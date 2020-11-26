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Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Сервис каршеринга Cars 7, представленный в Новосибирске, Иркутске, Волгограде и Томске, построил систему контроля арендуемых машин с помощью терминалов Galileosky. В проекте не используются сторонние датчики и иная периферия: весь контроль и управление автопарком ведется через CAN-шину при помощи технологии Easy Logic.

Специалисты разработали платформу, которая обеспечивает работу сервиса, а в качестве аппаратной части системы были выбраны терминалы Galileosky 7х с возможностью подключения к двум CAN-шинам. Была настроена работа с CAN-шинами таких машин, как: Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid и Octavia, Renault Kaptur и Ravon R2. Все программирование и настройка логики работы были сделаны с помощью алгоритмов технологии Galileosky Easy Logic. Также было разработано приложение для мобильных устройств, через которое клиенты совершают все действия по аренде.

Для отслеживания стиля вождения каждого пользователя используется встроенный в терминал акселерометр и данные о положении педалей из CAN-шины. Такое решение позволяет фиксировать опасное или агрессивное вождение, определять дрифт и даже аварии с участием автомобиля. Данные с терминала оперативно отправляются оператору в случае всех нештатных ситуаций.

Автомобили доступны для аренды только в определенных зонах, пользоваться ими и завершать аренду тоже необходимо внутри границ. Для мониторинга местоположения арендуемых автомобилей интегратор используется решение по контролю геозон на базе терминалов. Также добавлена опция безопасной блокировки двигателя при выезде за пределы текущей локации. Более того, одна большая геозона была разделена на меньшие, для каждой из которых выставлены ограничения скоростного режима.

Также в систему были добавлены опции для удобства пользователей. К примеру, дистанционный запуск двигателя до начала аренды, чтобы в зимнее время водитель садился в уже прогретый салон. Кроме этого, система может подать звуковой сигнал и поморгать фарами, если клиент не может найти нужную машину на большой парковке с сотнями похожих авто.

Матвей Демиденко, основатель сервиса Cars 7, отметил: «Возможности гибких настроек и легкое программирование терминалов помогли Cars7 сделать выбор в пользу Galileosky. Современное оборудование позволяет нам быть конкурентоспособными на рынке транспортных услуг. Доступны любые сценарии для реализации, от блокировки капота до защиты от угона».

Galileosky — пермская IT-компания, один из ведущих российских разработчиков оборудования для мониторинга транспорта. Компания работает с 2008 года и поставляет продукцию в 50 стран мира. Среди клиентов: «Магнит», «Роснефть», «Мираторг», «Макдоналдс», «Газпром», «Россети», «РЖД», Альфа-Банк, «Татнефть», «Полиметалл», Shell.

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