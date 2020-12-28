Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 87048
ИКТ 7707
Организации 5803
Ведомства 1302
Ассоциации 641
Технологии 2804
Системы 16668
Персоны 30704
География 1468
Статьи 1133
Пресса 854
ИАА 578
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1414
Мероприятия 807

Luxoft Holding Luxoft International Luxoft Global Operations Люксофт

Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт


28.12.2020 Luxoft создала интегратора для внедрения цифровой платформы «Сбера» на внешнем рынке
17.01.2020 LG и Luxoft создают совместное предприятие для развития платформы webOS Auto
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft
21.08.2019 Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками
25.02.2019 Американские фонды придумали хитрый способ нажиться на продаже Luxoft в США
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку
09.01.2019 Luxoft продан в США. Сколько на этом заработают Карачинский, Мацоцкий и Лощинин
07.01.2019 Российская ИТ-компания Luxoft дорого продана в США
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире
28.09.2018 Luxoft заплатил $11 млн за дизайнеров из США
12.09.2018 Morgan Stanley полностью распрощалась с Luxoft
03.07.2018 Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне
14.03.2018 Англичане купили крупный пакет Luxoft
24.01.2018 Американские инвесторы избавляются от акций Luxoft
06.10.2017 Водитель с искусственным интеллектом: в коворкинге GrowUp создадут ПО для беспилотников
02.10.2017 Luxoft купила ИТ-поставщика Raiffeisen Bank
18.08.2017 Акции Luxoft рухнули на 25%
14.08.2017 Luxoft расширяет деятельность в России и Германии
31.03.2017 Luxoft поглотил за $20 млн ИТ-компанию, работающую с финансистами и биржевиками
03.03.2017 Американский фонд скупил акции Luxoft на $95 млн
10.02.2017 Luxoft купил украинского ИТ-поставщика, работающего на Америку
01.02.2017 Morgan Stanley скупил акции Luxoft на $140 млн
10.10.2016 Luxoft арендует офис в Швейцарии у собственных боссов
03.10.2016 Luxoft рассекретил цену поглощенного им автомобильного ИТ-разработчика
20.09.2016 Luxoft потратила на разработчика СПО $25 млн
14.09.2016 Luxoft приобрел разработчика СПО для автомобилей
21.07.2016 Luxoft купил самую дорогую компанию в своей истории
19.07.2016 Luxoft ударился в медицину
25.01.2016 Глава Luxoft распродал половину акций и заработал десятки миллионов долларов
25.11.2015 Comparex заключил соглашение с Luxoft на поставку лицензий ПО Adobe
28.07.2015 Luxoft и Maykor вошли в топ аутсорсинговых компаний Европы
15.07.2015 Американский фонд скупил акции Luxoft на $130 млн
01.07.2015 Акции в июне: МТС с начала года выросла на 43%, Luxoft — на 51,6%
20.02.2015 JPMorgan купил акции Luxoft на $75 млн
19.02.2015 Luxoft занялся трейдингом
12.02.2015 Выручка Luxoft за 9 месяцев 2014 г. выросла на 31,2%
23.12.2014 BNP Paribas вложился в Luxoft
29.10.2014 Миноритарии IBS Group согласились на обмен акций с Luxoft

Публикаций - 271, упоминаний - 342

Luxoft Holding упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 109
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 76
Microsoft Corporation 22497 34
IBM - International Business Machines Corp 8941 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 29
Рексофт - Reksoft 334 28
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 27
Yandex - Яндекс 5015 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 22
Oracle Corporation 6035 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 18
Аурига - Auriga 62 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 16
Intel Corporation 11262 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 15
6072 14
Samsung Electronics 9333 14
DXC Technology - Computer Sciences 82 14
SAP SE 4595 14
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 13
Dell EMC 4736 13
Крок - Croc 1616 12
Exigen Services 37 12
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 12
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 11
Softline - Софтлайн 1870 11
Spirit DSP - Спирит Корп 425 10
VK - Mail.ru Group 3057 10
HP Inc. 5313 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
Корус Консалтинг ГК 1014 9
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 9
Lenovo Motorola 3463 8
Айтеко - iTeco 915 8
Астерос - Asteros 624 8
Meta Platforms - Facebook 4267 7
Ситроникс - Sitronics 941 7
Diasoft - Диасофт 534 7
NVision Group - Энвижн Груп 660 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 31
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 19
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 18
FMR - Fidelity Managment & Research 21 15
UBS AG 295 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 14
Boeing 957 12
Qiwi 878 12
Аэрофлот - Aeroflot 648 11
BlackRock 21 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 10
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 9
Открытие ФК 2713 8
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Fidelity 38 7
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 6
Газпром ПАО 1008 6
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
РТС - Фондовая биржа 354 5
Альфа-Банк 1476 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 4
ВТБ - ВТБ24 658 4
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 4
Russia Partners 25 4
Wasatch Advisors 4 4
Croyton 5 4
Citi - Citigroup 283 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 4
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 4
Vanguard Group 13 4
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 3
Почта России ПАО 1853 3
Uber 287 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 38
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 16
Президент Российской Федерации 3770 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 7
Федеральное казначейство России 1345 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Правительство Москвы 1640 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 25 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 2
ПФР Департамент информационных технологий 134 2
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 11 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Таможня - Таможенная служба 421 1
СБУ - Служба безопасности Украины 70 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 34
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 7
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
Linux Foundation 167 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 37
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 22
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 10
Мобильное приложение - Mobile app 4966 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 7
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 7
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 176 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 7
Визуализация 1338 6
Big Data - Большие данные 3520 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 6
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 499 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 714 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1467 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 4
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 46 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
Microsoft Windows 2000 2856 17
Oracle Java - язык программирования 2554 15
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 8
Apache Hadoop 356 8
Linux OS 7669 6
C++ - Язык программирования 445 6
Google Android 11959 6
Apple iOS 6422 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 5
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 5
Новые облачные технологии - МойОфис 381 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 5
Apache Spark - Apache Spark Streaming 70 4
Apache Zeppelin 6 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 4
Microsoft Windows 10 11713 4
Тройка - транспортная карта 427 3
Python - высокоуровневый язык программирования 486 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
ВТБ ГАУСС - Единая аналитическая система-источник для транзакционного бизнеса - GAUSS - Global Transaction Business Analytic Unified Source & System 4 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 427 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 3
Microsoft Office 365 834 3
Microsoft Office 3247 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 58 2
Microsoft Power BI 132 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 240 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Microsoft Dynamics 893 2
Oracle Siebel CRM 209 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 2
Лощинин Дмитрий 37 36
Карачинский Анатолий 89 28
Мацоцкий Сергей 173 23
Добкин Аркадий 62 15
Макаров Валентин 173 13
Ананьин Алексей 74 9
Медведев Дмитрий 1604 9
Пунтиков Николай 22 8
Кутилов Евгений 20 8
Егоров Александр 67 7
Клягин Максим 27 7
Никифоров Николай 1161 6
Фридлянд Михаил 6 6
Гаттаров Руслан 141 5
Бойко Елена 174 4
Громов Михаил 12 4
Терехов Андрей 37 4
Касперский Евгений 290 4
Бетсис Павел 96 4
Баланова Светлана 29 4
Андреев Сергей 59 4
Путин Владимир 2542 4
Гуральников Сергей 162 4
Ананьев Алексей 107 4
Шадаев Максут 460 4
Гурко Александр 136 4
Богачев Игорь 174 3
Головачев Михаил 17 3
Рейман Леонид 1009 3
Шмулевич Марк 88 3
Щеголев Игорь 685 3
Белоусов Сергей 233 3
Елистратов Николай 90 3
Тихонов Андрей 34 3
Халяпин Сергей 81 3
Рубанов Владимир 68 3
Филатов Андрей 105 3
Кабаков Ярослав 21 3
Карев Аркадий 16 3
Сысоев Игорь 36 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 182
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 66
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 37
Украина 6212 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 25
Германия - Федеративная Республика 8903 23
Европа 12319 23
Европа Восточная 2927 23
Беларусь - Белоруссия 3525 21
Америка Северная 2650 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 17
Индия - Республика 4263 17
Европа Западная 1329 15
Румыния 592 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 13
Канада 3319 13
США - Нью-Йорк 2616 12
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 12
Польша - Республика 1559 11
Украина - Киев 916 11
Африка - Африканский регион 2928 9
Азия - Азиатский регион 3803 9
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 9
Великобритания - Виргинские Острова 206 8
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 8
Америка 2011 8
Швеция - Королевство 2072 8
Казахстан - Республика 4467 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 7
Ближний Восток 2549 7
Украина - Днепр - Днепропетровск 164 7
Болгария - Республика 657 7
Россия - ПФО - Казань 2085 6
Сингапур - Республика 1574 6
Япония 10069 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 159
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 76
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 49
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 15
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 14
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 14
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 6
ЕСН - Единый социальный налог 98 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 31 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 3
Информационное общество - Государственная программа 1238 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 3
Юриспруденция 1629 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
Человеческий фактор - Human factor 1099 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 2
Forbes - Форбс 591 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
CNews TV 524 2
InformationWeek 231 2
Yahoo Finance 100 2
КиноПоиск - портал о кино 130 2
Bloomberg 1009 2
Fortune 196 1
РБК Украина 12 1
РБК Daily 81 1
CNews Северо-Запад 24 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Wikipedia - Википедия 413 1
Der Spiegel 143 1
Компьютерра 38 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
FT - Financial Times 1118 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
РИА Новости 766 1
Ведомости 375 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 18
IDC - International Data Corporation 4671 17
Gartner - Гартнер 3301 7
CNews Fast рейтинг 37 5
Медиалогия 48 3
Fortune Global 500 280 2
Интерфакс-100 15 2
Microsoft Research 128 2
Juniper Research 468 1
IDC FinTech Ranking 3 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
IBM Research 107 1
Datamonitor 83 1
Aberdeen Group 48 1
РАН - Российская академия наук 1397 3
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 36 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
CNews AWARDS - награда 347 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 3
CeBIT 454 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 3
Digital October - конференционное пространство 90 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
ИнфоКом 59 1
itSMF - IT Service Management Forum 28 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 1
OSBC - Open Source Business Conference 14 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 24 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192631, в очереди разбора - 947391.
Создано именных указателей - 87048.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения
Показать еще