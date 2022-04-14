Разделы

Безопасность Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
|

Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля

Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля

CNews приглашает 19 апреля принять участие в онлайн-конференции «Современный цифровой офис 2022».

Основные вопросы конференции:

Современный офис

  • Как изменилось офисное пространство за последние годы?
  • Какие прежде не оцифрованные функции удалось перевести в цифровой вид?
  • Как изменились привычные бизнес-процессы?
  • Насколько сложно цифровизация дается сотрудникам?
  • Как организовать работу в гибридном формате?
  • Удалось ли сократить затраты на содержание офиса благодаря цифровизации?

Технологии цифрового офиса

  • Какие технологии получили распространение в офисах нового типа?
  • Как организовать коллективную работу?
  • Электронный документооборот в цифровом офисе.
  • Особенности работы с цифровыми кочевниками.
  • Смогут ли роботы заменить человека?
  • Как изменилась работа топ-менеджеров в цифровом офисе.
  • Безопасность в современном офисе.

Основные риски

  • Какие риски несет с собой цифровое кочевничество
  • Как удаленный или гибридный формат сказывается на качестве работы.
  • Как изменилась модель угроз ИБ.
  • Контроль за работой удаленных сотрудников.
  • Какие угрозы для корпоративной культуры несет с собой удаленная работа.
  • Что ждет от работодателя поколение Z.

На конференции выступят:

Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа»
Цифровизация

Сергей Яранцев, менеджер по развитию бизнеса, «Инфосистемы Джет»;
Леонид Клычев, руководитель Центра экспертизы по цифровым решениям, IBS Platformix;
Юрий Бражников, генеральный директор, SVZcloud;
Виталий Баранов, руководитель по развитию продукта, Digital Design;
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская Биржа»;
Михаил Зварковский, директор департамента развития и анализа цифровых технологий, Центр цифровых технологий концерна «Росэнергоатом»;
Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк;
Марина Лобынцева, административный директор, hh.ru;
Марина Максимова, HR партнер трансформации, «Комус»;
Людмила Гонтарь, заместитель начальника отдела по инновационным проектам РГАИС, GR- руководитель проектов digital ФРЦ, эксперт ICANN, IWA и национальных экспертных рабочих групп.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта

Онлайн-конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2022» состоится 12 апреля

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»