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«Ситидрайв» представил услугу классического проката автомобилей в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону

«Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей сразу в трех крупных городах страны: Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Услуга стала доступна со второго июня 2025 г. Опираясь на спрос пользователей, компания расширила географию своего сервиса «Ситидрайв Рент». Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Путешественники и местные жители получили возможность арендовать автомобиль без оклейки с ключами на длительный период — от одного дня до года. Оформление договора стало проще и быстрее: бронирование производится дистанционно через мобильное приложение «Ситидрайв». При необходимости пользователи могут оформить услугу доставки автомобиля на заранее оговоренный адрес.

Екатеринбуржцам стали доступны премиальные кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Exeed LX. Жители Краснодарского края могут выбирать между такими моделями, как Changan UNI-T, Changan CS35 PLUS, Changan CS55, Chery Tiggo 7 Pro и Coolray (BelGee). Ростовчанам предложат современные автомобили: Changan UNI-T, Changan CS35 PLUS, Changan UNI-S, Chery Tiggo 4 Pro и Coolray (BelGee).

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Ограничение суточного пробега составит 250 км, но при необходимости пользователи могут выбрать услугу безлимитного пробега. Важно отметить, что передвигаться на арендованном автомобиле можно свободно в радиусе до 2 тыс. км от границ города присутствия сервиса. Возврат автомобиля также существенно упрощен: пользователю больше не нужно лично посещать офис — достаточно оформить заявку на услугу возврата по нужному адресу через мобильное приложение.

«Мы уверены, что спрос на классическую аренду автомобилей продолжит расти. Нашей целью было сделать процесс удобным и быстрым, предоставляя качественный сервис на каждом этапе взаимодействия с клиентами. Мы планируем и дальше развивать это направление и вскоре появимся в новых российских регионах», — сказал генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.

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