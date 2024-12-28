Ланит Норбит Norbit BI
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Самарин Максим 1 1
|Гнатко Роман 10 1
|Шук Екатерина 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
|Азия - Азиатский регион 5528 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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