«Сиссофт» предложит клиентам платформу бизнес-аналитики Modus BI

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения, заключил партнерское соглашение с разработчиком платформы бизнес-аналитики Modus BI. В рамках сотрудничества компания «Сиссофт» будет поставлять отечественное решение для управления качеством и визуализацией данных.

Платформа Modus BI позволяет решать полный цикл работ с данными, предоставляя компаниям возможности управления сбором, качеством, визуализацией данных, а также построения прогнозов при помощи методов продвинутого анализа. Modus BI позволяет без знаний программирования не только проектировать дашборды, но и настраивать ETL-операции для обработки данных. Готовые коннекторы к источникам и шаблоны управления качеством данных автоматизируют процессы и сокращают ресурсы на подготовку данных.

«Modus BI — российская платформа бизнес-аналитики, которая помогает органам государственной власти и коммерческим компаниям из различных отраслей перейти к управлению организацией на основе качественных данных. Modus BI развивается в концепции low-code, которая позволит сократить время на реализацию проектов бизнес-аналитики», – сказал Николай Бехтерев, генеральный директор Modus BI.

«Данные — новая нефть для современного мира. Сегодня практически на всех рынках лидирующие места занимают data-driven компании, то есть бизнес, где каждое решение принимается на основе качественного сбора и анализа данных. В этих условиях на первый план выходят удобные, эффективные и проверенные инструменты для работы с большим массивом информации, такое ПО становится критически важным для масштабирования бизнеса. Предлагая нашим клиентам решения Modus BI, мы помогаем российским компаниям увеличивать производительность, рентабельность и долю на рынке», — отметил Тимур Артемьев, менеджер по развитию бизнеса «Сиссофт».

О компании «Сиссофт»

«Сиссофт» — эксперт в области подбора и поставки программного и аппаратного обеспечения. В продуктовой линейке «Сиссофт» 115 тыс. позиций российских и иностранных вендоров. Компания является ключевым поставщиком решений Atlassian в России, обладателем платинового статуса компании Adobe, статуса Gold от компании Autodesk и многих других производителей программного обеспечения.

Компания входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-50 крупнейших ИТ-компаний России (TAdviser, 2021); в топ-20 крупнейших российских поставщиков ИБ-решений (TAdviser, 2020); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020).