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Telecel Zimbabwe

СОБЫТИЯ

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24.04.2018 Власти Зимбабве не доплатили владельцу «Билайна» миллионы долларов 1
12.10.2016 Африканские чиновники делят активы «Билайна» 1
18.11.2015 «Билайн» продал свою «дочку» Мугабе 1
24.09.2015 Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции 1
30.04.2015 В Зимбабве отключили Vimpelcom 1
16.05.2013 «Билайн» запутался в глобальных проблемах 1
29.10.2012 «Билайн» начинает распродажу сотовых активов 1
20.09.2011 Власти Алжира не станут разорять “Билайн” 1
02.06.2011 «Билайн» начал отступление из Африки 1
10.03.2011 У «Билайна» новые проблемы с Африкой. СХЕМА 1
05.10.2010 «Билайн» побил национальный рекорд по скупке активов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Telecel Zimbabwe и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 12
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 10
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 8
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 5
Telecel Globe 12 4
PowerCom Cell One 5 4
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 3
Zarnet 3 3
Telecel Centrafrique 7 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Powercom - Пауэрком 76 1
Gtel 25 1
U-Com 7 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 1
Orange Egypt - Mobinil 19 1
Tiscali 60 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 1
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Aria 1 1
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 15 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 1
Trans World Telecom 2 1
Shearman & Sterling 13 3
Apax Partners - Weather Investments 30 2
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Групп 745 1
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 1
Standard Chartered 10 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 97 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 6
Mugabe Robert - Мугабе Роберт 5 3
Изосимов Александр 192 2
Zhuwa Patrick - Жува Патрик 1 1
Алдабергенов Нурлан 3 1
Moyo Seiso - Мойо Сейсо 1 1
Obert Mandimika - Оберт Мандимика 1 1
Mandiwanzira Supa - Мандиванзира Супа 1 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Soussa Anwar - Сусса Анвар 1 1
Leach Bobby - Лич Бобби 9 1
Abou Doma Ahmed - Абу Дома Ахмед 2 1
Benhamadi Moussa - Бенхамади Муса 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Египет - Арабская Республика 1100 10
Зимбабве - Республика 125 10
Африка - Африканский регион 3641 7
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Бурунди - Республика 73 6
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 6
Намибия - Республика 92 6
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 6
Канада 5082 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 5
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 4
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Норвегия - Королевство 1858 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 2
Камбоджа - Королевство 157 2
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 84 2
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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