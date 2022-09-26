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Luxoft Holding Luxoft International Luxoft Global Operations Люксофт
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.09.2022
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Дмитрий Малыгин, LLC Luxoft: Роль интеллектуальных ассистентов в развитии экосистем будет возрастать
исками экосистем являются, в первую очередь риск безопасности из-за использования единого ID, а также риск общего сбоя всех сервисов при выходе из строя самой цифровой платформы. Дмитрий Малыгин, LLC Luxoft: Для того, чтобы находить оптимальный подход к задаче необходимо иметь хорошую архитектурно-техническую «насмотренность» CNews: В качестве руководителя команд разработки и архитектора пр
|26.08.2022
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Уйдя из России, хозяева Luxoft потеряли $140 млн ежегодного дохода
и работало 4 тыс. В начале 2019 г. DXC Technology договорилась о покупке аутсорсинговой ИТ-компании Luxoft за $2 млрд. Продавцом выступила российская группа IBS. Весной 2022 г. с началом специа
|12.08.2022
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Секреты аутсорсинга: как банк UBS контролирует работу Luxoft и ее сотрудников
Контракт Luxoft с UBS В распоряжении CNews оказалась полная версия договора между созданным в России И
|22.04.2022
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IBS выкупила часть Luxoft и вернула ее в Россию
Рокировка между Luxoft и IBS Российские подразделения ИТ-аутсорсера Luxoft перешли под контроль группы
|20.04.2022
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Секреты аутсорсинга: Как Deutsche Bank проверяет программистов Luxoft на запрещенные вещества
Контракт между Luxoft и Deutsche Bank В распоряжении CNews оказалась полная версия договора между созданным
|28.12.2020
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Luxoft создала интегратора для внедрения цифровой платформы «Сбера» на внешнем рынке
«Сбер» и Luxoft приняли решение о создании компании-интегратора Integrity Solutions. Она сфокусируется на поддержке и внедрении облачной цифровой платформы «Сбера» Platform V на внешнем рынке. Клиенты I
|17.01.2020
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LG и Luxoft создают совместное предприятие для развития платформы webOS Auto
LG и Luxoft создадут совместное предприятие для развития платформы webOS Auto. Соглашение об этом подписали доктор И. П. Парк, президент и технический директор компании LG, и Дмитрий Лощинин, исполн
|17.12.2019
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Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование
1. Luxoft больше не «Люксофт» 2019 г. начался с новости о том, что американская ИТ-компания DXC
|12.11.2019
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«ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft
Возможная сделка Компания Luxoft может продать более четверти своей дочерней компании «Айкон-софт». Покупателем намерено выступить акционерное общество «ГЛОНАСС», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник
|21.08.2019
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Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками
вязано с подготовкой выхода IBS на IPO. В начале 2019 г. «Медиалогия» была выкуплена у группы IBS государственным банком ВТБ. Примерно в то же время у IBS был выкуплен принадлежащий ей разработчик ПО Luxoft, также основанный Карачинским. Покупателем стала американская ИТ-компания DXC Technology, сумма сделки составила около $2 млрд. После закрытия сделки акции Luxoft перестанут торго
|25.02.2019
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Американские фонды придумали хитрый способ нажиться на продаже Luxoft в США
Американский фонд недолго был акционером Luxoft Американский инвестиционный фонд Massachusets Financial Services Company (MFS) недолго пробыл акционером российского офшорного разработчика ПО Luxoft — «дочки» IBS. Как свидетельс
|31.01.2019
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Американцы бросились скупать акции Luxoft
Luxoft обзавелся двумя новыми американскими акционерами У созданного в России офшорного разработчика ПО Luxoft появились новые акционеры из числа американских инвестиционных фондов. Это следует из информации, опубликованной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам. Так, фонд Magnetar Fina
|17.01.2019
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Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку
Подробности покупки Luxoft со стороны DXC Technology Основанный в России офшорный разработчик ПО Luxoft ра
|07.01.2019
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Российская ИТ-компания Luxoft дорого продана в США
Luxoft продан в Америку Американская ИТ-компания DXC Technology покупает российского оффшорного разработчика Luxoft — «дочку» IBS — примерно за $2 млрд. О достижении окончательной договоренности на этот счет компании заявили 7 января 2019 г. Данная информация находит подтверждение в информационной спр
|17.10.2018
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Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире
ний для финансовой отрасли вошли в сотню крупнейших мировых провайдеров финансовых технологий и услуг в рейтинге IDC FinTech Top 100 Ranking 2018. В числе лидеров в сфере финтеха оказались «Диасофт», Luxoft и «БПЦ банковские технологии». В 15 ежегодном рейтинге IDC FinTech представлен список Топ-100 ведущих поставщиков в мире, ранжируемых по величине доходов от поставки оборудования, ПО и у
|28.09.2018
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Luxoft заплатил $11 млн за дизайнеров из США
Сколько Luxoft заплатил за агентство цифрового дизайна Офшорный разработчик ПО с российскими корнями
|12.09.2018
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Morgan Stanley полностью распрощалась с Luxoft
Morgan Stanley распродала акции Luxoft Американская инвестиционная компания Morgan Stanley вышла из числа акционеров офшорного разработчика ПО Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Комиссии по ценным
|03.07.2018
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Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне
Избирательная система на блокчейне Офшорный разработчик ПО Luxoft, который базируется в швейцарском Цуге, разработал систему электронного голосования для этого города. Система была создана в партнерстве с властями и отделением компьютерных наук Универс
|14.03.2018
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Англичане купили крупный пакет Luxoft
Новый акционер Luxoft У офшорного разработчика ПО Luxoft появился новый крупный акционер. Согласно данным Американской комиссии по ценным бумагам, британский фонд M&G Investment Management консолидиров
|24.01.2018
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Американские инвесторы избавляются от акций Luxoft
JPMorgan и Morgan Stanley снизили свои доли в Luxoft Американские инвестиционные компании JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley снизили размеры принадлежащих им пакетов акций офшорного разработчика Luxoft. Это следует из информации,
|06.10.2017
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Водитель с искусственным интеллектом: в коворкинге GrowUp создадут ПО для беспилотников
роводит обучающий хакатон HackCV, посвященный технологии Computer Vision, 7 и 8 октября 2017 года, в Санкт-Петербурге. в коворкинге GrowUp на Большом Сампсониевском проспекте, 61.Уже сегодня компания Luxoft оперирует глобальными данными в области интеллектуальной робототехники и беспилотных автомобилей. Эксперты компании готовы поделиться опытом и дать шанс командам разработчиков бросить вы
|02.10.2017
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Luxoft купила ИТ-поставщика Raiffeisen Bank
Новая сделка Luxoft Офшорный разработчик ПО Luxoft объявил о приобретении швейцарской компании Unafortis. Unafortis занимается внедрением банковского ПО Avaloq, разработанного одноименной швейцарской
|18.08.2017
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Акции Luxoft рухнули на 25%
Рост замедлился, но не прекратилсяКурс акций Luxoft Holding снизился на 25% после публикации отчета за I квартал 2018 финансового года, за
|14.08.2017
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Luxoft расширяет деятельность в России и Германии
ссия) и переезде в новый офис в Брауншвейге (Германия). Спрос на консалтинговые и инженерные услуги Luxoft, а также экспертизу, полученную при работе с лидерами различных индустрий, создаёт нео
|31.03.2017
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Luxoft поглотил за $20 млн ИТ-компанию, работающую с финансистами и биржевиками
Luxoft купил индийскую DerivIT Офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл подробности сделки по приобретению у индийских инвесторов сингапурской компани
|03.03.2017
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Американский фонд скупил акции Luxoft на $95 млн
Wasatch Advisors вложился в Luxoft Американский фонд Wasatch Advisors консолидировал 4,7% акций Luxoft, офшорного разработчика ПО. Это следует из материалов, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бум
|10.02.2017
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Luxoft купил украинского ИТ-поставщика, работающего на Америку
Новая сделка Luxoft Офшорный разработчик ПО Luxoft объявил о приобретении активов украинской ИТ-ком
|01.02.2017
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Morgan Stanley скупил акции Luxoft на $140 млн
Morgan Stanley стал акционером Luxoft Инвестиционная компания Morgan Stanley собрала 7% акций оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комис
|10.10.2016
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Luxoft арендует офис в Швейцарии у собственных боссов
Сделки Luxoft с Дмитрием Лощининым и Романом Якушкиным Созданный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл информацию о сделках с заинтересованностью. Оказалось, что
|03.10.2016
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Luxoft рассекретил цену поглощенного им автомобильного ИТ-разработчика
Luxoft раскрыл сумму сделки по покупе Symtavision Созданный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл детали сделки по приобретению немецкой ИТ-компании Symtavision. Сделка состоялась весной 2016 г., но до сих пор ее цена не раскрывалась. Согласно материалам Luxoft, в моме
|20.09.2016
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Luxoft потратила на разработчика СПО $25 млн
Luxoft раскрыл сумму сделки по покупке Pelagicore Офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл параметры сделки по покупке шведской компании Pelagicore, разрабатывающей реше
|14.09.2016
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Luxoft приобрел разработчика СПО для автомобилей
Luxoft приобрела шведскую компанию Входящая в группу IBS компания Luxoft сообщила о приобретении шведской компании Pelagicore. Она разрабатывает решения в области свободного программного обеспечения (СПО, open source) для развлечений в автомобилях (in-vehicle
|21.07.2016
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Luxoft купил самую дорогую компанию в своей истории
Luxoft раскрыл сумму сделки с Insys Group Созданный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft объявил параметры сделки по приобретению американского ИТ-консультанта Insys Group. Первоначальный платеж за данную компанию составит $37,9 млн. Далее, в случае достижения Insys ряда зар
|19.07.2016
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Luxoft ударился в медицину
Новая покупка Luxoft Основанный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft объявил о приобретении американского ИТ-консультанта Insys Group. Сумма сделки не разглашается. Что такое
|25.01.2016
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Глава Luxoft распродал половину акций и заработал десятки миллионов долларов
Гендиректор Luxoft в два раза сократил пакет своих акций Гендиректор офшорного разработчика программного обеспечения Luxoft Дмитрий Лощинин в два раза сократил размер своей доли в компании. На момен
|25.11.2015
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Comparex заключил соглашение с Luxoft на поставку лицензий ПО Adobe
Разработчик программного обеспечения Luxoft подписал контракт на поставку графических лицензий Adobe с компанией Comparex. В результате подписанного соглашения Luxoft лицензировала графическое ПО в представительствах компан
|28.07.2015
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Luxoft и Maykor вошли в топ аутсорсинговых компаний Европы
Luxoft и Maykor Российская компания Maykor и международная Luxoft с российскими корнями (принадлежит IBS) по итогам II квартала 2015 г. вошли в десятку крупнейших аутсорсинговых ИТ-компаний в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) среди подрядчи
|15.07.2015
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Американский фонд скупил акции Luxoft на $130 млн
BlackRock скупил акции Luxoft Американский инвестиционный фонд BlackRock собрал 6,3% акций оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской
|01.07.2015
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Акции в июне: МТС с начала года выросла на 43%, Luxoft — на 51,6%
финансовых и операционных показателей. Динамика котировок в июне 2015 года Инструмент Динамика за июнь, % Динамика с начала года, % Капитализация, $ млрд Российские компании Ростелеком 12,1% 4,3% 4,4 Luxoft Holding, $ 7,2% 51,6% 1,9 МТС 0,1% 43,8% 9.1 Epam Systems -0,7% 49,2% 3,5 Мегафон -4,1% -5,1% 8,7 QIWI, $ -6,6% 39,2% 1,5 Mail.Ru Group, $ -8,5% 27,9% 4,3 Армада -11,4% 10,7% 0,08 Яндекс
|20.02.2015
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JPMorgan купил акции Luxoft на $75 млн
JPMorgan Chase & Co приобрела 4,5% акций офшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте Американской комиссии по ценым бумагам. Рыночная стоимость этого пакета акций на нынешний момент составляет $75 млн. JPMorgan - о
Luxoft Holding и организации, системы, технологии, персоны:
|Лощинин Дмитрий 41 40
|Карачинский Анатолий 96 30
|Мацоцкий Сергей 180 25
|Добкин Аркадий 82 20
|Макаров Валентин 251 13
|Ананьин Алексей 90 9
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Пунтиков Николай 26 9
|Кутилов Евгений 22 9
|Егоров Александр 88 7
|Фридлянд Михаил 7 7
|Клягин Максим 29 7
|Никифоров Николай 1138 6
|Гурко Александр 139 5
|Гаттаров Руслан 144 5
|Бойко Елена 152 4
|Касперский Евгений 337 4
|Баланова Светлана 37 4
|Ананьев Алексей 110 4
|Громов Михаил 12 4
|Краснов Михаил 87 4
|Терехов Андрей 40 4
|Гуральников Сергей 164 4
|Бетсис Павел 101 4
|Андреев Сергей 67 4
|Суворов Василий 12 4
|Путин Владимир 3454 4
|Белоусов Сергей 254 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Филатов Андрей 117 3
|Сысоев Игорь 41 3
|Рубанов Владимир 76 3
|Богачев Игорь 183 3
|Овчаренко Юрий 41 3
|Чачава Александр 124 3
|Халяпин Сергей 96 3
|Тикуркин Максим 38 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Головачев Михаил 20 3
|Елистратов Николай 90 3
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