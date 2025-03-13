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Ростех ОПК НацИнфоБез Национальный центр информационной безопасности

ООО «НацИнфоБез» (входит в контур АО «ОПК» госкорпорации «Ростех») ведет разработки по нескольким направлениям – информационная безопасность, а также производство средств противодействия БВС. Компания обладает научно-конструкторскими компетенциями, которые позволяют создавать оборудование для предотвращения последствий несанкционированных воздушных вторжений. В линейку входят радиолокационные станции, системы, мобильные и программные комплексы для обнаружения, воздействия на каналы управления, связи и навигации, а также защиты от беспилотных воздушных угроз


13.03.2025 Mont включила в линейку технологических решений для защиты критической инфраструктуры системы «НацИнфоБез» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 148 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2979 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4295 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1274 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 1
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