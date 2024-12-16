Славкина Татьяна
Славкина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|СалютДевайсы - GigaChat 192 1
|OpenAI ChatGPT 346 1
|Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 1
|Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
|Голицын Сергей 26 1
|Зотов Андрей 32 1
|Могильников Алексей 3 1
|Козерог Константин 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144634 4
|Америка Латинская 1815 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 1
|Азия - Азиатский регион 5539 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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