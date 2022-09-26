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Luxoft Holding Luxoft International Luxoft Global Operations Люксофт

Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт

СОБЫТИЯ

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26.09.2022 Дмитрий Малыгин, LLC Luxoft: Роль интеллектуальных ассистентов в развитии экосистем будет возрастать

исками экосистем являются, в первую очередь риск безопасности из-за использования единого ID, а также риск общего сбоя всех сервисов при выходе из строя самой цифровой платформы. Дмитрий Малыгин, LLC Luxoft: Для того, чтобы находить оптимальный подход к задаче необходимо иметь хорошую архитектурно-техническую «насмотренность» CNews: В качестве руководителя команд разработки и архитектора пр
26.08.2022 Уйдя из России, хозяева Luxoft потеряли $140 млн ежегодного дохода

и работало 4 тыс. В начале 2019 г. DXC Technology договорилась о покупке аутсорсинговой ИТ-компании Luxoft за $2 млрд. Продавцом выступила российская группа IBS. Весной 2022 г. с началом специа
12.08.2022 Секреты аутсорсинга: как банк UBS контролирует работу Luxoft и ее сотрудников

Контракт Luxoft с UBS В распоряжении CNews оказалась полная версия договора между созданным в России И
22.04.2022 IBS выкупила часть Luxoft и вернула ее в Россию

Рокировка между Luxoft и IBS Российские подразделения ИТ-аутсорсера Luxoft перешли под контроль группы
20.04.2022 Секреты аутсорсинга: Как Deutsche Bank проверяет программистов Luxoft на запрещенные вещества

Контракт между Luxoft и Deutsche Bank В распоряжении CNews оказалась полная версия договора между созданным

28.12.2020 Luxoft создала интегратора для внедрения цифровой платформы «Сбера» на внешнем рынке

«Сбер» и Luxoft приняли решение о создании компании-интегратора Integrity Solutions. Она сфокусируется на поддержке и внедрении облачной цифровой платформы «Сбера» Platform V на внешнем рынке. Клиенты I
17.01.2020 LG и Luxoft создают совместное предприятие для развития платформы webOS Auto

LG и Luxoft создадут совместное предприятие для развития платформы webOS Auto. Соглашение об этом подписали доктор И. П. Парк, президент и технический директор компании LG, и Дмитрий Лощинин, исполн
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование

1. Luxoft больше не «Люксофт» 2019 г. начался с новости о том, что американская ИТ-компания DXC

12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft

Возможная сделка Компания Luxoft может продать более четверти своей дочерней компании «Айкон-софт». Покупателем намерено выступить акционерное общество «ГЛОНАСС», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник

21.08.2019 Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками

вязано с подготовкой выхода IBS на IPO. В начале 2019 г. «Медиалогия» была выкуплена у группы IBS государственным банком ВТБ. Примерно в то же время у IBS был выкуплен принадлежащий ей разработчик ПО Luxoft, также основанный Карачинским. Покупателем стала американская ИТ-компания DXC Technology, сумма сделки составила около $2 млрд. После закрытия сделки акции Luxoft перестанут торго
25.02.2019 Американские фонды придумали хитрый способ нажиться на продаже Luxoft в США

Американский фонд недолго был акционером Luxoft Американский инвестиционный фонд Massachusets Financial Services Company (MFS) недолго пробыл акционером российского офшорного разработчика ПО Luxoft — «дочки» IBS. Как свидетельс
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft

Luxoft обзавелся двумя новыми американскими акционерами У созданного в России офшорного разработчика ПО Luxoft появились новые акционеры из числа американских инвестиционных фондов. Это следует из информации, опубликованной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам. Так, фонд Magnetar Fina
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку

Подробности покупки Luxoft со стороны DXC Technology Основанный в России офшорный разработчик ПО Luxoft ра
07.01.2019 Российская ИТ-компания Luxoft дорого продана в США

Luxoft продан в Америку Американская ИТ-компания DXC Technology покупает российского оффшорного разработчика Luxoft — «дочку» IBS — примерно за $2 млрд. О достижении окончательной договоренности на этот счет компании заявили 7 января 2019 г. Данная информация находит подтверждение в информационной спр
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире

ний для финансовой отрасли вошли в сотню крупнейших мировых провайдеров финансовых технологий и услуг в рейтинге IDC FinTech Top 100 Ranking 2018. В числе лидеров в сфере финтеха оказались «Диасофт», Luxoft и «БПЦ банковские технологии». В 15 ежегодном рейтинге IDC FinTech представлен список Топ-100 ведущих поставщиков в мире, ранжируемых по величине доходов от поставки оборудования, ПО и у
28.09.2018 Luxoft заплатил $11 млн за дизайнеров из США

Сколько Luxoft заплатил за агентство цифрового дизайна Офшорный разработчик ПО с российскими корнями

12.09.2018 Morgan Stanley полностью распрощалась с Luxoft

Morgan Stanley распродала акции Luxoft Американская инвестиционная компания Morgan Stanley вышла из числа акционеров офшорного разработчика ПО Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Комиссии по ценным

03.07.2018 Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне

Избирательная система на блокчейне Офшорный разработчик ПО Luxoft, который базируется в швейцарском Цуге, разработал систему электронного голосования для этого города. Система была создана в партнерстве с властями и отделением компьютерных наук Универс
14.03.2018 Англичане купили крупный пакет Luxoft

Новый акционер Luxoft У офшорного разработчика ПО Luxoft появился новый крупный акционер. Согласно данным Американской комиссии по ценным бумагам, британский фонд M&G Investment Management консолидиров
24.01.2018 Американские инвесторы избавляются от акций Luxoft

JPMorgan и Morgan Stanley снизили свои доли в Luxoft Американские инвестиционные компании JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley снизили размеры принадлежащих им пакетов акций офшорного разработчика Luxoft. Это следует из информации,

06.10.2017 Водитель с искусственным интеллектом: в коворкинге GrowUp создадут ПО для беспилотников

роводит обучающий хакатон HackCV, посвященный технологии Computer Vision, 7 и 8 октября 2017 года, в Санкт-Петербурге. в коворкинге GrowUp на Большом Сампсониевском проспекте, 61.Уже сегодня компания Luxoft оперирует глобальными данными в области интеллектуальной робототехники и беспилотных автомобилей. Эксперты компании готовы поделиться опытом и дать шанс командам разработчиков бросить вы
02.10.2017 Luxoft купила ИТ-поставщика Raiffeisen Bank

Новая сделка Luxoft Офшорный разработчик ПО Luxoft объявил о приобретении швейцарской компании Unafortis. Unafortis занимается внедрением банковского ПО Avaloq, разработанного одноименной швейцарской
18.08.2017 Акции Luxoft рухнули на 25%

Рост замедлился, но не прекратилсяКурс акций Luxoft Holding снизился на 25% после публикации отчета за I квартал 2018 финансового года, за
14.08.2017 Luxoft расширяет деятельность в России и Германии

ссия) и переезде в новый офис в Брауншвейге (Германия). Спрос на консалтинговые и инженерные услуги Luxoft, а также экспертизу, полученную при работе с лидерами различных индустрий, создаёт нео
31.03.2017 Luxoft поглотил за $20 млн ИТ-компанию, работающую с финансистами и биржевиками

Luxoft купил индийскую DerivIT Офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл подробности сделки по приобретению у индийских инвесторов сингапурской компани
03.03.2017 Американский фонд скупил акции Luxoft на $95 млн

Wasatch Advisors вложился в Luxoft Американский фонд Wasatch Advisors консолидировал 4,7% акций Luxoft, офшорного разработчика ПО. Это следует из материалов, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бум
10.02.2017 Luxoft купил украинского ИТ-поставщика, работающего на Америку

Новая сделка Luxoft Офшорный разработчик ПО Luxoft объявил о приобретении активов украинской ИТ-ком
01.02.2017 Morgan Stanley скупил акции Luxoft на $140 млн

Morgan Stanley стал акционером Luxoft Инвестиционная компания Morgan Stanley собрала 7% акций оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комис
10.10.2016 Luxoft арендует офис в Швейцарии у собственных боссов

Сделки Luxoft с Дмитрием Лощининым и Романом Якушкиным Созданный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл информацию о сделках с заинтересованностью. Оказалось, что
03.10.2016 Luxoft рассекретил цену поглощенного им автомобильного ИТ-разработчика

Luxoft раскрыл сумму сделки по покупе Symtavision Созданный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл детали сделки по приобретению немецкой ИТ-компании Symtavision. Сделка состоялась весной 2016 г., но до сих пор ее цена не раскрывалась. Согласно материалам Luxoft, в моме
20.09.2016 Luxoft потратила на разработчика СПО $25 млн

Luxoft раскрыл сумму сделки по покупке Pelagicore Офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл параметры сделки по покупке шведской компании Pelagicore, разрабатывающей реше
14.09.2016 Luxoft приобрел разработчика СПО для автомобилей

Luxoft приобрела шведскую компанию Входящая в группу IBS компания Luxoft сообщила о приобретении шведской компании Pelagicore. Она разрабатывает решения в области свободного программного обеспечения (СПО, open source) для развлечений в автомобилях (in-vehicle
21.07.2016 Luxoft купил самую дорогую компанию в своей истории

Luxoft раскрыл сумму сделки с Insys Group Созданный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft объявил параметры сделки по приобретению американского ИТ-консультанта Insys Group. Первоначальный платеж за данную компанию составит $37,9 млн. Далее, в случае достижения Insys ряда зар
19.07.2016 Luxoft ударился в медицину

Новая покупка Luxoft Основанный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft объявил о приобретении американского ИТ-консультанта Insys Group. Сумма сделки не разглашается. Что такое

25.01.2016 Глава Luxoft распродал половину акций и заработал десятки миллионов долларов

Гендиректор Luxoft в два раза сократил пакет своих акций Гендиректор офшорного разработчика программного обеспечения Luxoft Дмитрий Лощинин в два раза сократил размер своей доли в компании. На момен
25.11.2015 Comparex заключил соглашение с Luxoft на поставку лицензий ПО Adobe

Разработчик программного обеспечения Luxoft подписал контракт на поставку графических лицензий Adobe с компанией Comparex. В результате подписанного соглашения Luxoft лицензировала графическое ПО в представительствах компан
28.07.2015 Luxoft и Maykor вошли в топ аутсорсинговых компаний Европы

Luxoft и Maykor Российская компания Maykor и международная Luxoft с российскими корнями (принадлежит IBS) по итогам II квартала 2015 г. вошли в десятку крупнейших аутсорсинговых ИТ-компаний в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) среди подрядчи
15.07.2015 Американский фонд скупил акции Luxoft на $130 млн

BlackRock скупил акции Luxoft Американский инвестиционный фонд BlackRock собрал 6,3% акций оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской

01.07.2015 Акции в июне: МТС с начала года выросла на 43%, Luxoft — на 51,6%

финансовых и операционных показателей. Динамика котировок в июне 2015 года Инструмент Динамика за июнь, % Динамика с начала года, % Капитализация, $ млрд Российские компании Ростелеком 12,1% 4,3% 4,4 Luxoft Holding, $ 7,2% 51,6% 1,9 МТС 0,1% 43,8% 9.1 Epam Systems -0,7% 49,2% 3,5 Мегафон -4,1% -5,1% 8,7 QIWI, $ -6,6% 39,2% 1,5 Mail.Ru Group, $ -8,5% 27,9% 4,3 Армада -11,4% 10,7% 0,08 Яндекс
20.02.2015 JPMorgan купил акции Luxoft на $75 млн

JPMorgan Chase & Co приобрела 4,5% акций офшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте Американской комиссии по ценым бумагам. Рыночная стоимость этого пакета акций на нынешний момент составляет $75 млн. JPMorgan - о

Публикаций - 301, упоминаний - 349

Luxoft Holding и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 127
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 84
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 37
Microsoft Corporation 25775 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
DXC Technology - Computer Sciences 100 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 29
Рексофт - Reksoft 488 29
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 27
Yandex - Яндекс 9216 25
Ростелеком 10948 24
SAP SE 5601 20
Oracle Corporation 7074 20
9594 19
Аурига - Auriga 77 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 17
Softline - Софтлайн 3743 16
Крок - Croc 1964 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Dell EMC 5180 14
Intel Corporation 12811 14
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 14
Samsung Electronics 11064 13
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 12
Exigen Services 38 12
МегаФон 10742 11
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 11
Spirit DSP - Спирит Корп 482 10
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 10
Cisco Systems 5372 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 9
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 9
Accenture plc 719 9
HP Inc. 5883 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 9
NVision Group - Энвижн Груп 699 8
Luxoft - Insys Group 8 8
Softkey - Софткей 215 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 41
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 18
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
FMR - Fidelity Managment & Research 34 15
Boeing 1031 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
NanduQ - Qiwi 1013 12
BlackRock 42 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 10
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 9
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Fidelity 45 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Luxoft - Pelagicore 6 6
Газпром ПАО 1493 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 5
Russia Partners - Раша Партнерс 33 5
Уралсиб брокер - Уралсиб кэпитал 11 5
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Wasatch Advisors 4 4
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Vanguard Group 23 4
Почта России ПАО 2370 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Федеральное казначейство России 1949 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 7
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 4
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 34
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
Agile Russia 4 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 43
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 34
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
Microsoft Windows 2000 8678 17
Oracle Java - язык программирования 3469 14
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
C/C++ - Язык программирования 894 8
Linux OS 11533 8
Apache Hadoop 470 8
Google Android 15243 7
Apple iOS 8583 7
Luxoft - Mecel Populus Suite 6 6
Microsoft Windows 16882 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
ВТБ ГАУСС - Единая аналитическая система-источник для транзакционного бизнеса - GAUSS - Global Transaction Business Analytic Unified Source & System 4 4
Apache Zeppelin 9 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 4
Apple iPhone 6 4861 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 3
Ventra - ITKey - KeyStack 23 3
Ventra - ITKey - KeyVirt 12 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Azure 1526 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Microsoft Office 365 1042 3
Лощинин Дмитрий 41 40
Карачинский Анатолий 96 30
Мацоцкий Сергей 180 25
Добкин Аркадий 82 20
Макаров Валентин 251 13
Ананьин Алексей 90 9
Медведев Дмитрий 1665 9
Пунтиков Николай 26 9
Кутилов Евгений 22 9
Егоров Александр 88 7
Фридлянд Михаил 7 7
Клягин Максим 29 7
Никифоров Николай 1138 6
Гурко Александр 139 5
Гаттаров Руслан 144 5
Бойко Елена 152 4
Касперский Евгений 337 4
Баланова Светлана 37 4
Ананьев Алексей 110 4
Громов Михаил 12 4
Краснов Михаил 87 4
Терехов Андрей 40 4
Гуральников Сергей 164 4
Бетсис Павел 101 4
Андреев Сергей 67 4
Суворов Василий 12 4
Путин Владимир 3454 4
Белоусов Сергей 254 4
Шадаев Максут 1210 4
Филатов Андрей 117 3
Сысоев Игорь 41 3
Рубанов Владимир 76 3
Богачев Игорь 183 3
Овчаренко Юрий 41 3
Чачава Александр 124 3
Халяпин Сергей 96 3
Тикуркин Максим 38 3
Ермолаев Артем 379 3
Головачев Михаил 20 3
Елистратов Николай 90 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 238
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 126
Европа 24964 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 67
Украина 7928 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 42
Беларусь - Белоруссия 6289 41
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Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 33
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
CNews AWARDS - награда 571 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
CeBIT 614 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Raiffeisen Award 5 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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