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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт Продажа и покупка автомобилей транспортных средств авторитейл

Транспорт - Продажа и покупка автомобилей - транспортных средств - авторитейл

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 «Ситидрайв» заработал 3,5 миллиарда на продаже поддержанных авто 1
26.02.2024 Три модели BAIC получили русификацию 1
25.06.2021 Почта России запустила пилот по продаже автомобилей с пробегом на онлайн-аукционах 1
02.11.2015 «1С:CRM» повышает мощность работы дилера Land Rover 1
02.10.2014 «Первый БИТ» внедрил систему формирования отчетности для автоцентров «Автогруп Крым» 1
06.02.2014 «1С-Рарус» автоматизировал сеть салонов «Автомастер» 1
22.03.2013 «1С-Рарус» автоматизировал автосалон «Сибирские Автомобили и Принадлежности» 1
30.11.2011 Современный интернет-маркетинг: поле для работы или лезвие бритвы? 1
24.06.2011 «1С-Рарус» автоматизировал торговый дом СПАРЗ 1
27.01.2010 Дилер Mazda в Нижнем Новгороде автоматизирует бизнес-процессы на базе BrightAuto 1
03.04.2008 Columbus IT внедряет AutoMaster в «Западно-Украинском Автодоме» 1
14.03.2008 Операция ОБЭП вызвала рост продаж ПО в Архангельске 1
07.02.2008 Дилер Citroen в Екатеринбурге автоматизировал бизнес с помощью incadea.engine 1
18.01.2007 Комплекс «Автобизнес» внедрили в автоцентре «Евросиб СервисЦентр» 1
26.09.2005 "Мультимоторс" внедрил "1С:Предприятие 8.0" 1
28.03.2002 РБК представил сайт компании "Аларм-Сервис" 1
20.11.2001 Электронная коммерция выходит в лидеры по числу жалоб потребителей 1
19.09.2001 General Motors нацеливается на японских онлайновых покупателей 1
22.08.2000 CarOrder.com временно перестала принимать заказы на автомобили и уволила 100 служащих 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

8464 6
1С-Рарус 898 4
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 2
Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 23 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 929 1
Google LLC 11942 1
Yandex - Яндекс 7698 1
Microsoft Corporation 24844 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 836 1
Navicon - Навикон 297 1
Fujitsu 2047 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 1
Интеллект-сервис 36 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 130 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 282 2
Renault Groupe 160 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 463 1
BMW Group 458 1
Почта России ПАО 2157 1
Ford 415 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Hyundai Motor Company 401 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Mazda Motor Corporation 71 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 95 1
Автопассаж Премиум 1 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 122 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
СибАвтоЦентр - Сибирские Автомобили и Принадлежности 1 1
Евросиб 16 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 1
Saab AB - Saab Automobile AB 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7578 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
CFA - Consumer Federation of America - Федерация потребителей Америки 4 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11873 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7050 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24788 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4507 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12379 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10618 2
Аксессуары 3968 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7330 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1052 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 986 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5296 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2471 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11720 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 887 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14850 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16363 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12822 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3155 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 613 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5683 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9396 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11447 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1038 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4891 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2094 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 149 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 197 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5922 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12280 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10409 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 701 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8857 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 88 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2977 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4775 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 781 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2950 1
1С-Рарус Альфа-Авто 61 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 463 2
Microsoft Dynamics 1179 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
1С:CRM 69 1
GM Cadillac 30 1
Орлова Наталья 4 1
Космачевский Станислав 1 1
Еремин Степан 1 1
Панфилов Денис 1 1
Картушин Георгий 1 1
Чебунин Игорь 4 1
Медведева Ирина 4 1
Степанов Павел 27 1
Федченко Алексей 3 1
Магдина Нина 1 1
Мингажев Эдуард 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 3
Япония 13369 2
Украина 7665 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17827 2
Европа 24381 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3144 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 943 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3204 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4061 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 439 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 929 1
США - Техас 994 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17452 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1339 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2564 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5315 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7333 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6100 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19183 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24754 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7156 3
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 155 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4988 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5015 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6861 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5984 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49183 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6346 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7088 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1602 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 708 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1593 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1691 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1959 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5763 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 742 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2421 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2808 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1197 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 80 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1644 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11120 1
Трейд-ин - Trade-in 182 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
Regnum - Регнум 112 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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