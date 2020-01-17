LG и Luxoft создают совместное предприятие для развития платформы webOS Auto

LG и Luxoft создадут совместное предприятие для развития платформы webOS Auto. Соглашение об этом подписали доктор И. П. Парк, президент и технический директор компании LG, и Дмитрий Лощинин, исполнительный вице-президент DXC Technology и генеральный директор Luxoft.

Новое предприятие будет находиться в Санта-Кларе, штат Калифорния. Ожидается, что оно начнет свою работу в II квартале 2020 г. Тогда же будет объявлен состав команды руководителей.

LG и Luxoft будут разворачивать готовые к коммерческому использованию цифровые панели, автомобильные информационно-развлекательные системы для пассажиров на задних сиденьях (RSE), а также каршеринговые системы на основе платформы webOS Auto. Все это станет доступным для автопроизводителей, автопарков, а также поставщиков услуг по аренде транспортных средств. Платформа webOS Auto от LG включает в себя возможность работы с мультимедиа, подключения к другим устройствам и управления несколькими дисплеями. В рамках нового совместного проекта будут активно использоваться масштабные ресурсы компании Luxoft с точки зрения сети распространения.

По данным LG, под управлением умной платформы webOS в мире работают 70 млн телевизоров. Платформа позволяет создавать целую экосистему умных сервисов от лидеров рынка, включая стриминговые решения.

«Благодаря сотрудничеству с Luxoft мы планируем улучшить автомобильную платформу IVI и ускорить появление "подключенных" автомобилей, – отметил доктор Парк, президент и технический директор компании LG. – Мы продолжим развивать экосистему платформы webOS Auto, предлагая еще более широкий спектр услуг и наращивая число компаний-партнеров».

«Для Luxoft проект с компанией LG – это новые возможности в части проектирования и внедрения решений для транспортных средств с возможностью сетевого подключения на базе открытых платформ, – сказал Дмитрий Лощинин. – Объединение потенциалов LG и Luxoft обеспечит нам крайне эффективную синергию при развитии платформы webOS Auto и формировании нового потребительского опыта для автопроизводителей и их ключевых партнеров».