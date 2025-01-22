Renault Kaptur
Renault Kaptur и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7347 7
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 1
|Galileosky - ГалилеоСкай 20 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1002 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
|Frost & Sullivan 203 1
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