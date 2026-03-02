Дело ГК ТрансКонтейнер

ПАО «ТрансКонтейнер» – участник рынка контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 130 тыс. единиц вместимостью порядка 200 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ – 40 тыс. единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Также «ТрансКонтейнеру» принадлежит 58,67 % акций ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASCO), которое владеет 13 судами. Единственным акционером является Группа компаний «Дело».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 46 дел, на cумму 277 518 929 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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