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СМ-Клиника

СМ-Клиника

Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» — это федеральная сеть частных клиник.  В составе холдинга 22 многопрофильных медицинских центра в Москве, Московской области, Рязани и Санкт-Петербурге. Ежегодно их посещают более 600 000 пациентов. Выручка группы компаний за 2020 год составила 12,5 млрд рублей.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 592 270 735 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 592 270 735 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 220 207 055 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.07.2026 Половина клиник России ведет дела через Telegram. Им грозят штрафы 1
04.07.2024 «СМ-Клиника» использует искусственный интеллект от Directum 1
04.09.2023 «СМ-клиника» перешла на российскую систему для управления проектами Directum Projects 1
16.08.2021 Опыт TOUCHPLAT: интервью с техническим директором Русланом Передня 1
05.02.2021 Исследование: лишь в 58% крупнейших частных медцентров можно получить услугу не выходя из дома 1
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

СМ-Клиника и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1249 2
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 1
Ростелеком 10881 1
Dell EMC 5170 1
Microsoft Corporation 25713 1
Intel Corporation 12781 1
VK - Mail.ru Group 3593 1
Telegram Group 2895 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4900 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1269 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 161 1
Северсталь ПАО - Severstal 619 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1866 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 1
МРТ Эксперт 4 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 31 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
ЭФКО ГК 29 1
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22451 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3758 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 212 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
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