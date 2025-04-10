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«Ситидрайв» внедрил комплекс технологических обновлений

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» объявил о внедрении комплекса технологических обновлений, призванных повысить удобство использования сервиса и эффективность внутренних процессов. В числе ключевых нововведений – мини-приложение в Telegram, автоматизированный инструмент поиска автомобилей «Радар» и мобильное приложение FMS App для управления автопарком. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Актуальность мини-приложения в Telegram обусловлена стремлением «Ситидрайв» обеспечить непрерывный доступ к сервису. Мини-приложение является веб-версией основного приложения, интегрированной напрямую в Telegram. Это позволяет пользователям, в том числе владельцам устройств, не поддерживающих последние версии приложения, получить доступ к функциям каршеринга без установки дополнительного ПО.

Инструмент «Радар» упрощает поиск доступных автомобилей. Он автоматически отслеживает машины в пределах пешей доступности, избавляя от необходимости постоянного открытия приложения. Функционал «Радара» предусматривает автоматическое обновление карты доступных автомобилей в фоновом режиме, учет физических препятствий (рек и железнодорожных путей) для более точного определения доступности ближайших машин, возможность автоматической резервации найденного автомобиля, push-уведомления о новых находках и фильтры для выбора класса, модели и опций (детские кресла, транспондеры).

«Радар» интегрирован в главное меню приложения «Ситидрайв», где пользователи могут задать параметры поиска, используя интерактивную карту и другие настройки. В ближайшее время «Ситидрайв» планирует выпустить четвертое обновление «Радара», которое расширит возможности инструмента.

В целях повышения эффективности управления автопарком «Ситидрайв» разработал и внедрил мобильное приложение FMS App (Fleet Management System), доступное на платформах iOS и Android. Это приложение предназначено для автоматизации работы сотрудников, обслуживающих автопарк, и включает в себя функции осмотра и диагностики состояния автомобилей, планирования технического обслуживания, а также управления ремонтом и заменой деталей. В ходе тестирования было установлено, что FMS App позволяет сократить время выполнения задач на 32%.

«В динамично развивающемся рынке каршеринга мы стремимся не просто соответствовать трендам, а формировать их. Наши технологические инновации направлены на создание бесшовного и интуитивно понятного пользовательского опыта, а также на оптимизацию внутренних процессов для обеспечения максимальной доступности и надёжности сервиса. Мы убеждены, что инвестиции в цифровые решения – это ключ к устойчивому развитию и лидерству», — сказал Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва».

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