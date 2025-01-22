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Renault Kaptur



22.01.2025 «Автотека»: доля автомобилей, использовавшихся в каршеринге, за год увеличилась на 10% 1
04.04.2023 «Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи» 1
19.05.2022 Водители «Драйва» с высоким рейтингом получат кешбэк за аккуратное вождение 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 1
08.08.2018 «Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» 1
08.12.2017 «Яндекс» представил собственный каршеринг «Яндекс.Драйв» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Renault Kaptur и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7347 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 1
Galileosky - ГалилеоСкай 20 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 8
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 4
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 3
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Anytime - Оператор каршеринга 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
BMW Group 446 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 2
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 2
Renault Groupe 159 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Газпром ПАО 1342 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Альфа-Банк 1770 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 226 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Mikro Kapital 3 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Hyundai Motor Company 383 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Carsharing Club 1 1
JAC Group - Anhui Jianghuai Automobile Group - JAC Motors - Джак Автомобиль 1 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1002 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 299 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1740 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11127 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 476 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4485 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 77 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 79 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3846 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6046 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7576 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 1
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 853 4
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 3
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1949 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1027 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 51 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2582 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9932 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 700 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7599 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1619 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6399 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4001 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 348 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
РИА Новости 917 1
Forbes - Форбс 817 1
Frost & Sullivan 203 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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