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Deloitte Technology Fast

СОБЫТИЯ


20.12.2021 «Яндекс» автоматизирует доставку в Турции 1
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 3
09.12.2016 В топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний вошла лишь одна российская 5
03.12.2013 Три ИКТ-компании из России вошли в топ-500 самых быстрорастущих 1
04.12.2012 Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия показала один из худших результатов 5
03.12.2012 В рейтинг TechnologyFast 500 EMEA 2012 вошли три российские компании 2
02.04.2012 Доход «Лаборатории Касперского» в регионе EMEA за пять лет вырос на 864% 4
01.12.2011 Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия проиграла Турции 4
21.01.2011 Рынок ИТ-аутсорсинга дает новые возможности 2
17.12.2008 Самые быстрые: русские хайтек-компании в Топ-500 EMEA 2
27.03.2006 Выручка РБК за 2005 год превысила $100 млн 1
16.08.2005 "Делойт" представил рейтинг 500 наиболее быстроразвивающихся компаний EMEA-региона в области высоких технологий 4
23.03.2005 Телеком-рынок стал взрослее 1
04.12.2002 "РосБизнесКонсалтинг" включен в список Deloitte Touche Tohmatsu 2002 European Technology Fast 500 2

Публикаций - 16, упоминаний - 39

Deloitte Technology Fast и организации, системы, технологии, персоны:

Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 7
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 126 6
Россервис 55 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5555 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 5
Сервис Плюс 187 4
Yandex - Яндекс 9052 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 262 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15460 2
Criteo - Критео 16 2
Fingerprint Cards 3 1
Парадигма 165 1
Itransition Group - Belhard Group - БелХард Групп 2 1
Прогресстех 3 1
STC - Saudi Telecom Company - Saudi Telecommunications Company 24 1
SAP SE 5567 1
HP Inc. 5868 1
9448 1
VK - Mail.ru Group 3586 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
Vodafone Group 1410 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 298 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1445 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 175 1
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 1
Ниеншанц 124 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 1
A1qa 7 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
РЖД - Российские железные дороги 2072 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1570 2
Алтайский бизнес-инкубатор 2 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 33 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 710 1
Новомет ГК 4 1
ТрансФин-М 10 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Fixnetix 1 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 74 1
Deliveroo 5 1
Почта России ПАО 2330 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ГПБ - Газпромбанк 1255 1
МКБ - Московский кредитный банк 647 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Альфа-Банк 1958 1
Лента - Утконос 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1845 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Возрождение - Коммерческий банк 352 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 1
ТрансКонтейнер 40 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
ITinvest - ITI Capital 10 1
Volga Gas 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 572 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 201 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 317 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Клинический санаторий Барвиха 2 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 102 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22667 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35568 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9626 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4715 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8643 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29503 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17766 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9143 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3552 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8480 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1389 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7551 2
Data monetization - Монетизация данных 1940 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2993 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15796 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12015 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10686 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13140 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 121 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3585 1
Управление финансами - Financial management 642 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1153 1
ИТ-аутсорсинг - NDOS - Network and Desktop Outsourcing Services - Услуги обслуживания компьютеров и сетевого оборудования 5 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 483 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9761 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2259 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2836 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17874 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9188 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3044 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4963 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 358 1
Корпоративное управление - Corporate governance 103 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7523 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 38 1
Oracle Java - язык программирования 3444 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Яндекс.Маршрутизация 39 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 72 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Schneider Electric SmartX Controller 4 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
Табакова Ольга 4 3
Науменко Павел 1 1
Харитонова Екатерина 9 1
Engelbert Filip - Энгельберт Филип 2 1
Касперский Евгений 335 1
Прохоров Александр 102 1
Гвардейцев Сергей 2 1
Ивашенцева Елена 15 1
Шелехов Данил 8 1
Каплун Герман 55 1
Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 5 1
Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 12 1
Менькова Татьяна 62 1
Потапенко Андрей 27 1
Хомутинников Леонид 9 1
Рябов Юрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 14
Европа 24879 12
Ближний Восток 3129 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Африка - Африканский регион 3624 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13739 8
Франция - Французская Республика 8123 6
Швеция - Королевство 3764 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 4
Турция - Турецкая республика 2584 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 3
Норвегия - Королевство 1852 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 3
Бельгия - Королевство 1186 3
Италия - Итальянская Республика 4488 3
Нидерланды 3712 3
Румыния 749 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18895 2
Южная Корея - Республика 7000 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3115 2
Дания - Королевство 1332 2
Финляндия - Финляндская Республика 3689 2
Польша - Республика 2026 2
Индия - Bharat 5827 2
Европа Восточная 3136 2
Израиль 2842 2
Германия - Федеративная Республика 13127 2
Чехия - Чешская Республика 1343 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1664 2
Португалия - Португальская Республика 948 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Европа Центральная 278 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47174 1
Япония 13741 1
Беларусь - Белоруссия 6234 1
Исландия 254 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3302 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56934 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6089 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8746 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8003 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1703 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11145 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 533 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26925 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15795 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10776 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5954 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33236 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6552 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2145 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7362 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6509 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1810 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3047 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1277 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 668 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1688 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8419 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6646 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 291 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1536 1
Национальный проект - Образование 11 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3769 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1451 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11529 3
РБК Недвижимость 3 1
Forbes - Форбс 974 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
IDC - International Data Corporation 4966 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8515 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3902 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 142 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
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