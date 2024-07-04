Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«СМ-Клиника» использует искусственный интеллект от Directum

Медицинский холдинг «СМ-Клиника» перешел на систему Directum RX Intelligence. В компании используют сервисы искусственного интеллекта в работе с договорами и первичными документами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

За счет функции интеллектуального сравнения документов в Directum RX Intelligence компания смогла отказаться от этапа парафирования. Теперь сотрудники могут сравнивать документы в электронном виде и больше не тратить на это несколько дней. Если ранее весь процесс согласования мог затянуться до месяца-полутора, то теперь он занимает не больше недели.

«Мы внедрили регламенты для договорной работы, разработали 80 категорий и отдельные типы документов. Некоторые договоры, которые уже были согласованы юристами и финансистами с нашей стороны, пропускают пройденные этапы и согласуются за один день. Настройка категорий заявок и дополнительных заказов к рамочному договору сделала работу по ним прозрачнее», — сказал Михаил Лиферов, директор одного из департаментов компании.

В холдинге настроили интеллектуальную обработку первичных учетных документов, поступающих из сервисов ЭДО. Чтобы при этом не терялись протоколы обмена и документ не дублировался во внутренней системе и сервисе ЭДО, ИТ-команда «СМ-Клиника» разработала механизм фонового удаления дубликата.

Кроме того, ИИ-сервисы обучили маршрутизировать первичные документы до конкретных исполнителей. За счет распознавания данных в строке «Грузополучатель» система сама, без участия человека, определяет адресата — процесс ускоряется, рабочее время экономится. Поступившая «первичка» автоматически связывается с соответствующим договором в Directum RX, документы собираются в комплект. Далее ИИ-сервисы распознают все номенклатурные позиции и через интеграцию передают данные в учетную систему, где автоматически создается заказ поставщику.

Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM
Цифровизация

Когда приходит универсальный передадочный документ или накладная, ИИ-сервисы также заносят их в систему и привязывают к договорному документу. Менеджер подтверждает поступление товара и соответствие накладной, отправляет документ на согласование. После подписания в электронном виде и отправки контрагенту сделка закрывается.

В дальнейшем компания планирует оптимизировать работу с отзывами и предложениями — выстроить автоматический сбор информации из различных внешних источников с ее маршрутизацией до ответственных. Еще одно направление для цифровизациикадровые процессы. В системе будет организовано управление заявками на подбор персонала и полный цикл онбординга.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Сбербанк создал особую ИТ-компанию для развития своей кадровой платформы

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Цифровизацию российского ЖКХ тормозят отсутствие единого регулятора и формата данных

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024