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Ростех ОПК НацИнфоБез Национальный центр информационной безопасности
ООО «НацИнфоБез» (входит в контур АО «ОПК» госкорпорации «Ростех») ведет разработки по нескольким направлениям – информационная безопасность, а также производство средств противодействия БВС. Компания обладает научно-конструкторскими компетенциями, которые позволяют создавать оборудование для предотвращения последствий несанкционированных воздушных вторжений. В линейку входят радиолокационные станции, системы, мобильные и программные комплексы для обнаружения, воздействия на каналы управления, связи и навигации, а также защиты от беспилотных воздушных угроз
|13.03.2025
|Mont включила в линейку технологических решений для защиты критической инфраструктуры системы «НацИнфоБез» 2
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|MONT - МОНТ 148 1
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