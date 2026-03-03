Разделы

ЭФКО ГК

ЭФКО ГК

03.03.2026 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля 1
28.11.2025 НИУ ВШЭ разработает антропоморфных роботов 1
27.11.2023 Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане 2
20.06.2023 «Магнит» масштабирует технологию расширенного штрих-кода для контроля сроков годности товаров 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 2
30.03.2023 Новый ЭПР по аэродоставке грузов и проведению сельхозработ появится в Самарской области до конца 2023 года 1
11.04.2022 «ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo 1
16.02.2022 НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области 1
16.08.2021 Опыт TOUCHPLAT: интервью с техническим директором Русланом Передня 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
19.01.2021 «Эфко» доверила рутинные процессы программным роботам Uipath 4
16.01.2019 В России государственному телеканалу разрешили бесплатно брать ролики с YouTube 2
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 1
01.11.2016 Стартапы GenerationS привлекли более 1 млрд руб. инвестиций 2
10.10.2016 До окончания приема заявок на участие в GenerationS остается неделя 2
15.09.2016 Более 2 тыс. стартапов подали заявки в GenerationS 2
25.07.2016 Заявки в GenerationS подали уже больше 1000 стартапов 2
29.02.2016 Axelot автоматизировала склад КРЦ «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области 3
05.03.2015 За 2014 г. ГК «Скаут» реализовала 25 тыс. приборов для спутникового мониторинга 2
13.01.2015 Система «Скаут» внедрена на двух предприятиях ГК «ЭФКО» 5
04.10.2011 ЭФКО защитилась от вирусов с помощью Eset NOD32 1
30.01.2008 ИТ-расследование: чем живет российская розница 1
21.02.2007 Завод холдинга ЭФКО автоматизирован на базе «1С:Предприятие 8» 3
04.08.2006 Доходы "Юго-Восток ТрансТелеКом" выросли в 1 полугоди на 20,5% 1

Публикаций - 24, упоминаний - 43

ЭФКО ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10457 5
9126 4
ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Инновационный центр 5 3
Умник 36 3
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 2
SAP SE 5471 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14736 2
СКАУТ 77 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 196 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
ТТК Юго-Восток 29 1
Сателлит ЦСМ 1 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
Софт-Вест 4 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
ГЕЛА 1 1
МегаФон 10158 1
Intel Corporation 12599 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1562 1
ESET - ESET Software 1147 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9261 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4638 1
UIPath 108 1
Галактика - Корпорация 1511 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 367 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 109 1
ТехЛАБ 26 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 103 1
Fly 211 1
Promobot - Промобот 160 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 1
Edelweiss - Эдельвейс 64 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 15 1
LogistiX - Логистикс-Тех 74 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 185 1
Мортон 26 4
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 29 4
РВК - Российская венчурная компания 559 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 4
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 82 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1822 3
NanduQ - Qiwi 1007 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 143 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 269 3
Слобода 31 3
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 227 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 2
Северсталь ПАО - Severstal 570 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 193 2
ВТБ - ВТБ24 669 2
Dixis - Диксис 359 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
Седьмой Континент 64 1
СМ-Клиника 5 1
Готэк ГП 11 1
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
РосЕвроГрупп - Национальная Логистическая Компания - НЛК 7 1
Русская логистическая служба - РЛС 7 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
101Hotels.com 456 1
АвтоВАЗ - Лада Имидж 6 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-14 - Территориальная генерирующая компания №14 2 1
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 5 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Гранд Капитал 1 1
Миэль ГК 38 1
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 1
Транспорта будущего 12 1
Агро-Белогорье ГК 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 3
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 339 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1105 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2213 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 67 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 102 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13154 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19047 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3395 4
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 4
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 510 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2716 3
Транспорт общественный - Такси - Аэротакси - Воздушное такси - Авиационное такси 28 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6973 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1222 3
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 156 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4565 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1405 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2980 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16717 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13431 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7390 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5928 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23156 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1760 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 707 2
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 81 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 84 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 361 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 180 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11645 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12937 1
Маркировка - Marking 1247 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 619 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7718 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1640 1
Auditing Database Use - Аудит базы данных 57 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 333 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1176 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9430 1
СКАУТ Платформа 24 2
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 249 1
ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Hi-Fly 1 1
ЭФКО Hi-Food - Hi-Meat и Hi-Milk 1 1
ЭФКО Hi-Bio - Hi-Protein и Hi-Nutrition 1 1
ЭФКО Hi-Energy 1 1
ЭФКО Healthy Innovation - Здоровое будущее 1 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
Axelot TMS 26 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 145 1
Microsoft OMS - Microsoft Operations Management Suite 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2923 1
Intel Core i - Cерия процессоров 530 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1547 1
Intel NUC - Next Unit of Computing - Intel Ghost Canyon - Intel Skull Canyon - Intel Phantom Canyon - Intel Hades Canyon - Intel June Canyon - компактный ПК - неттоп - мини-ПК 43 1
Intel Celeron - Серия процессоров 977 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 531 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2464 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 70 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 141 1
EPFL - Scala - Язык программирования 153 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1014 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 89 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 94 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 18 1
СКАУТ Безопасное вождение 27 1
Биккулова Гульнара 24 3
Козаренко Юрий 11 2
Логинов Станислав 40 2
Максимов Юрий 35 1
Останина Мария 3 1
Тимашов Алексей 13 1
Шевченко Алексей 10 1
Иссинский Ярослав 2 1
Макеев Дмитрий 19 1
Спиридонов Максим 12 1
Ульихин Павел 36 1
Смыкалов Дмитрий 4 1
Исаев Иван 2 1
Гришкин Вячеслав 2 1
Хрипунов Алексей 8 1
Дмитров Станислав 1 1
Мамон Андрей 1 1
Семион Кирилл 43 1
Васильев Артем 25 1
Варич Станислав 4 1
Колупаев Денис 7 1
Федичева Ксения 1 1
Зарубина Камила 10 1
Рощупкин Роман 1 1
Шурыгина Вера 1 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Заков Олег 1 1
Передня Руслан 1 1
Шулепов Евгений 1 1
Хисамутдинов Равиль 1 1
Горбунцов Евгений 2 1
Путин Владимир 3397 1
Руденко Владимир 7 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Белоусов Андрей 148 1
Иванов Сергей 400 1
Вахнин Павел 53 1
Колесников Андрей 89 1
Лукашкин Сергей 26 1
Дроздов Игорь 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 705 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Бирюч 8 3
Европа 24712 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 3
Европа Восточная 3124 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1280 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2957 2
Россия - СФО - Новосибирск 4727 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14565 2
Россия - ПФО - Самарская область 1493 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1641 2
Узбекистан - Республика 1903 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1017 2
Литва - Литовская Республика 666 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 906 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 254 2
Россия - СФО - Алтайский край - Мамонтово 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18438 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 1
Казахстан - Республика 5860 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3280 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1173 1
Армения - Республика 2390 1
Беларусь - Белоруссия 6095 1
Индия - Bharat 5741 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4350 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 511 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2130 1
Саудовская Аравия - Королевство 645 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1403 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1260 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20512 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8228 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5528 5
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1130 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3197 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11475 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15328 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 610 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10814 3
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 51 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 109 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5989 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8262 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 561 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6315 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7391 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3750 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26154 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2820 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4958 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2532 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1969 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7630 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2600 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4947 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6317 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3740 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5350 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2082 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6395 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2973 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 323 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8440 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 74 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 534 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 76 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 687 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 37 1
СамГУ - Самарский государственный университет 29 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 104 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 45 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422833, в очереди разбора - 726561.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

