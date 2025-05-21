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БиАй Про Modus ETL


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Modus BI 3.9 и Modus ETL 1.6: плагины для создания визуализаций, авторизация через «Битрикс24», оптимизация сбора и обработки данных 1
26.03.2025 Modus ETL 1.6.11: оптимизация получения данных из источников «1С», экспорт описания и структуры таблиц хранилища и новые шаблоны в сценариях обработки данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

БиАй Про и организации, системы, технологии, персоны:

БиАЙ Про 7 2
8455 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4868 2
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3510 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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