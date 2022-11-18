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TenChat запустила веб-версию с текстовым редактором и алгоритмом оценки UGC

TenChat, деловая социальная сеть, запустила веб-версию с авторизацией и возможностью публиковать записи. Помимо этого, доработана ключевая функциональность веб-версии TenChat — привлечение поискового трафика на публикации и профили пользователей. Запущен первый в мире алгоритм оценки UGC, основанный на принципах работы поисковых систем.

В авторизированной веб-версии TenChat есть как собственная функциональность, так и доступный в мобильном приложении соцсети. Ключевые особенности: текстовый редактор — возможность публиковать контент; просмотр и настройка персональной ленты пользователя; поиск пользователей и записей с сохранением истории запросов; просмотр публикаций в формате бесконечной ленты

Еще в июне 2022 социальная сеть TenChat запустила публичную веб-версию для привлечения поискового трафика. В обновленной версии появился алгоритм оценки UGC. Теперь на основе собранной информации он определяет качество публикаций с целью увеличения SEO-трафика. Критерии оценки основаны на принципах работы поисковых систем: соответствие принципам: экспертность, авторитетность и достоверность. Проверяется соответствие должности автора и рода деятельности компании, в которой он работает, с темой публикации; исключение анонимности: профили, которые не предоставляют информацию о себе, не смогут индексировать свой контент; удобство и структурность текста; степень вовлеченности и цитирования пользователями.

Веб-версия социальной сети будет развиваться. Запланирован запуск листингов должностей с рейтинговой системой — подборок профилей специалистов, проверенных алгоритмом, которые также будут ранжироваться в поисковых системах. В 2023 г. в веб-версии также будет добавлен мессенджер.

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Импортозамещение

«Главное преимущество обновления, которое ждали все наши пользователи, — конечно, возможность публиковать контент через веб-версию TenChat. С точки зрения уникальности нашего продукта нам пришлось решить непростые технические задачи для оперативного появления новых публикаций в TenChat в поисковых системах. Разработанный алгоритм оценки UGC не имеет аналогов — в отличие от других социальных сетей и контентных платформ, мы анализируем миллионы страниц ежедневно, чтобы проиндексировать наиболее качественный и уникальный контент»,‎ — отметил Олег Ратунин, генеральный директор TenChat.

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