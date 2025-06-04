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Вестлинк Linkage Linkage Navigator Linkage Visual Linkage Цифровой управленец

Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual - Linkage Цифровой управленец

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 ГК «ВестЛинк» в партнерстве с ГК «Цифра» представила «Цифрового управленца» для промышленности на базе ИИ 2
03.06.2025 «Цифра» и «ВестЛинк» представили «Цифрового управленца» для промышленности на базе ИИ 3
28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 2
08.07.2024 ГК «ВестЛинк» и ГК «Цифра» вместе займутся разработкой инновационных цифровых решений для промышленности 1
08.07.2024 Резиденты «Сколково» внедрят роботов в российскую промышленность 1
25.06.2024 «ВестЛинк» и «Цифра» представили цифровые инструменты по управлению эффективностью ВиВ 1
Искусственный интеллект 2023 1
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 2
03.11.2023 Linkage Visual включен в реестр российского ПО 3
13.07.2023 Константин Козерог -

Константин Козерог, «ВестЛинк»: Искусственный интеллект не просто предлагает решение, а выдает дорожную карту, как нужно делать

 3
16.08.2022 Global Partners Program поддержит выход Linkage Navigator на международный рынок 2
28.04.2022 Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров 2
28.03.2022 Представлено полностью российское ПО для работы с большими данными и внедрения ИИ – Linkage Navigator 2
29.04.2021 Резиденты «Сколково» представили платформу для бизнеса Lynkage Navigator 1
16.12.2002 Nokia и Linkage поставят маршрутизатор Redback китайскому Suzhou Telecom 1
30.08.2000 Сегодня Sony анонсирует выход портативных компьютеров на платформе Palm 1

Публикаций - 16, упоминаний - 28

Вестлинк и организации, системы, технологии, персоны:

Вестлинк - Westlink 23 12
Цифра ГК 2479 4
PIX Robotics - Пикс Роботикс 117 2
Naumen - Наумен 655 2
Ланит - Норбит - Norbit 383 2
Softline - Polymatica - Полиматика 179 2
Luxms 86 2
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 18 2
БиАЙ Про 7 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
МегаФон 9318 1
Ростелеком 9955 1
Broadcom - VMware 2409 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2967 1
SAP SE 5336 1
Cisco Systems 5158 1
Microsoft Corporation 24870 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 462 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
8505 1
Oracle Corporation 6761 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Sony 6575 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
Genesys 208 1
Cloudera 58 1
MapR 10 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 1
Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 27 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 38 1
Redback Networks 55 1
Rubbles - Раблз 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1156 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 897 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 943 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12099 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4428 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2591 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3108 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15106 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 8
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6914 6
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VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 1
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