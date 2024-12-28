Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

БиАй Про Modus BI

БиАй Про - Modus BI


28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 1
03.10.2024 «МТС Web Services» запустила сервис бизнес-аналитики в облаке 1
15.07.2024 Релиз Modus BI 3.6.36: новые визуализации и модель данных 1
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 1
25.10.2023 Modus запустил новую облачную BI-платформу Modus BI Cloud 2
13.04.2023 Неожиданные последствия санкций. Россиян завалило отечественным ПО. Впереди «отмирание и борьба за выживание» 1
14.12.2021 «Сиссофт» предложит клиентам платформу бизнес-аналитики Modus BI 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

БиАй Про и организации, системы, технологии, персоны:

8213 2
Adobe Systems 1549 2
БиАЙ Про 3 2
Ростелеком 9701 1
SAP SE 5277 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Microsoft Corporation 24625 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Oracle Corporation 6688 1
Autodesk 608 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Atlassian 118 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Google LLC 11775 1
Свемел МВП - Swemel 32 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Luxms 78 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 12 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Unsplash 763 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 7
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
Workflow - Поток работ 334 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Microsoft Office 3734 3
Luxms BI 75 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
PIX BI 52 2
Google Sheets - Google Таблицы 51 2
Linux OS 9937 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
БАРС.Alpha BI 39 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Свемел МВП - Циркон офис 9 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 1
FanRuan - FineBI 19 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 1
Ланит - Норбит - Norbit BI 4 1
Softline - Polymatica Dashboards 32 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 1
Glarus BI 1 1
Мылицын Роман 110 1
Иванов Дмитрий 88 1
Меньшов Кирилл 118 1
Артемьев Тимур 34 1
Кузнецов Кирилл 20 1
Бехтерев Николай 1 1
Макевнин Борис 44 1
Тутаев Михаил 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Английский язык 6634 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще