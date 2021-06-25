Разделы

Интернет E-commerce
|

Почта России запустила пилот по продаже автомобилей с пробегом на онлайн-аукционах

В пилотном проекте, который продлится до конца 2021 г., будут участвовать три интернет-площадки для проведения аукционов: AutoSale.ru, CarPrice, и Carlink. До этого Почта продавала старые автомобили только на крупных электронных торговых площадках (ЭТП).

На онлайн-аукционах Почта России будет продавать легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили из четырех регионов: Москва, Волга, Южный и Северо-Запад. Уже сейчас операторы онлайн-аукционов получили в продажу более 350 автомобилей. По итогам пилота Почта примет решение о масштабировании проекта и продаже автомобилей из других регионов России.

«Продажа автомобилей через электронные торговые площадки – довольно сложная и длительная процедура, в то время как покупателями списанных автомобилей, как правило, являются физические лица, в том числе мелкие предприниматели, которые используют их для работы. Поэтому мы надеемся, что онлайн-аукционы на популярных интернет-ресурсах позволят нам быть ближе к целевой аудитории и сделать автомобили из почтового автопарка доступнее», – отметил Игорь Чебунин, заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России».

По сравнению с ЭТП организаторы онлайн-аукционов будут полностью сопровождать процесс продажи, в том числе при необходимости самостоятельно заказывать независимую оценку стоимости автомобилей, фотосъемку, готовить подробное описание. По оценкам Почты, это повысит информированность покупателей об автомобилях и количество продаж.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив миллиарды долларов, принадлежащие их клиентам

Банда из Москвы получила крупные сроки за похищение криптовалютного магната

Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов

Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод

Депутаты обязали Россию построить официальный измеритель интернет-ресурсов

Криптомиллионер потерял $360 млн, потому что мама выбросила его ноутбук

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман

Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода

Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync

Показать еще

Наука

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов
Показать еще