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Гранд Капитал
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.08.2026
|«Улей»: геймификация и пульс-опросы объединили 2 000+ сотрудников федерального дистрибьютора «ФК Гранд Капитал» 1
|26.12.2016
|Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Гранд Капитал и организации, системы, технологии, персоны:
|Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
|Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 16 1
|Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 1
|Axelot TMS 31 1
|Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 108 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 784 1
|Тимашов Алексей 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.