ООО «НацИнфоБез» (входит в контур АО «ОПК» госкорпорации «Ростех») ведет разработки по нескольким направлениям – информационная безопасность, а также производство средств противодействия БВС. Компания обладает научно-конструкторскими компетенциями, которые позволяют создавать оборудование для предотвращения последствий несанкционированных воздушных вторжений. В линейку входят радиолокационные станции, системы, мобильные и программные комплексы для обнаружения, воздействия на каналы управления, связи и навигации, а также защиты от беспилотных воздушных угроз