Индексная книга CNews*
Luxoft Holding Luxoft International Luxoft Global Operations Люксофт
Публикаций - 271, упоминаний - 342
Luxoft Holding упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лощинин Дмитрий 37 36
|Карачинский Анатолий 89 28
|Мацоцкий Сергей 173 23
|Добкин Аркадий 62 15
|Макаров Валентин 173 13
|Ананьин Алексей 74 9
|Медведев Дмитрий 1604 9
|Пунтиков Николай 22 8
|Кутилов Евгений 20 8
|Егоров Александр 67 7
|Клягин Максим 27 7
|Никифоров Николай 1161 6
|Фридлянд Михаил 6 6
|Гаттаров Руслан 141 5
|Бойко Елена 174 4
|Громов Михаил 12 4
|Терехов Андрей 37 4
|Касперский Евгений 290 4
|Бетсис Павел 96 4
|Баланова Светлана 29 4
|Андреев Сергей 59 4
|Путин Владимир 2542 4
|Гуральников Сергей 162 4
|Ананьев Алексей 107 4
|Шадаев Максут 460 4
|Гурко Александр 136 4
|Богачев Игорь 174 3
|Головачев Михаил 17 3
|Рейман Леонид 1009 3
|Шмулевич Марк 88 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Белоусов Сергей 233 3
|Елистратов Николай 90 3
|Тихонов Андрей 34 3
|Халяпин Сергей 81 3
|Рубанов Владимир 68 3
|Филатов Андрей 105 3
|Кабаков Ярослав 21 3
|Карев Аркадий 16 3
|Сысоев Игорь 36 3
|Forbes - Форбс 591 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
|CNews TV 524 2
|InformationWeek 231 2
|Yahoo Finance 100 2
|КиноПоиск - портал о кино 130 2
|Bloomberg 1009 2
|Fortune 196 1
|РБК Украина 12 1
|РБК Daily 81 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|РБК ТВ - телеканал 59 1
|Wikipedia - Википедия 413 1
|Der Spiegel 143 1
|Компьютерра 38 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
|FT - Financial Times 1118 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
|Прайм - Агентство экономической информации 694 1
|РИА Новости 766 1
|Ведомости 375 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 27
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 18
|IDC - International Data Corporation 4671 17
|Gartner - Гартнер 3301 7
|CNews Fast рейтинг 37 5
|Медиалогия 48 3
|Fortune Global 500 280 2
|Интерфакс-100 15 2
|Microsoft Research 128 2
|Juniper Research 468 1
|IDC FinTech Ranking 3 1
|S&P - Standard and Poor’s 470 1
|IBM Research 107 1
|Datamonitor 83 1
|Aberdeen Group 48 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192631, в очереди разбора - 947391.
Создано именных указателей - 87048.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192631, в очереди разбора - 947391.
Создано именных указателей - 87048.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.