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Славкина Татьяна



Искусственный интеллект 2024 1
16.12.2024 ИИ-ассистенты: какие бывают, и как сделать так, чтобы они эффективно работали на бизнес 1
Искусственный интеллект 2023 1
28.09.2023 Татьяна Славкина -

Татьяна Славкина, Cloud.ru: Мы внедрили умную языковую модель, которая позволяет экономить до 20% рабочего времени

 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Славкина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 4
ИИ-Технологии 108 2
OpenAI 222 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Rubbles - Раблз 33 1
Вестлинк - Westlink 21 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 1
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7334 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5363 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4129 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 2
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 346 2
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MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 158 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 1
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ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 366 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 54 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 395 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20654 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 29 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 239 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13153 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3009 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2182 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11637 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 668 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5307 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10111 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1827 1
СалютДевайсы - GigaChat 192 1
OpenAI ChatGPT 346 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
Голицын Сергей 26 1
Зотов Андрей 32 1
Могильников Алексей 3 1
Козерог Константин 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144634 4
Америка Латинская 1815 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13540 3
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5778 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 1
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IDC - International Data Corporation 4911 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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