Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-ПО ИТ в банках
|

ОТП Банк запускает сторис в мобильном приложении

Клиентам ОТП Банка стал доступен формат сторис в мобильном приложении. Этот удобный канал коммуникации с сегодняшнего дня автоматически заработал на устройствах на базе iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители ОТП Банка.

С помощью сторис банк упростит получение необходимой информации, теперь клиенты смогут: быстро узнавать о новых функциях приложения; оперативно разобраться в особенностях банковских продуктов; получить важные новости, такие как изменения условий по продуктам или в графике работы отделений; узнавать полезные советы по управлению собственными денежными средствами.

«Формат сторис отлично зарекомендовал себя, как удобный способ взаимодействия с клиентами в мобильном приложении. Мы хотим рассказывать о себе максимально удобным способом, а также сделать наши коммуникации не только красивыми и интересными, но и полезными. Сторис будут отображаться на главной странице приложения и регулярно обновляться. Для большинства пользователей мобильных приложений формат картинки и короткого текстового сопровождения по статистике наиболее удобен для восприятия», — сказал Иван Бахмат, директор по развитию цифрового бизнеса ОТП Банка.

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения
Цифровизация

***

ОТП Банк присутствует на российском рынке почти 30 лет, имеет опыт взаимодействия с более чем 20 млн клиентов по всей стране и предлагает универсальные банковские услуги. Банк присутствует в более чем 800 населенных пунктов страны, собственная сеть банка насчитывает более 57 тыс. точек потребительского кредитования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

А был ли ITIL?

Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Погиб ответственный за координацию внедрения ИТ-продуктов Россельхозбанка

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование

Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука OSiO FocusLine 150i: первый тест в России

Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года

Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи в 2024 году

Показать еще

Наука

Кровь становится беспроводной — как такое возможно?

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?
Показать еще