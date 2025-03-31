Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171953
ИКТ 13385
Организации 10499
Ведомства 1452
Ассоциации 988
Технологии 3412
Системы 25319
Персоны 73758
География 2787
Статьи 1512
Пресса 1203
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2597
Мероприятия 848

Мингажев Эдуард


31.03.2025 «Ситидрайв» начинает работу в Краснодаре 1
02.12.2024 «Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа в Екатеринбурге 1
02.11.2024 «Ситидрайв» выведет на линию еще 1 200 автомобилей Belgee X50 1
26.08.2024 Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве 1
10.07.2024 Приложение «Ситидрайва» вновь доступно в App Store 1
18.01.2023 «Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Мингажев Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12199 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 85 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
Changan Automobile Group 22 1
Belgee - Белджи 10 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 341 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 346 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1586 1
Apple - App Store 2914 1
Apple iOS 7896 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 1
Google Android 14146 1
Винер Алексей 1 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1590 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 2
Россия - РФ - Российская федерация 146741 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2002 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4014 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 73 1
Беларусь - Белоруссия 5762 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 302 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6397 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1051 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5915 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 1
Аренда 2455 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5245 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153