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Orange Egypt Mobinil

Orange Egypt - Mobinil

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 1
20.05.2013 «Билайн» устал кормить египтян 1
30.04.2013 Арабы выставили «Билайну» счет на $330 млн 1
05.02.2013 Tele2 в России возглавил ветеран «Билайна» 1
13.11.2012 Tele2 открывает GPRS-роуминг в Египте 1
25.10.2011 Из-за «Билайна» египтяне потеряли $275 млн 1
21.09.2011 «Билайн» может потерять $770 млн из-за двух неизвестных египтян 1
18.05.2011 Vimpelcom объявил о кадровых назначениях в руководстве компании 1
15.04.2011 «Билайн» спасли от штрафа в $770 млн 1
05.10.2010 «Билайн» побил национальный рекорд по скупке активов 1
14.09.2010 Часть «Билайна» может отойти египтянам 1
29.12.2009 «Билайн» открыл Camel-роуминг в Японии и Египете 1
05.07.2006 Русские сотовики проиграли битву в Египте 1
02.08.2001 Orascom Telecom выбрал Siemens в качестве поставщика оборудования для сетей GSM 1
16.02.2001 Nokia подписала соглашение с MobiNil на развертывание сети GSM в Египте 1
25.01.2001 В "Вымпелкоме" назначены новый вице-президент по абонентским операциям и новый директор по маркетингу 1
03.01.2001 France Telecom уплатит $252 млн. за приобретение контрольного пакета египетского оператора Mobinil 1
24.03.2000 Египетская компания Orascom Telecom планирует купить 26% пакет акций пакистанского сотового оператора Mobilink 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Orange Egypt и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 10
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 7
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 5
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 5
Lenovo Motorola 3566 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
ARPU+ Telecommunications Services 2 2
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 15 2
Vodafone Group 1412 2
Telecel Globe 12 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 1
Motorola Inc 1156 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Cellis 5 1
Uztelecom - Buzton 39 1
STC - Saudi Telecom Company - Saudi Telecommunications Company 24 1
Т2 - Т2 Мобайл - Санкт-Петербург Телеком 38 1
Telecel Zimbabwe 12 1
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 1
Ростелеком 10948 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 1
Альфа-Групп 745 4
Apax Partners - Weather Investments 30 3
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 3
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 2
Fast Line Ventures - FLV 5 2
FGI Wireless 13 2
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Zalora Group 3 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Kinnevik Investment AB 21 1
SoftBank Group 284 1
Citi - Citibank 158 1
GFG - Global Fashion Group 7 1
Access Industries 37 1
Rocket Internet 9 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 1
Web development - Веб-разработка 313 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Мобильная связь - Roaming - Camel-роуминг - Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic 19 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
Apple iPhone 6 4861 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Apache Camel 74 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 9
Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 3
Изосимов Александр 192 2
Алявдин Кирилл 19 1
Турищева Ольга 30 1
Чернышев Константин 13 1
Вагабов Эльдар 11 1
Тищенко Павел 3 1
Смоленцев Иван 3 1
Субботин Алексей 2 1
Leach Bobby - Лич Бобби 9 1
Abou Doma Ahmed - Абу Дома Ахмед 2 1
van Dalen Henk - Ван Дален Хенк 3 1
Сахакян Галуст 1 1
Мордашов Алексей 64 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 1
Провоторов Александр 158 1
Алмазов Владислав 3 1
Стародубцев Илья 2 1
Ланцева Евгения 1 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Орлов Павел 6 1
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 1
Щитов Валентин 5 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 1
Египет - Арабская Республика 1100 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 7
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 6
Канада 5082 5
Африка - Африканский регион 3641 5
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 5
Норвегия - Королевство 1858 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Зимбабве - Республика 125 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Швеция - Королевство 3782 2
Индия - Bharat 5870 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Ближний Восток 3154 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Нидерланды 3746 2
Бурунди - Республика 73 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 2
Ливан - Ливанская Республика 201 2
Намибия - Республика 92 2
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 2
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 86 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Африка Западная 66 1
Европа 24964 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Сингапур - Республика 1953 1
Америка - Американский регион 2206 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Khaleej Times 5 1
FT - Financial Times 1296 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Cairo University - Каирский университет 5 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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