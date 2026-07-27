Индексная книга (каталог) CNews*
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Regnum Регнум
СОБЫТИЯ
Публикаций - 114, упоминаний - 114
Regnum и организации, системы, технологии, персоны:
|Терентьев Савва 36 3
|Кузьмина Людмила 2 2
|Величко Вячеслав 3 2
|Григорьян Дарья 2 2
|Волков Анатолий 10 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Романов Андрей 10 2
|Столяров Алексей 4 1
|Приданцев Сергей 149 1
|Овчинников Борис 129 1
|Поносов Александр 69 1
|Зубков Виктор 49 1
|Минаев Артем 26 1
|Рыбакин Владимир 25 1
|Хохлова Зинаида 13 1
|Белых Никита 10 1
|Ташлыков Дмитрий 6 1
|Шаин Андрей 6 1
|Виноградов Николай 10 1
|Курт-Аджиев Сергей 6 1
|Соркин Борис 1 1
|Емельянова Вера 2 1
|Ерзекян Артур 1 1
|Шишмарев Сергей 36 1
|Капков Сергей 2 1
|Пинский Виктор 7 1
|Терентьев Сергей 10 1
|Комков Сергей 5 1
|Бородько Сергей 4 1
|Зотиков Андрей 1 1
|Вишневская Галина 4 1
|Дьяконова Надежда 1 1
|Самохвалов Алексей 1 1
|Горюнов Алексей 2 1
|Полежаев Леонид 3 1
|Спиридонов Петр 1 1
|Демин Юрий 3 1
|Ярошевский Виталий 1 1
|Бердников Виктор 1 1
|Мигунов Владимир 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.