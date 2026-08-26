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Технологическая нейтральность комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 50, упоминаний - 65
Технологическая нейтральность и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 33
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 2
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
|ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 361 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
|LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
|Никифоров Николай 1138 10
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Щеголев Игорь 699 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Щуков Дмитрий 5 3
|Шалманов Сергей 202 2
|Клягин Максим 29 2
|Путин Владимир 3462 2
|Малофеев Константин 118 2
|Шадаев Максут 1213 2
|Жаров Александр 183 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Меламед Леонид 150 2
|Сердюков Анатолий 84 2
|Белов Виктор 60 2
|Провоторов Александр 158 2
|Никифоров Дмитрий 15 2
|Мардер Наум 116 2
|Устинов Александр 5 1
|Макаров Станислав 118 1
|Юрченко Евгений 133 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Гирев Андрей 77 1
|Велихов Евгений 36 1
|Галеев Артур 13 1
|Минаев Артем 26 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Хасьянова Гюльнара 18 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Пшеничников Игорь 19 1
|Габриэль Владимир 10 1
|Кузнецов Артем 13 1
|Овчинников Василий 21 1
|Загоруйко Александр 5 1
|Ерзекян Артур 1 1
|Крылов Дмитрий 5 1
|Локтев Кирилл 2 1
|Беседин Иван 5 1
|Семенченко Андрей 1 1
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467515, в очереди разбора - 725391.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467515, в очереди разбора - 725391.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.