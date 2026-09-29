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Standard Chartered
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 12
Standard Chartered и организации, системы, технологии, персоны:
|Gen Digital - NortonLifeLock Symantec LiveState Delivery 4 1
|Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Norton Ghost 23 1
|Symantec pcAnywhere 17 1
|РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
|Veritas Symantec Altiris 60 1
|Zextras Carbonio 2 1
|Каримова Гульнара 95 2
|Авакян Гаянэ 52 2
|Каримов Ислам 98 2
|Thompson John - Томпсон Джон 25 1
|Бажал Иван 1 1
|Демидов Сергей 129 1
|Болышев Максим 16 1
|Оганесян Артак 31 1
|Бражников Юрий 7 1
|Мадумаров Рустам 25 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Зенин Алексей 3 1
|Гафарова Елена 26 1
|Забава Артем 4 1
|Бецков Григорий 23 1
|Баранов Виталий 10 1
|Зубков Павел 13 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Яранцев Сергей 5 1
|Клычев Леонид 5 1
|Сергеев Степан 1 1
|Абульханов Ильдар 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8669 1
|Gartner - Гартнер 3673 1
|Moody's Investors Service 136 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.