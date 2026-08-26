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Индексная книга (каталог) CNews*
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Технологическая нейтральность комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей

СОБЫТИЯ


26.08.2026 В России утвердят условия запуска 5G 1
24.10.2025 Власти передумали продавать частоты для 5G. Операторам это не интересно 1
06.10.2025 Власти нашли способ заманить сотовых операторов на аукцион частот для 5G 1
Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот 2
Михаил Филимончик, Ericsson: Через пять лет на 5G перейдет треть всех абонентов в мире 1
25.10.2023 Вызовы российской телеком-отрасли: не хватает свободных частот и спутников связи 1
31.08.2023 В России не хватает частот для сотовой связи: Минцифры нашло решение 1
02.03.2023 МТС отказывается от 3G 1
02.03.2023 МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России после перевода в стандарт LTE базовых станций 3G 1
10.12.2020 Власти хотят отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон 2
22.05.2018 Beeline оштрафовали на $3 млн за выдуманные нарушения 1
03.04.2018 Beeline обменял половину частот на возможность запуска сетей 3G и 4G 2
07.06.2017 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн 1
16.12.2016 МТС запускает сети 4,5G 1
24.11.2016 МВД и Минкомсвязи не пустили в Москву нового 4G-оператора 1
06.10.2016 У нового 4G-оператора появился шанс выйти в Москву 2
13.09.2016 CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России 3
17.08.2016 Хакеры украли и выставили на аукцион письма экс-замминистра связи 1
16.06.2016 «Мегафон» впервые в России разогнал мобильный интернет до скорости 1 Гбит/с. Опрос 1
03.02.2016 Сотовикам разрешат переходить с 3G на 4G 1
17.09.2015 СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду 1
27.03.2015 «Дочка» АФК «Системы» осталась без LTE-частот 1
23.03.2015 МТС запустила сети 4G в Краснодарском крае 2
28.01.2015 МТС создала в Москве трехдиапазонную LTE-сеть 1
12.01.2015 МТС выкупил кусочек СМАРТС 1
14.11.2014 Четвертый федеральный оператор запустил сеть 3G 1
14.10.2014 Власти упростили требования к сотовым операторам по покрытию глубинки 1
23.07.2014 Технологическая нейтральность: Власти разрешили строить LTE-сети на GSM-частотах 2
08.07.2014 Украинский телеком в ожидании снижения ARPU 2
26.06.2014 Интернет в России: прирост абонентов замедлился, цены остались прежними 1
24.06.2014 На рынке телекоммуникаций идет мобильная революция 2
17.03.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2014 г. 1
09.12.2013 Качество мобильных сетей: куда идет 3G? 1
25.07.2013 Модель «MVNO на сетях LTE»: перспективы развития в России и мире 1
27.06.2013 Минкомсвязь разработала новые механизмы оказания универсальных услуг связи 1
21.05.2013 J&P: «Скартел» и «МегаФон» монополизировали рынок LTE в России 1
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии 1
05.02.2013 Tele2 в России возглавил ветеран «Билайна» 1
01.02.2013 Медведев утвердил ИТ-приоритеты правительства до 2018 г. 1
26.12.2012 Разочарования 2012 года в отрасли ИКТ - антирейтинг CNews 1

Публикаций - 50, упоминаний - 65

Технологическая нейтральность и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15874 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 28
МегаФон 10803 21
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3355 20
Ростелеком 10978 18
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1582 8
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Samsung Electronics 11089 4
Huawei 4683 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 825 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
СИНХ - Таттелеком 229 4
Энлаин - Энлайн - Nline 14 4
Apple Inc 13198 3
Основа Телеком 71 3
Антарес 33 3
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 2
Yandex - Яндекс 9273 2
Microsoft Corporation 25806 2
Qualcomm Technologies 1981 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5817 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 947 2
SAS Institute 1084 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Vodafone Group 1412 2
Lenovo Motorola 3568 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 2
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 308 2
Google LLC 12729 2
Sipnet - Сипнет 80 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 1
Siemens AG - Siemens Group 2674 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Почта России ПАО 2375 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1159 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 2
Газпром нефть 730 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1777 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 22 1
Fast Line Ventures - FLV 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8896 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3152 1
Газпром ПАО 1495 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Евросеть 1421 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
FGI Wireless 13 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
Метрополис ТРК 60 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 109 1
Garsdale Services 39 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13936 20
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 722 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6570 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5444 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 4
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 119 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5984 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2077 3
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1173 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 783 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2870 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 779 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 2
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 2
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3942 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1547 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4961 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 33
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 361 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10225 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23003 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29756 29
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7552 24
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1701 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54149 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26393 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10768 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4470 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2582 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18104 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26911 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26433 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9809 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25955 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 8
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9672 6
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 412 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9569 6
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 443 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13523 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8714 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13702 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1159 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13095 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1882 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36379 4
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1766 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 1345 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6868 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11566 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7397 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4017 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3730 3
Мобильная связь - голосовые услуги 323 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13181 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2445 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 342 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6307 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2979 3
FreePik 1857 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 770 2
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 2
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 2
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 130 1
Opera Turbo 36 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 125 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1106 1
Google Android 15289 1
Apple iOS 8604 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2259 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 433 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1038 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 15 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2530 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 861 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 648 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 276 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1406 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 913 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 13 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 695 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 368 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 291 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 117 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3689 1
Никифоров Николай 1138 10
Медведев Дмитрий 1665 9
Щеголев Игорь 699 3
Брюквин Юрий 300 3
Щуков Дмитрий 5 3
Шалманов Сергей 202 2
Клягин Максим 29 2
Путин Владимир 3462 2
Малофеев Константин 118 2
Шадаев Максут 1213 2
Жаров Александр 183 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Меламед Леонид 150 2
Сердюков Анатолий 84 2
Белов Виктор 60 2
Провоторов Александр 158 2
Никифоров Дмитрий 15 2
Мардер Наум 116 2
Устинов Александр 5 1
Макаров Станислав 118 1
Юрченко Евгений 133 1
Кузьменко Валерия 62 1
Гирев Андрей 77 1
Велихов Евгений 36 1
Галеев Артур 13 1
Минаев Артем 26 1
Акулинин Игорь 20 1
Хасьянова Гюльнара 18 1
Шуклин Андрей 22 1
Пшеничников Игорь 19 1
Габриэль Владимир 10 1
Кузнецов Артем 13 1
Овчинников Василий 21 1
Загоруйко Александр 5 1
Ерзекян Артур 1 1
Крылов Дмитрий 5 1
Локтев Кирилл 2 1
Беседин Иван 5 1
Семенченко Андрей 1 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Россия - РФ - Российская федерация 166862 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19587 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3461 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54844 8
Европа 24990 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8603 5
Швеция - Королевство 3784 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3472 4
Россия - ЮФО - Севастополь 617 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2863 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 915 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19223 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1443 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 3
Земля - планета Солнечной системы 10881 3
Южная Корея - Республика 7066 3
Япония 13818 3
Россия - УФО - Свердловская область 1965 3
Индия - Bharat 5885 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4496 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1445 3
Россия - СФО - Новосибирск 4891 3
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