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Клычев Леонид



26.02.2025 «Контроль конфигураций» включен в реестр отечественного программного обеспечения 1
29.04.2022 Каким должен быть современный цифровой офис 1
14.04.2022 Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля 1
22.11.2016 IBS Platformix усиливает экспертизу с RFID-решениями «АйТиПроект» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Клычев Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 539 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
SVZcloud - Телеком Консалтинг - Системы Виртуальной Защиты, СВЗ 3 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2047 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
ITProject - АйТиПроект 13 1
Zextras 11 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 448 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Комус 94 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Standard Chartered 8 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12631 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27844 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19655 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8095 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66804 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51062 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10302 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30995 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1263 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2033 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 762 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8624 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12582 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7094 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4203 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9231 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4044 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1316 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13775 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9442 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3916 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24299 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16037 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21308 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 399 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2241 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6745 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12604 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2483 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29901 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5291 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1051 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2490 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1997 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
ITProject RFID Server - ITProject RFID Access System - ITProject RFID Mobile 8 1
Zextras Carbonio 2 1
Демидов Сергей 127 2
Гонтарь Людмила 9 2
Баранов Виталий 10 2
Бражников Юрий 7 2
Зварковский Михаил 6 2
Забава Артем 4 2
Яранцев Сергей 5 2
Сергеев Степан 1 1
Алмазов Владимир 1 1
Максимова Марина 11 1
Лобынцева Марина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145538 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43426 1
Казахстан - Республика 5568 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5795 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48349 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51442 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1041 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13664 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14497 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6178 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24263 1
Аренда 2437 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2342 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 179 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1663 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4043 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 697 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8574 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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