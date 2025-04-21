«Ситидрайв» будет осуществлять техническое обслуживание автомобилей GAC

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» объявил о партнерстве с международным автопроизводителем GAC Motor. Подписанное соглашение позволит «Ситидрайву» самостоятельно обслуживать автомобили GAC, используя профессиональный опыт.

Обслуживание автомобилей GAC будет осуществляться на базе собственной сети «Ситидрайв», включающей четыре современных СТО. Ранее компания сообщала об открытии новой станции в Москве, а недавно запустила четвертую СТО в Санкт-Петербурге, площадью 865 квадратных метров. Общая площадь всех сервисных центров составляет около 8 тыс. квадратных метров.

«Ситидрайв» сможет выполнять гарантийный ремонт автомобилей GAC, а также напрямую закупать необходимые запчасти и расходные материалы. Благодаря соглашению компания получила доступ к базам данных, технической документации и специализированному оборудованию GAC Motor. Это позволит обеспечить высокий уровень качества работ и оперативное решение любых технических вопросов.

Договор включает все виды обслуживания: гарантийные ремонты, сервисные кампании (согласованные с GAC) и плановое техническое обслуживание, выполняемое в соответствии с требованиями производителя. Более того, персонал «Ситидрайва» получит возможность проходить обучение и повышать квалификацию, получая информацию о новинках GAC.

«Мы рассматриваем это сотрудничество как стратегически важный шаг в развитии партнерских отношений. Наша главная цель – обеспечить пользователям безопасность и уверенность в надежности автомобилей, которые они выбирают для своих ежедневных поездок. Мы уверены, что благодаря поддержке GAC Motor мы сможем оптимизировать процессы обслуживания, сократить время ремонта и обеспечить более доступные цены для наших пользователей», — отметил Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайв».

У «Ситидрайва» также есть аналогичные сервисные партнерства с Chery, Exceed, JAC, Geely и Belgee.