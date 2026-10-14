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Индексная книга (каталог) CNews*
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Болгария София

Болгария - София

СОБЫТИЯ


14.10.2026 АО «Медицина» открывает доступ к цифровому двойнику врача «София» 1
05.11.2025 Сбербанк: традиционный офлайн-ритейл за два года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов 1
16.08.2023 Жестоко убит известный криптомагнат 2
09.04.2021 Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна 1
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала» 1
17.10.2018 Acronis открыла научно-исследовательский центр в Болгарии для работы над проектами в сферах ИБ, ИИ и блокчейна 1
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины m_mobile в новых районных центрах ADG group 1
01.08.2018 Acronis инвестирует $50 миллионов в только что поглощенного партнера 1
09.02.2017 DataArt заработал в 2016 г. $97 млн 1
29.08.2016 Медведева попросили не тратить деньги госбанка на покупку зарубежного телеком-гиганта 1
07.07.2014 В Посольстве Болгарии презентовали марку 1
06.06.2014 «Ростелеком» презентовал в Арзамасской гимназии новую модель образовательной системы 1
14.04.2014 Крупнейший украинский разработчик ПО уходит из Крыма 2
27.02.2014 IBS за девять месяцев 2013-2014 финансового года увеличила выручку от разработки ПО на 27,7% 1
13.02.2014 Luxoft открывает офис в Болгарии 1
06.08.2013 Банк ВТБ внедрил ABBYY FlexiCapture 1
22.08.2012 У насекомых обнаружили процесс, аналогичный фотосинтезу 1
27.02.2012 Полгода без шизофрении - с помощью ПК 1
13.02.2012 Европу сотрясли демонстрации против тайного закона о копирайте 1
10.06.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые города на панорамных и спутниковых снимках 1
01.02.2011 Google выложил в Сеть снимки крупнейших музеев мира 1
25.06.2009 АЭС "Белене" выдержит мощное землетрясение и падение Боинга 747 1
01.06.2009 Dr.Web защищает абонентов «Онлайн Директ» и «Медиа Нет» 1
25.05.2009 Болгарский разработчик ПО обзавелся московским офисом 1
17.11.2008 Болгарская ИТ-компания Fadata планирует открыть офисы в России и Украине 1
23.07.2008 Предложен новый метод сжатия/шифрования данных 1
22.07.2008 Crytek покупает Black Sea Studios 1
24.06.2008 Болгария подала заявку на регистрацию кириллического домена 2
30.05.2008 Деньги на псковский храм соберут в интернете 1
04.03.2008 Назначен заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» 1
08.02.2008 Специалисты из Болгарии посетили Волгодонскую АЭС 1
08.11.2007 Snecma Services обеспечит ремонт авиадвигателей Bulgaria Air 1
20.09.2007 В Пловдиве представят прототип болгарского автомобиля Univers 1
07.09.2007 В Софии будет построен 180-метровый небоскреб 1
06.08.2007 Сейсмическая обстановка на Балканах обострилась 1
19.07.2007 Найден золотой перстень царя фракийцев с зеркальной надписью 1
05.07.2007 Болгарские археологи обнаружили следы высокоразвитой древней цивилизации 1
14.05.2007 Начато строительство стратегического моста через Дунай 1
11.04.2007 Завершены испытания первого болгарского автомобиля 1
06.04.2007 Радиоактивное белье разбросало по АЭС "Козлодуй" 1

Публикаций - 65, упоминаний - 70

Болгария и организации, системы, технологии, персоны:

Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 3
Google LLC 12820 2
Sophia Antipolis - София-Антиполис - технопарк 23 2
Fadata - Фадата 4 2
IBM - International Business Machines Corp 9719 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 2
Acronis - Акронис 490 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
SoftServe 13 1
Keysight Technologies - IXIA 17 1
Crytek 146 1
Acronis Bulgaria - T-Soft 5 1
Viva Telecom 3 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
Hanson Robotics 5 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 112 1
Lockheed Martin Intersputnik - Локхид Мартин Интерспутник 7 1
Amber Group 1 1
Ростелеком 11062 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Cisco Systems 5383 1
X Corp - Twitter 2942 1
Yandex - Яндекс 9405 1
Microsoft Corporation 25886 1
Meta Platforms - Facebook 4636 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 962 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Red Hat 1382 1
Canonical 224 1
Navicon - Навикон 343 1
ФОРС - Центр разработки 714 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 355 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
Шахты 0 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 313 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Росатом - Белене АЭС 25 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3168 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 242 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Национальный исторический музей Болгарии (НИМ) Божидара Димитрова - Музей в Софии 2 2
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 2
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 2
Stimson Center - Henry Stimson Center for public policy - Центр общественной политики Гарри Симпсона 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
ADG Group - АДГ 12 1
АльфаСтрахование Жизнь 30 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Lockheed Martin 778 1
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Forex Club - Форекс клуб - онлайн-брокер 7 1
Оранта НАСК - Национальная акционерная страховая компания 7 1
Русский Стандарт Страхование 11 1
MoMA - Museum of Modern Art (New York) - Музей современного искусства на Манхеттене в Нью-Йорке 5 1
CCB - Commercial Commerce Bank 5 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Эдьютейнмент Груп 2 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 1
Почта России ПАО 2397 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 440 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3006 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1964 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Volkswagen Group - VW 311 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
Русский стандарт Банк 512 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2379 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 3
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5479 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6022 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Судебная власть - Judicial power 2529 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 475 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3445 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 262 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1742 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23244 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13156 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14198 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6146 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16754 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54963 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13044 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 2
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1672 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26473 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29945 2
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Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1932 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18525 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12383 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6629 1
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Аксессуары 4334 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11654 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1270 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1272 1
Stafory - робот Вера 382 3
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
Google Street View 105 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 1
Pixabay 272 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Dr.Web Антивирус+Антиспам 36 1
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
Fadata - Insis 4 1
Oracle ECM - Oracle Enterprise Content Management Suite 24 1
Linux OS 11680 1
Abbyy FlexiCapture 178 1
Microsoft Windows 17038 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1034 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 715 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 433 1
Microsoft Dynamics 365 149 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 691 1
Red Hat Linux 205 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 361 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Acronis True Image 97 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 564 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 395 1
Димитров Божидар 4 3
Христова Мартина 3 3
Овчаров Николай 3 2
Иванов Петко 2 2
Койчев Иван 2 2
Powell Colin - Пауэлл Колин 15 2
Атанасов Петр 2 2
Белоусов Сергей 255 2
Косарев Дмитрий 13 1
Губанов Андрей 117 1
Матовников Михаил 4 1
Сеславинский Михаил 32 1
Гагарин Юрий 98 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Печерский Григорий 1 1
Миронова Сабрина 6 1
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 1
Русев Спас 6 1
Долгоаршинных Марат 5 1
Тарасов Сергей 48 1
Иванов Иван 24 1
Кутилов Евгений 22 1
Кудрявцев Геннадий 12 1
Кабаиванова Анжелика 1 1
Китов Георгий 2 1
Димитров Владимир 5 1
Колмогоров Андрей 3 1
Лишманов Дмитрий 2 1
Петров Ивайло 1 1
Виноградов София 1 1
Севильский Исидор - Гиспальский Исидор - Святой покровитель Всемирной паутины по мнению Католической церкви 11 1
Popescu Mircea - Попеску Мирче 2 1
Коцев Бойко 1 1
Тепкян Геннадий 1 1
Бабич Михаил 3 1
Peev Christian - Пеев Кристиан 1 1
Драганов Сашо 1 1
Суботинов Константин 1 1
Хандиев Весселин 1 1
Митягин Алексей 1 1
Болгария - Республика 802 46
Россия - РФ - Российская федерация 168796 21
Европа 25035 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55125 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 7
Румыния 759 7
Земля - планета Солнечной системы 10920 6
Великобритания - Лондон 2438 6
Украина 7965 6
Румыния - Бухарест 55 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 5
Чехия - Чешская Республика 1353 5
Европа Западная 1498 5
Греция - Греческая Республика 1019 5
Болгария - Пловдив 25 4
Сингапур - Республика 1969 4
Канада 5098 4
Германия - Федеративная Республика 13309 4
Франция - Французская Республика 8213 4
Турция - Турецкая республика 2654 4
Сербия - Республика 380 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 797 3
Словакия - Братислава 39 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19408 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4243 3
Южная Корея - Республика 7115 3
Азия - Азиатский регион 5962 3
Европа Восточная 3140 3
США - Нью-Йорк 3197 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1834 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14873 3
Австрия - Австрийская Республика 1361 3
Северная Македония - Республика 101 3
Кения - Найроби 22 2
Казахстан - Республика 6132 2
Япония 13860 2
Беларусь - Белоруссия 6366 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3166 2
Швеция - Королевство 3797 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19806 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34373 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54203 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58572 7
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 437 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3426 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18443 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5717 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6235 4
Металлы - Золото - Gold 1263 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22083 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27721 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16386 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 710 3
Металлы - Платина - Platinum 500 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6246 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6632 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11784 2
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