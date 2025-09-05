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Полиметалл Polymetal Серебро Магадана Амурский гидрометаллургический комбинат
- Амурский гидрометаллургический комбинат (АГМК) компании «Полиметалл» — первый в России комплекс автоклавного выщелачивания золотых концентратов упорных руд. Расположен в городе Амурск Хабаровского края. На АГМК реализуется инвестиционный проект по строительству второй автоклавной линии, что обеспечит переработку концентратов дважды упорных руд. АГМК станет первым комбинатом в стране, который сможет извлекать золото из такого сырья.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 37, упоминаний - 55
Полиметалл и организации, системы, технологии, персоны:
|Шапкина Анна 3 3
|Романов Александр 15 3
|Джабиев Георгий 56 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
|Несис Александр 6 1
|Назимок Максим 1 1
|Волков Максим 34 1
|Задорнов Михаил 30 1
|Филимончик Михаил 5 1
|Панченко Дмитрий 6 1
|Павлов Олег 23 1
|Несис Виталий 1 1
|Веркеенко Виталий 1 1
|Велесевич Евгений 13 1
|Горьков Сергей 22 1
|Клебанов Алексей 3 1
|Ревякин Максим 5 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Перагов Андрей 18 1
|Галеев Артур 13 1
|Авдеев Сергей 29 1
|Тазетдинов Андрей 1 1
|Лагута Александр 1 1
|Васильева Анна 9 1
|Малыгин Александр 1 1
|Демиденко Матвей 1 1
|Любавин Виталий 1 1
|Судаков Алексей 2 1
|Сидорова Дарья 1 1
|Мамедова Мария 37 1
|Бурцев Егор 2 1
|Шарипов Алексей 1 1
|Терновых Артем 1 1
|Кипоть Вадим 1 1
|Елькина Елена 2 1
|Савинова София 1 1
|Моргунова Наталья 1 1
|Золотых Юрий 1 1
|Шамсутдинова Резеда 1 1
|Жаворонкова Олеся 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.