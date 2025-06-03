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Т2 Т2 Мобайл Tele2 5G-сеть


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G 1
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц 1
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот 1
14.02.2020 Tele2 запустила облачные игры на 5G с Nvidia 2
03.02.2020 Россия перейдет на отечественное 5G-«железо». Разработкой займется «Ростех» 1
09.10.2019 Tele2 запускает облачные игры на 5G 1
04.09.2019 Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 3
26.08.2019 Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G 1
23.08.2019 Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2964 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3012 10
Ростелеком 9946 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13262 3
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ГИС - ГлобалИнформСервис 8 1
S8 Capital - Next Mobile 7 1
ВымпелКом - Билайн - Новая связь 4 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 158 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7609 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 470 1
Газпром нефть 641 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 32 1
Метрополис ТРК 55 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 6 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Казанский метрополитен 13 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 3
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Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 927 3
Ericsson Radio System - ERS 74 2
Google Android 14286 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 54 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 1
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
Apple iPhone 6 4863 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 779 1
Телков Алексей 25 2
Лысенко Эдуард 310 1
Эмдин Сергей 68 1
Клебанова Юлия 23 1
Филимончик Михаил 5 1
Решетин Олег 43 1
Мирошниченко Даниил 2 1
Галеев Артур 13 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 10
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 7
Москва - Садовое кольцо 149 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17867 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 980 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3023 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3096 2
Земля - планета Солнечной системы 10472 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 2
Швеция - Королевство 3645 2
Финляндия - Финляндская Республика 3626 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Россия - УФО - Челябинская область 1280 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1336 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1181 1
Испания - Каталония - Барселона 745 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
Россия - СФО - Иркутская область 1162 1
Япония 13375 1
Европа 24389 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Нежданинское месторождение 3 1
Россия - ДФО - Якутия - Средневилюйское газоконденсатное месторождение 4 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5725 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5898 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 918 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1739 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5016 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9085 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3630 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7378 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2689 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 583 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2806 1
Дача - дачники 905 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6562 1
Металлы - Серебро - Silver 768 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 865 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3733 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2480 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 36 1
Ведомости 1076 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 141 1
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