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Дело ГК ТрансКонтейнер

Дело ГК - ТрансКонтейнер

ПАО «ТрансКонтейнер» – участник рынка контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 130 тыс. единиц вместимостью порядка 200 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ – 40 тыс. единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Также «ТрансКонтейнеру» принадлежит 58,67 % акций ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASCO), которое владеет 13 судами. Единственным акционером является Группа компаний «Дело».

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 46 дел, на cумму 277 518 929 ₽*

Судебные дела (46) на сумму 277 518 929 ₽*
в качестве истца (17) на сумму 208 797 756 ₽*
в качестве ответчика (18) на сумму 4 413 600 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.03.2026 HR службам пора готовиться к нашествию зумеров 1
28.01.2026 Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы 1
08.02.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
30.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
03.10.2023 «Трансконтейнер» ввел в эксплуатацию новую версию онлайн-сервиса iSales 6
13.09.2023 «Цифровая логистика» и «Трансконтейнер» будут совместно развивать транспортные сервисы 2
07.02.2023 Группа «Дело» при поддержке «Гринатом простые решения» разработала программу перехода на отечественное ПО 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 1
02.11.2021 Как цифровизация меняет корпоративную культуру 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.07.2018 «Ростелеком» предоставил услуги виртуального дата-центра «Трансконтейнеру» 3
23.05.2018 «Трансконтейнер» с помощью Softline внедрила сервисы G Suite 3
09.04.2018 3 Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
30.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
27.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 1
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 1
04.06.2015 «Контейнерный центр Сахатранслогистик» контролирует финансовые показатели с помощью «1С:Бухгалтерии 8» 1
20.04.2015 Digital Design внедрила корпоративный портал для «ТрансКонтейнера» 3
11.12.2013 «Логика BPM» завершила первый этап оптимизации ключевых бизнес-процессов«Кедентранссервиса» 1
15.11.2013 «ТрансКонтейнер» внедрил Netwrix Auditor для контроля изменений в инфраструктуре Microsoft 3
10.06.2013 Оборот Naumen по направлениям ITSM и call-центры вырос более чем на 40% 2
20.04.2012 Круглый стол CNews: «ИКТ на транспорте: потребности и возможности» 1
13.12.2011 15 декабря в Москве состоится специализированный форум по МСФО 1
08.12.2011 15 декабря в Москве состоится практикум по МСФО-отчетности на базе «1С:Консолидация 8» 1
30.06.2011 «ТрансКонтейнер» автоматизировал корпоративное управление на платформе Optima-WorkFlow 3
05.07.2007 «Бородино-Телеком» развивает сотрудничество с РЖД 1

Публикаций - 41, упоминаний - 59

Дело ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15558 10
ММК Информсервис 68 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 119 8
Ростелеком 10860 4
Yandex - Яндекс 9098 4
9504 4
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 3
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 3
РЖД Технологии - RZD Digital 37 3
Дело ГК - ДелоТех 7 3
Oracle Corporation 7055 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Микротест 284 2
Google LLC 12599 2
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 115 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
Broadcom - VMware 2595 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 2
Amazon Inc - Amazon.com 3249 2
Microsoft Corporation 25693 2
Крок - Croc 1956 2
Directum - Директум 1244 2
Telegram Group 2880 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 710 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4867 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
ICL ГК - ICL Group 476 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 254 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 487 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
AMT Group - АМТ-Груп 362 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 260 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
Вайнах Телеком 50 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 35 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 104 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
РЖД - Российские железные дороги 2083 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1496 12
Альфа-Банк 1966 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 10
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 9
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 610 9
Ингосстрах СПАО 472 9
Русагро Группа Компаний 365 9
McDonald’s - Макдоналдс 219 9
Фармстандарт АО 46 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 9
АльфаСтрахование СГ 383 9
Совкомбанк ПАО 315 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 539 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 9
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 124 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 7
Уралхим - Уралкалий ПАО 112 7
НСПК - Национальная система платежных карт 941 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 153 6
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 5
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 5
Траско - Trasko 32 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 3
РЖД Логистика 21 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 719 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2308 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 4
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 125 4
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3656 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13635 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Мосгортранс ГУП 138 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 210 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5559 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 974 1
Linux Foundation 196 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35744 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64186 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61049 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25193 13
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1535 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13745 10
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1065 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17960 10
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 541 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12079 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13837 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24146 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4192 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1944 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12721 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3547 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13625 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 902 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1262 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1620 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1124 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21694 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7340 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2709 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8511 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5098 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1502 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12706 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5574 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4689 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6816 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8149 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7740 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6177 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5812 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2646 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27142 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3534 2
1С:Консолидация 54 2
Микротест МСФО 4 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 77 2
Microsoft Windows 16791 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1654 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 194 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Naumen Network Manager 14 1
Jenkins 56 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1005 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
Google Meet 77 1
Visiology ИАС BI-платформа 41 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 748 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
РЖД Технологии - Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 11 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5224 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 12 1
Schneider Electric SmartX Controller 4 1
NetWrix Auditor 3 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 23 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 236 1
Технологии скоринга - Rescore 3 1
SUSE NeuVector 9 1
SUSE Rancher 25 1
Softline - Borlas Meter Patrol Application 1 1
Softline - Borlas Assembly Scheduler 1 1
VK Teams 82 1
VK HR Tek 64 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
OpenAI - ChatGPT 686 1
Урьяс Вадим 98 12
Богомазов Дмитрий 14 10
Чаркин Евгений 317 10
Халматов Максим 64 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Клепиков Алексей 121 9
Муравьев Владимир 36 9
Панферов Алексей 22 9
Дрейгер Павел 40 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Тихонравов Андрей 15 9
Погосова Карина 9 9
Ямщиков Владимир 51 9
Абдрахманов Рустам 40 9
Суровец Дмитрий 115 9
Цыганов Вячеслав 78 9
Шеховцов Юрий 34 9
Феоктистов Вадим 36 9
Поляков Сергей 75 9
Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 112 9
Холкин Дмитрий 21 9
Дьяченко Валерий 96 9
Савкин Владимир 40 8
Огурцов Юрий 13 8
Натрусов Артем 312 8
Абакумов Евгений 226 8
Михалев Евгений 98 7
Щеглов Дмитрий 9 7
Алифанов Кирилл 83 6
Вахнин Павел 53 6
Трояновский Владимир 62 6
Петров Михаил 139 6
Тимченко Алексей 13 5
Веселов Роман 5 5
Балыкина Екатерина 5 5
Горин Роман 8 5
Малахов Дмитрий 7 3
Россия - РФ - Российская федерация 164582 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47273 19
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 530 10
Европа Восточная 3137 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2806 9
Казахстан - Республика 6000 5
Европа 24906 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18960 4
Беларусь - Белоруссия 6250 4
Финляндия - Финляндская Республика 3690 4
Германия - Федеративная Республика 13152 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14761 4
Эстония - Эстонская Республика 763 3
Латвия - Латвийская Республика 833 3
Литва - Литовская Республика 672 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 415 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13758 2
Азия - Азиатский регион 5888 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8485 2
Франция - Французская Республика 8139 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1653 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 630 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 271 1
Молдавия - Республика Молдова 735 1
Россия - Кубань 228 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 408 1
Европа Центральная 278 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 393 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 118 1
Россия - Бородино 45 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54450 1
Япония 13757 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3770 1
Исландия 254 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19370 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1407 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Израиль 2847 1
Бельгия - Королевство 1186 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6531 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15860 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8441 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6110 11
Экономический эффект 1313 10
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2091 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21399 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53000 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8799 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2689 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3432 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27026 5
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 403 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5077 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57134 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1486 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11425 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7709 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2707 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4564 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3543 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1309 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6536 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 313 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 369 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33376 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18006 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6519 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6671 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1699 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6659 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2295 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1891 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4476 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3815 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12200 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1756 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 658 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11537 5
Будущее России. Национальные проекты 22 1
TAdviser - Центр выбора технологий 459 1
Ведомости 1433 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8547 14
Mordor Intelligence 34 1
Deloitte Technology Fast 16 1
Gartner - Гартнер 3649 1
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СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 115 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
Naumen Academy - Naumen University 10 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 293 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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