Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024»
ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024». Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, универсальности, уровня цен и других параметров решений, представленных на российском рынке.
В 2024 г. спрос на системы бизнес-аналитики (BI-системы) в России продолжает оставаться высоким, несмотря на экономические вызовы и изменения в мировой конъюнктуре. Это связано с тем, что современные компании все больше осознают важность данных для принятия стратегических решений, оптимизации процессов и повышения конкурентоспособности.
Прежде всего, при составлении рейтинга учтены функциональность и возможности каждой системы, такие как способность обрабатывать большие объемы данных, наличие инструментов визуализации, интеграция с различными источниками данных и поддержка различных типов анализа. Особое внимание уделено удобству интерфейса и простоте использования, так как это влияет на скорость и эффективность работы пользователей.
В рейтинге учтено более 50 критериев, наиболее точно отвечающих потребностям бизнеса. Для удобства они были разделены на 8 функциональных блоков. Среди них:
- Базовые возможности.
- Требования к реализуемой модели данных.
- Требования к интерфейсам взаимодействия пользователя с BI-системой.
- Возможности для коллективной работы с BI-системой.
- Администрирование.
- Требования к безопасности.
- Дополнительные возможности.
- Количество партнеров по внедрению.
- Длительность тестового периода и его ограничения.
- Наличие сообщества, кол-во подписчиков.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место.
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Лидеры рейтинга
Лидером рейтинга «BI 2024» признана PIX BI от компании PIX Robotics. Решение обладает максимальным функционалом среди участников рейтинга и имеет высокие баллы за универсальность, самую широкую партнерскую сеть. Тестовый период — 30 дней.
На втором месте — решение Luxms BI от «ГК Luxms», которое несколько отстает от лидера по некоторым незначительным показателям. Тестовый период — 14 дней.
Источник: Market.CNews. Полная версия
На третьем месте — Modus BI от «БиАй Про». Тестовый период — 30 дней.
Обзор BI 2024
Рейтинг платформ бизнес-аналитики выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по горизонтали отмечены решения, а по вертикали — шкала рейтинговых баллов.
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой BI в теме письма.