Власти хотят отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон

ГКРЧ может рассмотреть возможность реализации сетей 5G на частотах сетей 4G, построенных в России. Все это происходит потому, что диапазон 3,4-3,6 ГГц, используемый для 5G в других странах, в России занят госструктурами, и они не хотят его освобождать.

Новые сети поверх старых

Российским операторам сотовой связи могут разрешить строить сети пятого поколения (5G) с использованием частоты уже имеющихся сетей четвертого поколения (LTE). Такую возможность им может дать Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи массовых коммуникаций Олега Иванова, ГКРЧ планирует рассмотреть проект такого разрешения в 2021 г. Точные сроки он не указал.

Олег Иванов подчеркнул, что проект подразумевает введение так называемой «технологической нейтральности» радиочастот, выделенных действующим операторам сотовой связи. По его словам, за счет использования имеющихся диапазонов они смогут быстрее построить сети нового поколения.

Нужных новых частот под 5G в России нет, придется операторам использовать старые

Подобный опыт у российских операторов уже есть. В середине прошлого десятилетия власти разрешили им использовать диапазон частот от 1800 до 2100 МГц, которые изначально применялись в сетях второго и третьего поколений (GSM и 3G), для LTE (4G).

Техническая реализация

Использование сетей предыдущих поколений для 5G, как сообщил «Ведомостям» руководитель проектов компании «Спектрум менеджмент» Вадим Поскакухин, может быть реализовано за счет технологии динамического разделения спектра (Dynamic Spectrum Sharing, DSS). По его словам, для использования DSS потребуется лишь внести определенные изменения в программное обеспечение базовых станций.

О возможном скором начале тестирования DSS в России для строительства 5G на сетях предыдущего поколения стало известно еще в конце ноября 2020 г. «Коммерсант» со ссылкой на сотрудника Научно-исследовательского института радио (ФГУП НИИР) сообщил, что испытания DSS в рамках коммерческой сети должны начаться в декабре 2020 г. и завершиться к марту 2021 г. Результаты тестирования будут отправлены к ГКРЧ до июня 2021 г.

Мнение операторов связи

Идею о создании сетей 5G на технической базе сетей предыдущих поколений одобряют не все федеральные операторы. Положительно отозвался, к примеру, МТС – его представители заявили, что введение технической нейтральности может приблизить сроки запуска сетей пятого поколения. В то же время они отметили, что вопрос с частотами 3,4–3,8 ГГц, оптимальными для 5G и в настоящее время занятыми российскими госструктурами, все равно будет необходимо решить.

В «Билайне» уверены, что идея с технейтральностью даст лишь видимость развития сетей 5G. На самом деле, подобный подход, считают в компании, может привести к снижению общей емкости сотовой сети.

Представители Tele2 считают, что новым сетям нужно обеспечить и новые частоты. Они добавили, что сейчас операторы имеют неравномерный доступ к частоте 2600 МГц, которая используется в России для сетей четвертого поколения, и которую могут отдать еще и под 5G.

Почему в России до сих пор нет 5G-сетей

По состоянию на 10 декабря 2020 г. в России не было ни одной полноценной сети 5G, пользоваться которой могли бы обычные граждане. ГКРЧ разрешила строить такие сети сообщал CNews, еще в марте 2020 г., притом разрешение распространялось как на обычные сети, так и на специализированные – технологические и корпоративные.

Но тут есть нюанс – разрешение Комиссия предоставила на строительство сетей только в диапазоне 24,25–24,5 ГГц, тогда во многих других странах, где строятся 5G-сети, операторам был выделен так называемый «международный» диапазон – 3,4-3,6 ГГц. В России он занят средствами связи отечественных госструктур, которые не очень спешат высвобождать его.

Но сетей 5G в России нет не только из-за занятости нужного диапазона – в стране отсутствует еще и необходимое для них «железо». Поначалу предполагалось, что строить сети можно будет как на отечественном, так и на иностранном оборудовании, но все изменилось в середине июня 2020 г., когда Минцифры России выступило с предложением по кардинальному изменению федерального проекта «Информационная инфраструктура» из состава нацпрограммы «Цифровая экономика», в рамках которого и производится строительство новых сотовых сетей.

Министерство предложило идею отложить строительство сетей 5G в России до 2024 г. и создавать их исключительно на российском оборудовании, которое пока никем не производится. Операторы связи сразу же воспротивились этому – они раскритиковали эту идею, сославшись на то, что четырехлетняя задержка приведет к отставанию России от мировых лидеров во многих отраслях экономики.

Первая российская базовая станция для сетей 5G увидела свет лишь в конце сентября 2020 г. – ее представила госкорпорация «Ростех». На ее производство нужно около 40 млрд руб., и сроки запуска конвейера пока не установлены.

Если власти не выделят операторам «международный» диапазон частот под 5G, то это может вылиться для них в гигантские убытки. По данным РБК, если им придется строить 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц (идею отдать им этот диапазон высказало Минцифры), то к уже 2030 г. их накопленный убыток достигнет 354,3 млрд руб. и продолжит расти еще десять лет, вплоть до 2040 г. Для сравнения, развитие сетей в «международном» диапазоне позволит операторам, по их собственным подсчетам, получить первую положительную расчетную прибыль в размере 44,2 млрд руб. в 2027 г. и увеличить ее до 290 млрд руб. к 2030 г. Затраты на высвобождение частот нужного диапазона в масштабах всей России операторы оценили в 253 млрд руб.