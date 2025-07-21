Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178752
ИКТ 13900
Организации 10804
Ведомства 1470
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25898
Персоны 76834
География 2893
Статьи 1537
Пресса 1230
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2664
Мероприятия 859

Фролов Игорь


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Planum и «Форбс Консалтинг» объявили о начале стратегического сотрудничества 1
21.07.2014 «РЖДстрой» внедрил систему аналитической отчетности с помощью IBS 1
16.09.2010 Axelot автоматизировал склад «Шинтоп» во Владивостоке 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Фролов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

8588 2
Lenovo Motorola 3509 1
Инталев - Intalev 274 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1663 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 181 1
РЖД строй 9 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 528 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5692 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1457 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32459 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6661 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2524 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16422 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9784 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11886 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25170 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69443 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14060 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
IBM Cognos Express 11 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1689 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1031 1
Гудков Евгений 1 1
Саяпина Елена 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 151066 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2782 1
Европа 24450 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1526 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1643 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2591 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 935 1
Айсберг - Eisberg 185 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2595 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1994 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 528 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5412 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11216 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5639 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25076 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5802 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372809, в очереди разбора - 749114.
Создано именных указателей - 178752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще