Оранта НАСК Национальная акционерная страховая компания

Оранта НАСК - Национальная акционерная страховая компания

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 110 дел, на cумму 1 684 659 323 ₽*

Судебные дела (110) на сумму 1 684 659 323 ₽*
в качестве истца (108) на сумму 1 677 385 318 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 21 062 884 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


01.11.2025 Хакеры за неделю взломали шесть крупнейших страховых компаний Украины. Утекли данные 7 млн клиентов 1
13.10.2014 ИТ-бюджеты страховщиков: акценты автоматизации 2
11.07.2012 РДТЕХ автоматизирует работу службы экономической безопасности СК «Оранта» 6
01.09.2011 «Оранта» модернизирует ИТ-инфраструктуру и расширяет ИТ-штат 3
17.11.2008 Болгарская ИТ-компания Fadata планирует открыть офисы в России и Украине 3
25.08.2008 Турбо9: автоматизируйте ваш бизнес правильно 2
07.09.2006 Премия Рунета – 2006: прием заявлений продлен до 1 октября 1

Публикаций - 7, упоминаний - 18

Оранта НАСК и организации, системы, технологии, персоны:

Fadata - Фадата 4 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1204 1
Microsoft Corporation 25188 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 467 1
Softline - Софтлайн 3214 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5226 1
IBM - International Business Machines Corp 9545 1
Citrix Systems 837 1
Broadcom - VMware 2484 1
Cisco Systems 5214 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 255 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 1
Терем 65 1
Паллада Эссет Менеджмент - Паллада УК 3 1
КапиталЪ Страхование 19 1
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 16 1
Газпром газобезопасность 2 1
Россия ОСАО - Россия Страховое акционерное общество 5 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
Седьмой Континент 64 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3101 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5184 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33597 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25837 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72155 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1951 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3915 1
Сервер приложений - Application server 345 1
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование - ORM - Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение 47 1
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 229 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3936 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12879 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5923 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5202 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4235 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21824 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10042 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5810 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22693 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12252 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4405 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7487 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26983 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22791 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7331 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13243 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31695 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9493 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2587 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11291 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12250 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9918 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 560 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 192 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7998 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6627 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1809 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11441 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12657 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 542 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3972 1
IBM I2 - IBM Smarter Cities 12 1
Microsoft Office 3921 1
Linux OS 10799 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
Microsoft Windows 16240 1
Евгенов Никита 8 1
Свистунов Вячеслав 1 1
Оборина Дина 1 1
Махов Геннадий 11 1
Моисеев Алексей 33 1
Шандалов Андрей 16 1
Мананникова Ольга 17 1
Соколович Наталья 2 1
Кабаиванова Анжелика 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155281 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13536 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45402 1
Сербия - Республика 353 1
Австрия - Австрийская Республика 1333 1
Румыния 741 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2889 1
Украина 7767 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 251 1
Болгария - Республика 785 1
Европа Западная 1489 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 349 1
Португалия - Португальская Республика 936 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Болгария - София 62 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6196 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50874 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14920 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31533 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54552 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2927 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 514 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3350 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5219 1
Английский язык 6850 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5806 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25737 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6616 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11645 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3633 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17256 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7290 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 268 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6284 1
Энергетика - Energy - Energetically 5476 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 410 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1326 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3657 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5247 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6247 1
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 85 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 118 1
ComputerWorld 144 1
Regnum - Регнум 112 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 150 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397184, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185101.
