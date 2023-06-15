Разделы

Могильников Алексей


УПОМИНАНИЯ


Искусственный интеллект 2023 3
15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

 1
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Могильников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Rubbles - Раблз 34 2
Ростелеком 10106 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 1
Вестлинк - Westlink 23 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
СМ-Клиника 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 313 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
МРТ Эксперт 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 159 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 70 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1697 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 1
Оцифровка - Digitization 4812 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 188 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 326 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1067 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
DevOps - Development и Operations 999 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 729 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 58 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 355 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1804 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 559 1
VK - Mail.ru Дети 10 1
VK - Mail.ru Здоровье 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
OpenAI ChatGPT 460 1
Rubbles DAS - Rubbles Data Application Suite - Rubbles DSW - Rubbles Data Science Workspace 3 1
Yandex DataSphere 29 1
Amazon Web Services - AWS SageMaker 5 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 55 1
Apache Airflow 55 1
MLflow 17 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Docker - Платформа распределённых приложений 401 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 166 1
Kubeflow 9 1
Т1 Data Science Workspace 3 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual - Linkage Цифровой управленец 16 1
Фишер Андрей 74 1
Петухов Максим 13 1
Зажигин Владимир 5 1
Паперный Евгений 11 1
Миронович Филипп 11 1
Охотников Евгений 2 1
Блюм Владислав 1 1
Резниченко Дмитрий 2 1
Козерог Константин 12 1
Славкина Татьяна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1311 1
Россия - УФО - Тюменская область 1230 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ЦФО - Костромская область 426 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1947 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Информатика - computer science - informatique 1120 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 207 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 756 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
