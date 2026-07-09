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СМ-Клиника
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» — это федеральная сеть частных клиник. В составе холдинга 22 многопрофильных медицинских центра в Москве, Московской области, Рязани и Санкт-Петербурге. Ежегодно их посещают более 600 000 пациентов. Выручка группы компаний за 2020 год составила 12,5 млрд рублей.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 592 270 735 ₽*
СОБЫТИЯ
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СМ-Клиника и организации, системы, технологии, персоны:
|Резниченко Дмитрий 2 1
|Охотников Евгений 2 1
|Блюм Владислав 1 1
|Передня Руслан 1 1
|Лиферов Михаил 1 1
|Фишер Андрей 75 1
|Петухов Максим 14 1
|Зажигин Владимир 5 1
|Паперный Евгений 11 1
|Миронович Филипп 11 1
|Романов Алексей 50 1
|Могильников Алексей 3 1
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