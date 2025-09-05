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Полиметалл Polymetal Серебро Магадана Амурский гидрометаллургический комбинат

Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат
  • Амурский гидрометаллургический комбинат (АГМК) компании «Полиметалл» —   первый в России комплекс автоклавного выщелачивания золотых концентратов упорных руд. Расположен в городе Амурск Хабаровского края. На АГМК реализуется инвестиционный проект по строительству второй автоклавной линии, что обеспечит переработку концентратов дважды упорных руд. АГМК станет первым комбинатом в стране, который сможет извлекать золото из такого сырья.

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Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G 2
Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот 1
Михаил Филимончик, Ericsson: Через пять лет на 5G перейдет треть всех абонентов в мире 1
05.09.2025 «Корус Консалтинг»: российские компании переходят к гибким моделям бюджетирования, но пока Excel остается главным инструментом для планирования 1
11.07.2025 «1С-Рарус» автоматизировал производственный учет ГК «Полиметалл» на базе «1С:ERP» 5
05.03.2025 Онлайн-бум в металлургии: объем закупок отрасли в 2024 г. на B2B-Center вырос на 51% 1
26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
09.10.2024 Практическая конференция про бизнес-процессы и корпоративную архитектуру в Москве «Цифровая сила предприятия с SILA Union» 1
13.12.2023 ИИ-решение для промышленности от rdl by red_mad_robot внесено в реестр российского ПО 1
01.11.2023 Компания САТЕЛ построила pLTE-сеть для предприятия «Полиметалла» 3
02.05.2023 VK заблокировали доступ к новостям Лондонской биржи 1
14.12.2022 На крупнейшем месторождении золота в Якутии впервые заработала сеть 4G 1
09.11.2022 ИТ-решение для работы с файлами организации Picvario теперь доступно для малого и среднего бизнеса 1
05.05.2022 Российские компании заставят в кратчайшие сроки уйти с иностранных бирж. Таков приказ властей 1
01.03.2022 Ericsson прекращает поставки в Россию оборудования для сотовой связи 1
28.10.2021 МТС и Ericsson договорились о сотрудничестве по созданию выделенных сетей 5G-ready для промышленности 1
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
01.12.2020 «Полиметалл» поручил обработку финансовых документов искусственному интеллекту Abbyy 2
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
23.11.2020 МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 3
29.04.2020 «Тинькофф инвестиции» запустили дистанционное открытие брокерских счетов 1
27.01.2020 Приборы Galileosky использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири» 1
13.08.2018 Нейросеть сыграет в Го с бизнесменами на ВЭФ - 2018 1
06.07.2018 Банк «Открытие» неожиданно заработал 3,4 миллиарда на акциях Qiwi 1
15.03.2018 Comparex улучшила управление ПО в «Полиметалле» с Portfolio Management Platform 1
30.01.2018 Polymetal моделирует сценарии развития месторождений с помощью Anaplan 2
02.12.2015 МТС обеспечила связью золотодобытчиков Хабаровского края 1
03.06.2014 Как сэкономить ИТ-бюджет при закупке ПО с методологией SoftCare 2
03.06.2014 Акции «Яндекса» появятся на Московской Бирже 1
26.03.2014 «Полиметалл» автоматизировал работу с совещаниями на платформе Directum 4
20.06.2012 «Полиметалл» внедряет Directum 2
15.05.2012 Первая ИТ-компания из «Сколково» выходит на IPO 1
16.12.2011 Мамут строит международный WiMAX-холдинг на частотах Yota 1
01.12.2010 «Серебро Магадана» внедряет СЭД «Дело» 3
29.01.2007 «1C:Предприятие» внедрили в «Полиметалле» 1

Публикаций - 37, упоминаний - 55

Полиметалл и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15623 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 7
Yandex - Яндекс 9137 4
Ростелеком 10892 3
Galileosky - ГалилеоСкай 22 2
SoftwareONE Group 108 2
Samsung Electronics 11017 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3326 2
МегаФон 10661 2
Softline - Софтлайн 3700 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 2
9534 2
ZTE Corporation 800 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1464 2
Directum - Директум 1256 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9487 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1909 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4908 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Сател 185 2
Google LLC 12631 1
AriaDSL 4 1
Capgemini Consulting 131 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 133 1
Ericsson ConsumerLab 35 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 66 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 526 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 1
SILA Union - СИЛА Юнион 24 1
Siemens AG - Siemens Group 2669 1
Protolabs 1 1
CITIC Group 10 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 79 1
Цифра ГК - Вист Групп - ВИСТ Майнинг Технолджи 3 1
Picvario - Пикварио 23 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 287 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 530 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 5
Газпром ПАО 1486 5
Северсталь ПАО - Severstal 621 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 613 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1888 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Роснефть НК - нефтяная компания 559 3
Татнефть 241 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 3
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 2
ЮВГК - Южно-Верхоянская горнодобывающая компания 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2087 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1220 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 2
Альфа-Банк 1967 2
McDonald’s - Макдоналдс 219 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2403 2
Royal Dutch Shell - Шелл 232 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 2
Газпром нефть 717 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1872 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 127 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 2
Метрополис ТРК 60 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
A&NN 15 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13689 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3851 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2057 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2320 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5616 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2866 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3422 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1056 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
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Ericsson Dedicated Network 3 1
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Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 14 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1278 1
1С:ERP Управление предприятием 829 1
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Джабиев Георгий 56 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
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Клебанов Алексей 3 1
Ревякин Максим 5 1
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Перагов Андрей 18 1
Галеев Артур 13 1
Авдеев Сергей 29 1
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Елькина Елена 2 1
Савинова София 1 1
Моргунова Наталья 1 1
Золотых Юрий 1 1
Шамсутдинова Резеда 1 1
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1207 7
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19434 6
Казахстан - Республика 6014 5
Европа 24913 5
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13776 1
Земля - планета Солнечной системы 10840 1
Азия - Азиатский регион 5898 1
Япония 13774 1
Армения - Республика 2437 1
Беларусь - Белоруссия 6261 1
Швеция - Королевство 3773 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1421 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Африка - Африканский регион 3634 1
Италия - Итальянская Республика 4497 1
Металлы - Серебро - Silver 824 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18052 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53160 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6669 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21487 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57338 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5472 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2200 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1019 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11521 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8182 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2736 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33513 3
Аренда 2669 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2697 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5733 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27114 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5436 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15937 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6617 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3972 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 721 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4624 2
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 864 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6681 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3728 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8035 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3112 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3953 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1102 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3555 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 204 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6550 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2103 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 393 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 794 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1251 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11545 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6079 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1131 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2364 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 314 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 3
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 179 2
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 9 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1454 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 729 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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