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Regnum
Регнум



12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
29.03.2019 Минздрав разрешил врачам выписывать электронные рецепты 1
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
23.08.2010 "Роснано" сэкономит 450 000 кВт/ч в год за счет использования светодиодных светильников 1
22.07.2010 Россиянина оштрафовали за уклонение от армии из-за статуса в соцсети 1
25.12.2009 Производство аккумуляторов в Новосибирске построят за 13,88 млрд руб. 1
01.12.2009 «ВолгаТелеком» потратит 350 млн. руб. на развитие интернета в Кировской области 1
08.05.2009 Россия: за пиратскую Windows дома могут дать 2 года тюрьмы 1
20.02.2009 Сайт информагентства Азербайджана Day.az заблокирован 1
03.09.2008 Топ-менеджер «Евросети» подозревается в похищении человека 1
30.07.2008 Сыктывкар получит 8 камер видеонаблюдения до конца года 1
21.07.2008 Латвийский референдум обслужит круглосуточная «горячая» линия 1
17.07.2008 Мурманский лицей внедряет дистанционное обучение 1
16.07.2008 В Новгородской области открывается летняя компьютерная школа 1
03.07.2008 Эстония переходит на ID-карты 1
02.07.2008 В Великом Новгороде установили более 40 камер видеонаблюдения 1
01.07.2008 В Ненецком АО в июне выдано более 350 биометрических загранпаспартов 1
27.06.2008 В Мурманской области тестируют телемедицину 1
26.06.2008 В Коми приговорен сотрудник управления «К» 1
25.06.2008 СЗТУ прогнозирует рост продаж контрафакта через интернет 1
19.06.2008 СПбГУ начал принимать заявления на поступление в онлайне 1
17.06.2008 Отец блоггера Саввы Терентьева пошел под суд 1
09.06.2008 Правозащитница судится с Минфином за обвинение в использовании нелицензионного ПО 1
09.06.2008 Красноярск: задержаны хакеры-подростки 1
06.06.2008 В Ненецком АО с начала 2008 г. выдано более тысячи биометрических паспортов 1
30.05.2008 В Иране наложено вето на феминистские сайты 1
26.05.2008 Контроль проезда на вологодских троллейбусах автоматизируют 1
22.05.2008 В Вологде пройдет конкурс компьютерных программ 1
20.05.2008 Екатеринбург: хакера оштрафовали на 48 тыс. руб. 1
16.05.2008 В Латвии назначен новый министр по делам e-управления 1
15.05.2008 Связь в поселках Архангельской области восстановит СЗТ 1
14.05.2008 Дело о торговле мобильниками в колонии Мурманской области передано в суд 1
25.04.2008 Архангельские поликлиники получат электронные паспорта врачебных участков 1
24.04.2008 Новгородские учителя получили 11 млн. руб. на мультимедиа 1
23.04.2008 В Санкт-Петербурге арестованы грабители салонов сотовой связи 1
17.04.2008 Дело Терентьева рассмотрели в закрытом режиме 1
11.04.2008 Голосование по интернету могут ввести в Литве к выборам президента 1
10.04.2008 На границе Литвы и Латвии установят видеокамеры 1
10.04.2008 ЗакС утвердил землю под технопарк на базе университета им. Бонч-Бруевича 1
07.04.2008 В Эстонии испытывают дистанционное управление светофорами 1

Публикаций - 92, упоминаний - 93

Regnum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 12409 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 2
Qrator Labs 89 2
ВолгаТелеком 297 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 2
Ростелеком ЦентрТелеком 248 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 523 1
Google LLC 7931 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 88 1
СКБ Контур 422 1
4205 1
Cisco Systems 2298 1
НТВ-Плюс 185 1
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 1
Ситилинк - Citilink 193 1
Yandex - Яндекс 4188 1
Amazon Inc - Amazon.com 1548 1
CyberPlat - КиберПлат 225 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 2
Wildberries 128 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 646 2
Qiwi 783 2
Lamoda 83 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 104 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 727 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 344 1
Avito - Авито 171 1
S7 Airlines 83 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Евросеть 1062 1
Роснано 456 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 2
Арбитражный суд города Москвы 376 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 1
Правительство РФ 2264 1
Президент Российской Федерации 1460 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 201 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 21 1
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1356 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 113 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 55 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 124 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 620 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 483 1
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 200 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 140 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 36 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 580 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 326 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 1
Qrator Radar 8 2
Google YouTube - Видеохостинг 1970 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Yandex DDoS Protection 1 1
Linux OS 4553 1
Microsoft Office 2095 1
Microsoft Windows 918 1
VK - Mail.ru Одноклассники 873 1
Microsoft Windows XP 1051 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Google AdSense 90 1
Романов Андрей 9 2
Галушкин Олег 168 1
Азимов Александр 1 1
Панков Александр 65 1
Бойко Елена 151 1
Скворцова Вероника 51 1
Козлов Иван 21 1
Жуков Александр 28 1
Молчанов Сергей 12 1
Медведев Дмитрий 1459 1
Морозов Евгений 5 1
Приданцев Сергей 104 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 4
Россия - УФО - Свердловская область 845 4
Россия - СЗФО - Псковская область 366 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 416 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 253 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 349 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 3
Эстония - Эстонская Республика 475 3
Германия - Федеративная Республика 4030 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 153 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 2
Россия - ПФО - Самарская область 603 2
Армения - Республика 742 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 227 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 605 2
Латвия - Латвийская Республика 486 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 385 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 185 1
Россия - Артём 21 1
Россия - СФО - Кемеровская область 516 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 327 1
Литва - Литовская Республика 363 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 323 1
Кипр - Республика 261 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 347 1
Россия - ЦФО - Орловская область 138 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 413 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 216 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 173 1
Молдавия - Республика Молдова 474 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 73 1
Кувейт 54 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 188 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 19 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 174 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 40 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 10
Образование в России 465 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 276 1
Пиратство - Авторское право 231 1
Русский язык 1081 1
CDO - Chief Development Officer - CBDO - Chief Business Development Officer - Директор по развитию бизнеса 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
NYT - The New York Times 559 1
ТНТ - Телеканал 100 1
Эхо Москвы - радиостанция 52 1
Звезда - Телеканал 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 61 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 252 1
ТПУ - Томский политехнический университет 52 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 200 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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