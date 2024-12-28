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Ланит Норбит Norbit BI



28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 1
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 1
18.10.2023 «Балтайр СПб» переходит на NORBIT BI 1
21.09.2023 Norbit BI – новая отечественная платформа для бизнес-аналитики 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 368 3
БиАЙ Про 3 2
8213 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Luxms 78 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 12 1
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 2
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Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
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БиАй Про - Modus BI 7 1
Luxms BI 75 1
FanRuan - FineBI 19 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
Самарин Максим 1 1
Гнатко Роман 10 1
Шук Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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