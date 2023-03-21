TenChat запустил новую версию приложения с обновленным профилем и видеорезюме

Социальная сеть TenChat запустила новую версию приложения для iOS и Android. В профиле появилась вкладка «Карьера» с возможностью добавить видеорезюме, а также каждый пользователь теперь может выбирать формат отображения своего контента — классическую «Ленту» или «Плитку». Об этом CNews сообщили представители TenChat.

Главная особенность в обновлении социальной сети — появление вкладки «Карьера» в профиле. Тут можно детально рассказать о своем образовании, карьере и ключевых достижениях. Так, профиль в TenChat выполняет функцию «резюме» для пользователей, и дает возможность HR-специалистам быстро находить подходящих кандидатов в соцсети.

В обновленной версии профиля появилась возможность добавить видеорезюме. Такой формат позволяет HR оценить софт-скиллы кандидата, а соискателям — презентовать свои лучшие качества.

Среди других особенностей обновления TenChat — возможность выбрать вид отображения контента в профиле: классическую «Ленту» с публикациями пользователя или «Плитку». Решение будет особенно актуально для авторов визуального контента.

Появилась возможность сохранять важные моменты из историй в «Актуальное». Был также переработан экран с настройками и управлением профилем — расширился выбор профессиональных целей и список полей для контактных данных.

В обновленной версии TenChat улучшены персональные рекомендации людей — алгоритмы теперь учитывают «свежесть» подборок и предлагают подписаться на новых авторов.

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«К TenChat присоединилось множество HR-специалистов, агентств и карьерных консультантов, а в ленте все чаще встречаются вакансии от компаний. К нам приходят не только за новыми деловыми знакомствами, но и успешно находят работу и профессиональных кандидатов среди многомиллионной аудитории. Обновленная версия приложения — стратегический шаг в HR Tech для нашего продукта, а новый профиль изменит жизнь миллионов россиян», — отметил Олег Ратунин, генеральный директор TenChat.

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TenChat — российская деловая социальная сеть. Суперапп-архитектура приложения сочетает в себе функционал социальной сети и мини-сервисы для деловых и личных целей — от аналитики по компаниям России до поиска тендеров. Лента соцсети отличается «умным» алгоритмом «Зевс», который продвигает только интересные аудитории публикации. Количество пользователей TenChat уже превышает 2 млн человек.