Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЭФКО ГК
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ЭФКО ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Биккулова Гульнара 24 3
|Козаренко Юрий 11 2
|Логинов Станислав 40 2
|Максимов Юрий 35 1
|Останина Мария 3 1
|Тимашов Алексей 13 1
|Шевченко Алексей 10 1
|Иссинский Ярослав 2 1
|Макеев Дмитрий 19 1
|Спиридонов Максим 12 1
|Ульихин Павел 36 1
|Смыкалов Дмитрий 4 1
|Исаев Иван 2 1
|Гришкин Вячеслав 2 1
|Хрипунов Алексей 8 1
|Дмитров Станислав 1 1
|Мамон Андрей 1 1
|Семион Кирилл 43 1
|Васильев Артем 25 1
|Варич Станислав 4 1
|Колупаев Денис 7 1
|Федичева Ксения 1 1
|Зарубина Камила 10 1
|Рощупкин Роман 1 1
|Шурыгина Вера 1 1
|Шеварнадзе Софико 1 1
|Заков Олег 1 1
|Передня Руслан 1 1
|Шулепов Евгений 1 1
|Хисамутдинов Равиль 1 1
|Горбунцов Евгений 2 1
|Путин Владимир 3397 1
|Руденко Владимир 7 1
|Чернышенко Дмитрий 576 1
|Белоусов Андрей 148 1
|Иванов Сергей 400 1
|Вахнин Павел 53 1
|Колесников Андрей 89 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Дроздов Игорь 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422833, в очереди разбора - 726561.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.