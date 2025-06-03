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Т2 Т2 Мобайл Tele2 5G-сеть
УПОМИНАНИЯ
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 1
|Телков Алексей 25 2
|Лысенко Эдуард 310 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Клебанова Юлия 23 1
|Филимончик Михаил 5 1
|Решетин Олег 43 1
|Мирошниченко Даниил 2 1
|Галеев Артур 13 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
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