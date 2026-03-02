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Дело ГК ТрансКонтейнер
ПАО «ТрансКонтейнер» – участник рынка контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 130 тыс. единиц вместимостью порядка 200 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ – 40 тыс. единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Также «ТрансКонтейнеру» принадлежит 58,67 % акций ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASCO), которое владеет 13 судами. Единственным акционером является Группа компаний «Дело».
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 46 дел, на cумму 277 518 929 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Дело ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 196 1
|Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
|ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
|Урьяс Вадим 98 12
|Богомазов Дмитрий 14 10
|Чаркин Евгений 317 10
|Халматов Максим 64 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Клепиков Алексей 121 9
|Муравьев Владимир 36 9
|Панферов Алексей 22 9
|Дрейгер Павел 40 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Тихонравов Андрей 15 9
|Погосова Карина 9 9
|Ямщиков Владимир 51 9
|Абдрахманов Рустам 40 9
|Суровец Дмитрий 115 9
|Цыганов Вячеслав 78 9
|Шеховцов Юрий 34 9
|Феоктистов Вадим 36 9
|Поляков Сергей 75 9
|Зырянов Илья 17 9
|Богданов Кирилл 112 9
|Холкин Дмитрий 21 9
|Дьяченко Валерий 96 9
|Савкин Владимир 40 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Натрусов Артем 312 8
|Абакумов Евгений 226 8
|Михалев Евгений 98 7
|Щеглов Дмитрий 9 7
|Алифанов Кирилл 83 6
|Вахнин Павел 53 6
|Трояновский Владимир 62 6
|Петров Михаил 139 6
|Тимченко Алексей 13 5
|Веселов Роман 5 5
|Балыкина Екатерина 5 5
|Горин Роман 8 5
|Малахов Дмитрий 7 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11537 5
|Будущее России. Национальные проекты 22 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 459 1
|Ведомости 1433 1
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