Biplanum и Modus объявляют о стратегическом партнерстве

Системный интегратор Biplanum (ООО «Бипланум») и российский разработчик решений в области бизнес-аналитики и Data Quality Management Modus (ООО «БиАй Про») заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества Biplanum готов предложить своим клиентам лицензирование программных продуктов Modus BI («Модус: Аналитический портал») и Modus ETL («Модус: Управление корпоративным хранилищем данных»), а также услуги по внедрению и техническому сопровождению решений. Об этом CNews сообщили представители Biplanum.

Данное партнерство расширяет портфель решений Biplanum, а совместное предложение компаний предоставляет рынку инструмент для бизнес-аналитики, который сочетает производительность, безопасность и удобство использования, а также решает задачи по автоматизации работы с данными: от сбора и хранения до обработки и визуализации.

В портфеле Modus: Modus BI — отечественная self-service платформа для построения отчетов и визуализации данных, включенная в реестр российского ПО, помогающая принимать управленческие решения на основе актуальной информации; Modus ETL — инструмент для сбора и подготовки данных из разных источников, сертифицированный «1С:Совместимо».

Ключевые особенности продуктов

Полная технологическая независимость: решения не имеют иностранных зависимостей, русскоязычный интерфейс и документация обеспечивают безопасность и соответствие требованиям регуляторов.

Производительность: обработка больших объемов данных в режиме реального времени. Средний отклик системы — всего 0,12 секунды при объеме данных около 200 млн записей и параллельной работе до 400 пользователей.

Внедрение решений: более 30 визуализаций «из коробки» в Modus BI, готовые коннекторы с «1С» в Modus ETL, готовая интеграция с «Битрикс24» и не только.

Возможности для подготовки данных: Modus ETL автоматизирует процессы извлечения, преобразования и загрузки данных из любых источников (CRM, ERP, «1C» и т.д.)

Self-service и low-code философия: сотрудники разных отделов могут самостоятельно работать с дашбордами, не привлекая аналитиков и программистов, а раздел «справка» в разных разделах портала помогает легко осваивать функционал платформы.

Корпоративная безопасность: система ролевого доступа (RLS) с детализацией до уровня строк и полей данных защищает критически важную бизнес-информацию.

«Мы видим в партнерстве с Modus BI не только расширение нашего портфеля, но и стратегическую ценность для рынка. Modus BI — это современная российская BI-платформа, которая по уровню технологий и удобству работы сопоставима с зарубежными решениями, но при этом полностью отвечает требованиям локального бизнеса. Для клиентов это означает уверенность в стабильности, технологической независимости и надежности выбранного решения. Вместе мы открываем новые горизонты для управления на основе данных и ускоряем процесс цифровой трансформации в ключевых отраслях.», — отметил Игорь Фролов, управляющий директор Biplanum.

«Сотрудничество с Biplanum для нас — это возможность сделать решения Modus еще более доступными для клиентов. Опыт и компетенции партнера в области внедрения и сопровождения ИТ-проектов позволят компаниям эффективнее запускать наши продукты в работу и быстрее видеть бизнес-выгоды от аналитики. Мы уверены, что совместные проекты помогут коммерческим компаниям и госорганизациям выстраивать работу с данными на высоком уровне, полагаясь на надежные, производительные и полностью отечественные решения», — сказал Александр Богданов, руководитель направления развития бизнеса с партнерами Modus.