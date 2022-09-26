Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт

Дмитрий Малыгин, LLC Luxoft: Роль интеллектуальных ассистентов в развитии экосистем будет возрастать исками экосистем являются, в первую очередь риск безопасности из-за использования единого ID, а также риск общего сбоя всех сервисов при выходе из строя самой цифровой платформы. Дмитрий Малыгин, LLC Luxoft: Для того, чтобы находить оптимальный подход к задаче необходимо иметь хорошую архитектурно-техническую «насмотренность» CNews: В качестве руководителя команд разработки и архитектора пр

Уйдя из России, хозяева Luxoft потеряли $140 млн ежегодного дохода и работало 4 тыс. В начале 2019 г. DXC Technology договорилась о покупке аутсорсинговой ИТ-компании Luxoft за $2 млрд. Продавцом выступила российская группа IBS. Весной 2022 г. с началом специа

Секреты аутсорсинга: как банк UBS контролирует работу Luxoft и ее сотрудников Контракт Luxoft с UBS В распоряжении CNews оказалась полная версия договора между созданным в России И

IBS выкупила часть Luxoft и вернула ее в Россию Рокировка между Luxoft и IBS Российские подразделения ИТ-аутсорсера Luxoft перешли под контроль группы

Секреты аутсорсинга: Как Deutsche Bank проверяет программистов Luxoft на запрещенные вещества Контракт между Luxoft и Deutsche Bank В распоряжении CNews оказалась полная версия договора между созданным

Luxoft создала интегратора для внедрения цифровой платформы «Сбера» на внешнем рынке «Сбер» и Luxoft приняли решение о создании компании-интегратора Integrity Solutions. Она сфокусируется на поддержке и внедрении облачной цифровой платформы «Сбера» Platform V на внешнем рынке. Клиенты I

LG и Luxoft создают совместное предприятие для развития платформы webOS Auto LG и Luxoft создадут совместное предприятие для развития платформы webOS Auto. Соглашение об этом подписали доктор И. П. Парк, президент и технический директор компании LG, и Дмитрий Лощинин, исполн

Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1. Luxoft больше не «Люксофт» 2019 г. начался с новости о том, что американская ИТ-компания DXC

«ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft Возможная сделка Компания Luxoft может продать более четверти своей дочерней компании «Айкон-софт». Покупателем намерено выступить акционерное общество «ГЛОНАСС», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник

Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками вязано с подготовкой выхода IBS на IPO. В начале 2019 г. «Медиалогия» была выкуплена у группы IBS государственным банком ВТБ. Примерно в то же время у IBS был выкуплен принадлежащий ей разработчик ПО Luxoft, также основанный Карачинским. Покупателем стала американская ИТ-компания DXC Technology, сумма сделки составила около $2 млрд. После закрытия сделки акции Luxoft перестанут торго

Американские фонды придумали хитрый способ нажиться на продаже Luxoft в США Американский фонд недолго был акционером Luxoft Американский инвестиционный фонд Massachusets Financial Services Company (MFS) недолго пробыл акционером российского офшорного разработчика ПО Luxoft — «дочки» IBS. Как свидетельс

Американцы бросились скупать акции Luxoft Luxoft обзавелся двумя новыми американскими акционерами У созданного в России офшорного разработчика ПО Luxoft появились новые акционеры из числа американских инвестиционных фондов. Это следует из информации, опубликованной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам. Так, фонд Magnetar Fina

Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку Подробности покупки Luxoft со стороны DXC Technology Основанный в России офшорный разработчик ПО Luxoft ра

Российская ИТ-компания Luxoft дорого продана в США Luxoft продан в Америку Американская ИТ-компания DXC Technology покупает российского оффшорного разработчика Luxoft — «дочку» IBS — примерно за $2 млрд. О достижении окончательной договоренности на этот счет компании заявили 7 января 2019 г. Данная информация находит подтверждение в информационной спр

Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире ний для финансовой отрасли вошли в сотню крупнейших мировых провайдеров финансовых технологий и услуг в рейтинге IDC FinTech Top 100 Ranking 2018. В числе лидеров в сфере финтеха оказались «Диасофт», Luxoft и «БПЦ банковские технологии». В 15 ежегодном рейтинге IDC FinTech представлен список Топ-100 ведущих поставщиков в мире, ранжируемых по величине доходов от поставки оборудования, ПО и у

Luxoft заплатил $11 млн за дизайнеров из США Сколько Luxoft заплатил за агентство цифрового дизайна Офшорный разработчик ПО с российскими корнями

Morgan Stanley полностью распрощалась с Luxoft Morgan Stanley распродала акции Luxoft Американская инвестиционная компания Morgan Stanley вышла из числа акционеров офшорного разработчика ПО Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Комиссии по ценным

Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне Избирательная система на блокчейне Офшорный разработчик ПО Luxoft, который базируется в швейцарском Цуге, разработал систему электронного голосования для этого города. Система была создана в партнерстве с властями и отделением компьютерных наук Универс

Англичане купили крупный пакет Luxoft Новый акционер Luxoft У офшорного разработчика ПО Luxoft появился новый крупный акционер. Согласно данным Американской комиссии по ценным бумагам, британский фонд M&G Investment Management консолидиров

Американские инвесторы избавляются от акций Luxoft JPMorgan и Morgan Stanley снизили свои доли в Luxoft Американские инвестиционные компании JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley снизили размеры принадлежащих им пакетов акций офшорного разработчика Luxoft. Это следует из информации,

Водитель с искусственным интеллектом: в коворкинге GrowUp создадут ПО для беспилотников роводит обучающий хакатон HackCV, посвященный технологии Computer Vision, 7 и 8 октября 2017 года, в Санкт-Петербурге. в коворкинге GrowUp на Большом Сампсониевском проспекте, 61.Уже сегодня компания Luxoft оперирует глобальными данными в области интеллектуальной робототехники и беспилотных автомобилей. Эксперты компании готовы поделиться опытом и дать шанс командам разработчиков бросить вы

Luxoft купила ИТ-поставщика Raiffeisen Bank Новая сделка Luxoft Офшорный разработчик ПО Luxoft объявил о приобретении швейцарской компании Unafortis. Unafortis занимается внедрением банковского ПО Avaloq, разработанного одноименной швейцарской

Акции Luxoft рухнули на 25% Рост замедлился, но не прекратилсяКурс акций Luxoft Holding снизился на 25% после публикации отчета за I квартал 2018 финансового года, за

Luxoft расширяет деятельность в России и Германии ссия) и переезде в новый офис в Брауншвейге (Германия). Спрос на консалтинговые и инженерные услуги Luxoft, а также экспертизу, полученную при работе с лидерами различных индустрий, создаёт нео

Luxoft поглотил за $20 млн ИТ-компанию, работающую с финансистами и биржевиками Luxoft купил индийскую DerivIT Офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл подробности сделки по приобретению у индийских инвесторов сингапурской компани

Американский фонд скупил акции Luxoft на $95 млн Wasatch Advisors вложился в Luxoft Американский фонд Wasatch Advisors консолидировал 4,7% акций Luxoft, офшорного разработчика ПО. Это следует из материалов, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бум

Luxoft купил украинского ИТ-поставщика, работающего на Америку Новая сделка Luxoft Офшорный разработчик ПО Luxoft объявил о приобретении активов украинской ИТ-ком

Morgan Stanley скупил акции Luxoft на $140 млн Morgan Stanley стал акционером Luxoft Инвестиционная компания Morgan Stanley собрала 7% акций оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комис

Luxoft арендует офис в Швейцарии у собственных боссов Сделки Luxoft с Дмитрием Лощининым и Романом Якушкиным Созданный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл информацию о сделках с заинтересованностью. Оказалось, что

Luxoft рассекретил цену поглощенного им автомобильного ИТ-разработчика Luxoft раскрыл сумму сделки по покупе Symtavision Созданный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл детали сделки по приобретению немецкой ИТ-компании Symtavision. Сделка состоялась весной 2016 г., но до сих пор ее цена не раскрывалась. Согласно материалам Luxoft, в моме

Luxoft потратила на разработчика СПО $25 млн Luxoft раскрыл сумму сделки по покупке Pelagicore Офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл параметры сделки по покупке шведской компании Pelagicore, разрабатывающей реше

Luxoft приобрел разработчика СПО для автомобилей Luxoft приобрела шведскую компанию Входящая в группу IBS компания Luxoft сообщила о приобретении шведской компании Pelagicore. Она разрабатывает решения в области свободного программного обеспечения (СПО, open source) для развлечений в автомобилях (in-vehicle

Luxoft купил самую дорогую компанию в своей истории Luxoft раскрыл сумму сделки с Insys Group Созданный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft объявил параметры сделки по приобретению американского ИТ-консультанта Insys Group. Первоначальный платеж за данную компанию составит $37,9 млн. Далее, в случае достижения Insys ряда зар

Luxoft ударился в медицину Новая покупка Luxoft Основанный в России офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft объявил о приобретении американского ИТ-консультанта Insys Group. Сумма сделки не разглашается. Что такое

Глава Luxoft распродал половину акций и заработал десятки миллионов долларов Гендиректор Luxoft в два раза сократил пакет своих акций Гендиректор офшорного разработчика программного обеспечения Luxoft Дмитрий Лощинин в два раза сократил размер своей доли в компании. На момен

Comparex заключил соглашение с Luxoft на поставку лицензий ПО Adobe Разработчик программного обеспечения Luxoft подписал контракт на поставку графических лицензий Adobe с компанией Comparex. В результате подписанного соглашения Luxoft лицензировала графическое ПО в представительствах компан

Luxoft и Maykor вошли в топ аутсорсинговых компаний Европы Luxoft и Maykor Российская компания Maykor и международная Luxoft с российскими корнями (принадлежит IBS) по итогам II квартала 2015 г. вошли в десятку крупнейших аутсорсинговых ИТ-компаний в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) среди подрядчи

Американский фонд скупил акции Luxoft на $130 млн BlackRock скупил акции Luxoft Американский инвестиционный фонд BlackRock собрал 6,3% акций оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской

Акции в июне: МТС с начала года выросла на 43%, Luxoft — на 51,6% финансовых и операционных показателей. Динамика котировок в июне 2015 года Инструмент Динамика за июнь, % Динамика с начала года, % Капитализация, $ млрд Российские компании Ростелеком 12,1% 4,3% 4,4 Luxoft Holding, $ 7,2% 51,6% 1,9 МТС 0,1% 43,8% 9.1 Epam Systems -0,7% 49,2% 3,5 Мегафон -4,1% -5,1% 8,7 QIWI, $ -6,6% 39,2% 1,5 Mail.Ru Group, $ -8,5% 27,9% 4,3 Армада -11,4% 10,7% 0,08 Яндекс