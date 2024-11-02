Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Ситидрайв» выведет на линию еще 1 200 автомобилей Belgee X50

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» выведет на линию большую партию из 1,2 тыс. белорусских кроссоверов Belgee X50. Автомобили появятся на дорогах Москвы и области в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Все новые Belgee X50 будут представлены в комплектации Active. Это кроссовер комфорт-класса, который подходит как для городских поездок, так и для путешествий на дальние расстояния. Автомобиль оснащен всем необходимым для комфорта пользователей: задней камерой и задними датчиками парковки, антипробуксовочной системой и системой курсовой устойчивости, регулировкой руля по высоте и вылету, подогревом передних сидений и другими полезными опциями.

Belgee X50 можно найти на карте в приложении «Ситидрайва». Сервис начал пополнять парк автомобилями Belgee с апреля 2024 г. С учетом новой партии для аренды в «Ситидрайве» доступны более 1,75 тыс. автомобилей белорусского бренда в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, в том числе без оклейки для долгосрочной аренды от месяца.

Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть
Цифровизация

«Автомобили Belgee отлично зарекомендовали себя на дорогах. Мы видим, что они пользуются популярностью у клиентов, поэтому продолжаем увеличивать представленность данной модели в нашем парке. Уверены, что ещё больше пользователей смогут познакомиться с брендом и по достоинству оценить безопасность и комфорт поездок», — сказал Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва».

«Мы рады продуктивному сотрудничеству с одним из лидеров рынка каршеринга — компанией «Ситидрайв». Уверены, что яркие городские кроссоверы Belgee X50 будут радовать пользователей своим удобством, помогут в решении ежедневных задач или в путешествиях. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и расширение парка автомобилей компании «Ситидрайв» благодаря и другим моделям белорусской марки», — сказал Алексей Винер, руководитель отдела корпоративных продаж Belgee.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Создатель Yandex Cloud ушел из компании менее чем через год после назначения на пост гендиректора

Роман Зацепин, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг

В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, ворующий данные

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: