«Ситидрайв» стал официальным партнером Pango Cars

Многопрофильная платформа для автомобилистов «Ситидрайв» объявляет о партнерстве с федеральной автомобильной системой Pango Cars, специализирующейся на продаже авто с пробегом. Партнерство позволит клиентам приобретать автомобили с пробегом в шоуруме компании или на классифайде Pango Cars на выгодных условиях кредитования, страхования и сертификации. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Можно приобрести автомобили с пробегом самых различных брендов, среди которых в том числе Nissan, Renault, Kia и другие. После выбора подходящего автомобиля покупатели могут произвести оплату и забрать его из шоурума «Ситидрайва». Перед передачей клиенту проводится обязательный осмотр автомобиля, и покупатель вправе отказаться от сделки, если его что-то не устроит.

Кроме того, теперь при покупке авто с пробегом доступна сертификация по программе Pango Select, которая включает в себя комплексную техническую и юридическую проверки автомобилей по 129 пунктам. На автомобиль будет действовать постгарантийная поддержка на основные узлы и агрегаты в течение года или по достижению 20 тыс. км пробега при соблюдении условий эксплуатации согласно регламенту завода изготовителя.

«Наша цель — сделать процесс покупки автомобиля максимально удобным и безопасным. Партнерство с Pango Cars позволит нам расширить предложение и повысить уровень доверия среди наших пользователей», — сказал генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.

«Наше сотрудничество с "Ситидрайвом" — это шаг к созданию принципиально нового опыта покупки авто с пробегом. Мы сфокусированы на полной прозрачности и честности в сделках, предлагая уникальные сервисные и финансовые решения, которые сделают покупку комфортной и безопасной», — сказал директор автомобильнолй системы Pango Cars Антон Ганжа.