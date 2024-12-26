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Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024»

ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024». Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, универсальности, уровня цен и других параметров решений, представленных на российском рынке.

В 2024 г. спрос на системы бизнес-аналитики (BI-системы) в России продолжает оставаться высоким, несмотря на экономические вызовы и изменения в мировой конъюнктуре. Это связано с тем, что современные компании все больше осознают важность данных для принятия стратегических решений, оптимизации процессов и повышения конкурентоспособности.

Прежде всего, при составлении рейтинга учтены функциональность и возможности каждой системы, такие как способность обрабатывать большие объемы данных, наличие инструментов визуализации, интеграция с различными источниками данных и поддержка различных типов анализа. Особое внимание уделено удобству интерфейса и простоте использования, так как это влияет на скорость и эффективность работы пользователей.

В рейтинге учтено более 50 критериев, наиболее точно отвечающих потребностям бизнеса. Для удобства они были разделены на 8 функциональных блоков. Среди них:

  1. Базовые возможности.
  2. Требования к реализуемой модели данных.
  3. Требования к интерфейсам взаимодействия пользователя с BI-системой.
  4. Возможности для коллективной работы с BI-системой.
  5. Администрирование.
  6. Требования к безопасности.
  7. Дополнительные возможности.
  8. Количество партнеров по внедрению.
  9. Длительность тестового периода и его ограничения.
  10. Наличие сообщества, кол-во подписчиков.

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика
В 2024 г. спрос на системы бизнес-аналитики в России продолжает оставаться высоким

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место.

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Лидеры рейтинга

Лидером рейтинга «BI 2024» признана PIX BI от компании PIX Robotics. Решение обладает максимальным функционалом среди участников рейтинга и имеет высокие баллы за универсальность, самую широкую партнерскую сеть. Тестовый период — 30 дней.

На втором месте — решение Luxms BI от «ГК Luxms», которое несколько отстает от лидера по некоторым незначительным показателям. Тестовый период — 14 дней.

Таблица 1. Топ-5 платформ BI 2024

Место Название компании Название продукта Cумма баллов
1 PIX Robotics PIX BI 2024
2 ГК Luxms Luxms BI 2014
3 Modus Modus BI 1894
4 Форсайт Форсайт. Аналитическая платформа 1866
5 Goodt Insight 1807

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — Modus BI от «БиАй Про». Тестовый период — 30 дней.

Обзор BI 2024

Рейтинг платформ бизнес-аналитики выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по горизонтали отмечены решения, а по вертикали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг платформ бизнес-аналитики 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор Решения для бизнес-аналитики «BI 2024»

Функциональность
Универсальность
Безопасность
Надежность
810
600
90
524
890
607
90
347

920
585
90
299

840
565
90
371
970
607
90
140
970
579
90
154
950
502
90
226
950
495
90
106
950
500
90
100
790
480
90
275
950
485
90
54

950
510
90
11

950
500
90
880
424
60
70
790
532
90
20
790
427
60
90

Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой BI в теме письма.

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