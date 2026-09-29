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Standard Chartered

Standard Chartered

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.09.2026 Web3 Tech: итоги III квартала 2026 г. на глобальном и локальных рынках институционального web3 1
29.04.2022 Каким должен быть современный цифровой офис 1
07.09.2018 Банк ING оштрафовали на 775 млн евро за коррупционные платежи владельца «Билайна» 1
28.03.2017 Amazon скупает крупнейшие местные интернет-магазины 2
23.03.2017 Банк ING обыскали из-за коррупционных связей с «Билайном» 1
17.11.2015 Рынок банковской информатизации: спад сегодня и бум к 2020 г. 1
05.03.2015 Contact и ICBC реализовали взаимодействие в рамках проекта SWIFT Workers Remittances 1
29.10.2012 «Билайн» начинает распродажу сотовых активов 1
03.08.2012 Monitise завершила приобретение американского поставщика решений для мобильного банкинга Clairmail 1
26.06.2008 Orange предоставит услуги дальней связи в Индии 1
25.01.2008 Доход Symantec в III квартале 2008 финансового года составил $1,5 млрд. 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Standard Chartered и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9559 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 829 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16101 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1454 2
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 2
Telecel Zimbabwe 12 1
Amazon Inc - Amazon.com 3304 1
Huawei 4715 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
HP Inc. 5907 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
Крок - Croc 1971 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 1
Zextras 12 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 94 1
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 115 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
LanCloud - ЛанКлауд 58 1
Telecel Globe 12 1
Powercom - Пауэрком 154 1
Gtel 25 1
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 1
Amazon Souq.com 3 1
SVZcloud - Телеком Консалтинг - Системы Виртуальной Защиты, СВЗ 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 1
Parex Banka - Parexbank 6 2
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 2
eBay Inc 1642 2
Takilant 52 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
Rabobank 13 1
PNC Financial Services Group - PNC Bank - PNC Advisors 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9024 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1909 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Visa International 1997 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2795 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 460 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 411 1
Bank of America - Банк Америки 272 1
Naspers 85 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 424 1
Barclays 122 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Citi - Citibank 158 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 323 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 68 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 361 1
Tiger Global Management 44 1
ICBC - Industrial and Commercial Bank of China - Международный коммерческий банк Китая - Промышленно - коммерческий банк Китая - Торгово-промышленный банк Китая - АйСиБиСи банк 13 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
Правительство Чешской Республики - органы государственной власти 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5757 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 636 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 230 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 75 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10833 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18330 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54681 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5569 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36701 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4658 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7561 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26303 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5909 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24708 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29881 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 571 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13119 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23163 2
Соцсеть - Сторис 92 1
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 116 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13593 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10035 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23681 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1635 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10346 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5340 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13282 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2915 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4217 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 735 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6819 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8461 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35751 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3221 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18260 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26802 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1781 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3011 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10308 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2750 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14094 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9417 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8761 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec LiveState Delivery 4 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Norton Ghost 23 1
Symantec pcAnywhere 17 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
Zextras Carbonio 2 1
Каримова Гульнара 95 2
Авакян Гаянэ 52 2
Каримов Ислам 98 2
Thompson John - Томпсон Джон 25 1
Бажал Иван 1 1
Демидов Сергей 129 1
Болышев Максим 16 1
Оганесян Артак 31 1
Бражников Юрий 7 1
Мадумаров Рустам 25 1
Зварковский Михаил 6 1
Зенин Алексей 3 1
Гафарова Елена 26 1
Забава Артем 4 1
Бецков Григорий 23 1
Баранов Виталий 10 1
Зубков Павел 13 1
Гонтарь Людмила 9 1
Яранцев Сергей 5 1
Клычев Леонид 5 1
Сергеев Степан 1 1
Абульханов Ильдар 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168155 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55039 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 3
Азия - Азиатский регион 5952 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1832 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19343 2
Европа 25020 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48010 2
Швеция - Королевство 3792 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 2
Африка - Африканский регион 3648 2
Ближний Восток 3168 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14856 2
Узбекистан - Республика 2041 2
Нидерланды 3767 2
Египет - Арабская Республика 1109 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1275 1
Япония 13846 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 1
Индия - Bharat 5906 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3671 1
Канада 5093 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 465 1
Италия - Итальянская Республика 4519 1
Нидерланды - Амстердам 631 1
Саудовская Аравия - Королевство 675 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3421 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1229 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1153 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 366 1
Бурунди - Республика 73 1
Португалия - Португальская Республика 959 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 1
Зимбабве - Республика 125 1
Бахрейн - Королевство 137 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Катар 193 1
Намибия - Республика 93 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54025 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58350 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27616 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18362 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2949 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8158 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16317 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1905 2
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 210 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1437 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 381 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6673 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4005 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12428 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 710 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2516 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2797 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21976 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5663 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6262 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 972 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6099 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3620 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1353 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 151 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 978 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10974 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7579 1
Опцион 109 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2779 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3900 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6801 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4079 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 1
Аренда 2719 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8905 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6125 3
FT - Financial Times 1302 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1346 2
Wikipedia - Википедия 656 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1152 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8669 1
Gartner - Гартнер 3673 1
Moody's Investors Service 136 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
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