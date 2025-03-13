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Mont включила в линейку технологических решений для защиты критической инфраструктуры системы «НацИнфоБез»

Группа компаний Mont заключила соглашение с компанией «Национальный центр информационной безопасности» – «НацИнфоБез». В продуктовый портфель вошли системы для защиты объектов критической инфраструктуры, федеральных объектов исполнительной власти, объектов топливно-энергетического комплекса от неправомерного применения беспилотных воздушных судов (БВС).

«Расширение нашего продуктового портфеля решениями «НацИнфоБез» — это важный шаг в обеспечении безопасности предприятий критической инфраструктуры. Технологии, разработанные «НацИнфоБез», позволят нашим партнерам защитить бизнес своих заказчиков как в кибер-, так и в физическом пространстве с помощью передовых российских разработок. Компания демонстрирует гибкий подход к каждому клиенту с возможностью оперативной модернизации оборудования в соответствии с требованиями заказчика», – сказал руководитель отдела по работе с вендорами информационной безопасности Mont Александр Галдобин.

«Сотрудничество с Mont делает наши решения доступными более широкому кругу заказчиков. Системы защиты информации и средства противодействия БВС ‘’НацИнфоБез’’ помогут промышленным предприятиям и государственным структурам минимизировать риски и повысить уровень безопасности», – сказал руководитель отдела по развитию партнерской сети «НацИнфоБез» Василий Крылов.

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