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Мингажев Эдуард
Мингажев Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 346 1
|Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1586 1
|Apple - App Store 2914 1
|Apple iOS 7896 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7135 1
|Google Android 14146 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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