SaaS-платформа SMMplanner вошла в реестр российского ПО

Сервис автопостинга и управления контентом SMMplanner включен в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Продукт зарегистрирован под категорией «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области рекламы». Об этом CNews сообщили представители SMMplanner.

Для включения в реестр (на декабрь 2025 г. в нем насчитывается 29256 ИT-продуктов) компания прошла комплексную экспертизу Минцифры, включая анализ происхождения кода, проверку прав на ПО и оценку его функционального соответствия требованиям.

В компании отметили, что регистрация имеет важное значение для платформы. Во-первых, согласно законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, SMMplanner становится приоритетным решением для государственных органов и компаний с госучастием. Во-вторых, статус подтверждает надежность сервиса для предприятий и бизнеса любого масштаба, все чаще ориентирующихся на реестр при выборе решений для автоматизации процессов.

Василий Крылов, основатель SMMplanner: «В текущих условиях устойчивость цифровых инструментов критически важна. Наша регистрация — это не только антикризисный шаг, дающий преимущества в госзакупках и налоговые льготы, но и сигнал потребителям. Мы продолжаем стабильно работать и развивать продукт на внутреннем рынке. Автоматизация работы с соцсетями особенно актуальна на фоне роста их аудитории: сегодня в России это 106 млн человек, или 73% населения».

