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Индексная книга (каталог) CNews*
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Regnum Регнум

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Max запустил истории 1
19.06.2026 Разработчика оштрафовали на 100 млн за низкие продажи системы выявления паники у россиян 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
29.03.2019 Минздрав разрешил врачам выписывать электронные рецепты 1
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
23.08.2010 "Роснано" сэкономит 450 000 кВт/ч в год за счет использования светодиодных светильников 1
22.07.2010 Россиянина оштрафовали за уклонение от армии из-за статуса в соцсети 1
25.12.2009 Производство аккумуляторов в Новосибирске построят за 13,88 млрд руб. 1
01.12.2009 «ВолгаТелеком» потратит 350 млн. руб. на развитие интернета в Кировской области 1
08.05.2009 Россия: за пиратскую Windows дома могут дать 2 года тюрьмы 1
20.02.2009 Сайт информагентства Азербайджана Day.az заблокирован 1
03.09.2008 Топ-менеджер «Евросети» подозревается в похищении человека 1
30.07.2008 Сыктывкар получит 8 камер видеонаблюдения до конца года 1
21.07.2008 Латвийский референдум обслужит круглосуточная «горячая» линия 1
17.07.2008 Мурманский лицей внедряет дистанционное обучение 1
16.07.2008 В Новгородской области открывается летняя компьютерная школа 1
03.07.2008 Эстония переходит на ID-карты 1
02.07.2008 В Великом Новгороде установили более 40 камер видеонаблюдения 1
01.07.2008 В Ненецком АО в июне выдано более 350 биометрических загранпаспартов 1
27.06.2008 В Мурманской области тестируют телемедицину 1
26.06.2008 В Коми приговорен сотрудник управления «К» 1
25.06.2008 СЗТУ прогнозирует рост продаж контрафакта через интернет 1
19.06.2008 СПбГУ начал принимать заявления на поступление в онлайне 1
17.06.2008 Отец блоггера Саввы Терентьева пошел под суд 1
09.06.2008 Правозащитница судится с Минфином за обвинение в использовании нелицензионного ПО 1
09.06.2008 Красноярск: задержаны хакеры-подростки 1
06.06.2008 В Ненецком АО с начала 2008 г. выдано более тысячи биометрических паспортов 1
30.05.2008 В Иране наложено вето на феминистские сайты 1
30.05.2008 Госдума: спамеров надо штрафовать 1
26.05.2008 Контроль проезда на вологодских троллейбусах автоматизируют 1
22.05.2008 В Вологде пройдет конкурс компьютерных программ 1
20.05.2008 Екатеринбург: хакера оштрафовали на 48 тыс. руб. 1
16.05.2008 В Ульяновской области изъяли контрафакт стоимостью 492 тыс. руб. 1
16.05.2008 В Латвии назначен новый министр по делам e-управления 1
15.05.2008 Связь в поселках Архангельской области восстановит СЗТ 1
14.05.2008 Дело о торговле мобильниками в колонии Мурманской области передано в суд 1
25.04.2008 Архангельские поликлиники получат электронные паспорта врачебных участков 1
24.04.2008 Новгородские учителя получили 11 млн. руб. на мультимедиа 1
23.04.2008 В Санкт-Петербурге арестованы грабители салонов сотовой связи 1
17.04.2008 Дело Терентьева рассмотрели в закрытом режиме 1

Публикаций - 114, упоминаний - 114

Regnum и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
9594 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Демос - Демос Датаком 60 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
БизнесИнформатика 1 1
Леон-Телеком 1 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Intel Corporation 12811 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Крок - Croc 1964 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 1
Google LLC 12688 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Резонанс НПП 407 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Оранта НАСК - Национальная акционерная страховая компания 7 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 1
Аверон - Научно-производственный комплекс 1 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
GDSI 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Евросеть 1421 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Районные суды РФ 196 3
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 2
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Правительство ПМР - Правительство Приднестровской Молдавской республики 2 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 180 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 17 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
ВымпелКом - Билайн WAP-портал 2 1
ГАЗ Группа - ГАЗель 44 1
Много приложений - RuStore - Рустор 628 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - ЖНВЛП - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ЖНВЛС - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства 12 1
Администрация Ленинградской области - АИСГЗ ЛО - Государственный заказ Ленинградской области - автоматизированная информационная система - ЭМ ЛО - Электронный магазин Ленинградской области - Агрегатор торговли Ленинградской области 7 1
Крок - Экзамен АИС 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Android 15243 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Microsoft Windows XP 2431 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 69 1
Google AdSense 124 1
Microsoft Office 2007 265 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Yandex DDoS Protection 2 1
Терентьев Савва 36 3
Кузьмина Людмила 2 2
Величко Вячеслав 3 2
Григорьян Дарья 2 2
Волков Анатолий 10 2
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Зубков Виктор 49 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
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