Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Regnum
Регнум
Публикаций - 92, упоминаний - 93
Regnum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Романов Андрей 9 2
|Галушкин Олег 168 1
|Азимов Александр 1 1
|Панков Александр 65 1
|Бойко Елена 151 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Козлов Иван 21 1
|Жуков Александр 28 1
|Молчанов Сергей 12 1
|Медведев Дмитрий 1459 1
|Морозов Евгений 5 1
|Приданцев Сергей 104 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
|NYT - The New York Times 559 1
|ТНТ - Телеканал 100 1
|Эхо Москвы - радиостанция 52 1
|Звезда - Телеканал 1 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 61 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru