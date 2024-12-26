Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024»

ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024». Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, универсальности, уровня цен и других параметров решений, представленных на российском рынке.

В 2024 г. спрос на системы бизнес-аналитики (BI-системы) в России продолжает оставаться высоким, несмотря на экономические вызовы и изменения в мировой конъюнктуре. Это связано с тем, что современные компании все больше осознают важность данных для принятия стратегических решений, оптимизации процессов и повышения конкурентоспособности.

Прежде всего, при составлении рейтинга учтены функциональность и возможности каждой системы, такие как способность обрабатывать большие объемы данных, наличие инструментов визуализации, интеграция с различными источниками данных и поддержка различных типов анализа. Особое внимание уделено удобству интерфейса и простоте использования, так как это влияет на скорость и эффективность работы пользователей.

В рейтинге учтено более 50 критериев, наиболее точно отвечающих потребностям бизнеса. Для удобства они были разделены на 8 функциональных блоков. Среди них:

Базовые возможности. Требования к реализуемой модели данных. Требования к интерфейсам взаимодействия пользователя с BI-системой. Возможности для коллективной работы с BI-системой. Администрирование. Требования к безопасности. Дополнительные возможности. Количество партнеров по внедрению. Длительность тестового периода и его ограничения. Наличие сообщества, кол-во подписчиков.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место.

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Лидеры рейтинга

Лидером рейтинга «BI 2024» признана PIX BI от компании PIX Robotics. Решение обладает максимальным функционалом среди участников рейтинга и имеет высокие баллы за универсальность, самую широкую партнерскую сеть. Тестовый период — 30 дней.

На втором месте — решение Luxms BI от «ГК Luxms», которое несколько отстает от лидера по некоторым незначительным показателям. Тестовый период — 14 дней.

Таблица 1. Топ-5 платформ BI 2024 Место Название компании Название продукта Cумма баллов 1 PIX Robotics PIX BI 2024 2 ГК Luxms Luxms BI 2014 3 Modus Modus BI 1894 4 Форсайт Форсайт. Аналитическая платформа 1866 5 Goodt Insight 1807

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — Modus BI от «БиАй Про». Тестовый период — 30 дней.

Обзор BI 2024

Рейтинг платформ бизнес-аналитики выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по горизонтали отмечены решения, а по вертикали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг платформ бизнес-аналитики 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор Решения для бизнес-аналитики «BI 2024» Функциональность Универсальность Безопасность Надежность 810 600 90 524 890 607 90 347 920 585 90 299 840 565 90 371 970 607 90 140 970 579 90 154 950 502 90 226 950 495 90 106 950 500 90 100 790 480 90 275 950 485 90 54 950 510 90 11 950 500 90 880 424 60 70 790 532 90 20 790 427 60 90

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой BI в теме письма.

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