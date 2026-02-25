Modus и «СофтБаланс»: партнерство для построения корпоративной аналитики полного цикла

Modus, российский разработчик платформ для бизнес-аналитики и управления данными, и компания «СофтБаланс» — ИТ-партнер для решения бизнес-задач в области учета и управления, объявляют о начале стратегического партнерства. Компании будут совместно реализовывать проекты по созданию централизованной аналитической инфраструктуры на базе решений Modus ETL и Modus BI. Об этом CNews сообщили представители «СофтБаланс».

В рамках соглашения Modus выступает поставщиком продуктов и методологии, а «СофтБаланс» — интегратором, внедряющим их в инфраструктуру заказчиков. Такой подход позволяет клиентам получить предсказуемый по срокам и бюджету результат без необходимости самостоятельно выстраивать компетенции по работе с данными.

Ключевые направления сотрудничества

Партнерство покрывает полный цикл управления данными — от аудита источников до публикации интерактивной отчетности.

Modus ETL отвечает за консолидацию и качество данных, полноценный Data Quality Management: многопоточная загрузка, контроль целостности, управление справочниками и очистка «сырых» данных перед помещением в хранилище. Решение работает с любыми источниками — SQL-базы, ERP- и CRM-системы (включая «1С»), файловые ресурсы, внешние API.

Modus BI обеспечивает визуализацию и self-service-аналитику. Платформа включает более 30 встроенных типов визуализаций, а также возможность создавать кастомные плагины. Бизнес-пользователи могут самостоятельно строить дашборды и формировать отчетность с нуля в low-code-интерфейсе — без привлечения разработчиков.

Объединение двух продуктов в едином контуре позволяет заказчикам «СофтБаланс» бесшовно пройти путь от неструктурированных массивов данных до прогнозных моделей. Modus ETL автоматизирует загрузку и подготовку данных, Modus BI делает их доступными для анализа в реальном времени с возможностью публикации отчетов во внешние сервисы (электронная почта, корпоративные порталы).

«Более 180 проектов Modus в крупнейших компаниях страны подтверждают: запрос рынка сместился от покупки отдельных инструментов к внедрению законченных аналитических контуров. Партнерство с «СофтБаланс» — это возможность масштабировать нашу экспертизу в средах, где уже развернуты ERP и CRM-системы заказчиков», — сказал Кирилл Кузнецов, генеральный директор Modus.

«Мы наблюдаем качественно новый этап развития рынка: бизнес перестал довольствоваться фрагментарными инструментами ему нужны готовые аналитические решения, охватывающие весь цикл работы с данными. Наше партнёрство с Modus — ответ на этот запрос. Наши клиенты смогут рассчитывать на стабильный результат для долгосрочного планирования», — сказал Владимир Каменецкий, президент компании «СофтБаланс».