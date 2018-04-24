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Telecel Zimbabwe
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.04.2018
|Власти Зимбабве не доплатили владельцу «Билайна» миллионы долларов 1
|12.10.2016
|Африканские чиновники делят активы «Билайна» 1
|18.11.2015
|«Билайн» продал свою «дочку» Мугабе 1
|24.09.2015
|Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции 1
|30.04.2015
|В Зимбабве отключили Vimpelcom 1
|16.05.2013
|«Билайн» запутался в глобальных проблемах 1
|29.10.2012
|«Билайн» начинает распродажу сотовых активов 1
|20.09.2011
|Власти Алжира не станут разорять “Билайн” 1
|02.06.2011
|«Билайн» начал отступление из Африки 1
|10.03.2011
|У «Билайна» новые проблемы с Африкой. СХЕМА 1
|05.10.2010
|«Билайн» побил национальный рекорд по скупке активов 1
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Telecel Zimbabwe и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
|Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Independent 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.