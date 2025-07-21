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Фролов Игорь
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|Planum и «Форбс Консалтинг» объявили о начале стратегического сотрудничества 1
|21.07.2014
|«РЖДстрой» внедрил систему аналитической отчетности с помощью IBS 1
|16.09.2010
|Axelot автоматизировал склад «Шинтоп» во Владивостоке 1
Фролов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8588 2
|Lenovo Motorola 3509 1
|Инталев - Intalev 274 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1663 1
|Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 181 1
|Гудков Евгений 1 1
|Саяпина Елена 43 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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