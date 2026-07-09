СМ-Клиника

Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» — это федеральная сеть частных клиник. В составе холдинга 22 многопрофильных медицинских центра в Москве, Московской области, Рязани и Санкт-Петербурге. Ежегодно их посещают более 600 000 пациентов. Выручка группы компаний за 2020 год составила 12,5 млрд рублей.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 592 270 735 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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