Почта России запустила пилот по продаже автомобилей с пробегом на онлайн-аукционах

В пилотном проекте, который продлится до конца 2021 г., будут участвовать три интернет-площадки для проведения аукционов: AutoSale.ru, CarPrice, и Carlink. До этого Почта продавала старые автомобили только на крупных электронных торговых площадках (ЭТП).

На онлайн-аукционах Почта России будет продавать легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили из четырех регионов: Москва, Волга, Южный и Северо-Запад. Уже сейчас операторы онлайн-аукционов получили в продажу более 350 автомобилей. По итогам пилота Почта примет решение о масштабировании проекта и продаже автомобилей из других регионов России.

«Продажа автомобилей через электронные торговые площадки – довольно сложная и длительная процедура, в то время как покупателями списанных автомобилей, как правило, являются физические лица, в том числе мелкие предприниматели, которые используют их для работы. Поэтому мы надеемся, что онлайн-аукционы на популярных интернет-ресурсах позволят нам быть ближе к целевой аудитории и сделать автомобили из почтового автопарка доступнее», – отметил Игорь Чебунин, заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России».

По сравнению с ЭТП организаторы онлайн-аукционов будут полностью сопровождать процесс продажи, в том числе при необходимости самостоятельно заказывать независимую оценку стоимости автомобилей, фотосъемку, готовить подробное описание. По оценкам Почты, это повысит информированность покупателей об автомобилях и количество продаж.