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РЖД строй

РЖД строй

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.03.2022 IBM уходит из России. Под угрозой увольнения сотни ее российских сотрудников 1
08.02.2022 Гигантская «дочка» РЖД переводит управление строительством и матобеспечением с софта IBM на российское ПО 3
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
27.05.2021 Гигантская «дочка» РЖД переезжает с софта IBM и Microsoft на российское ПО 4
09.11.2015 ТТК предоставил доступ в интернет «РЖДстрой» в Красноярске 1
21.07.2014 «РЖДстрой» внедрил систему аналитической отчетности с помощью IBS 3
08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
24.04.2013 «РЖДстрой» завершил тиражирование АСУ техобслуживанием, ремонтом и эксплуатацией основных фондов на региональные подразделения 2
26.01.2009 «Оптима» модернизировала систему селекторной связи «РЖДстроя» 2

Публикаций - 10, упоминаний - 20

РЖД строй и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9660 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 562 2
SAP SE 5557 2
Microsoft Corporation 25644 2
Oracle Corporation 7032 2
InterProCom - Интерпроком 55 2
Инталев - Intalev 275 1
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 20 1
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Dassault Systemes 233 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 90 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
РЖД - Российские железные дороги 2054 5
Thermo Fisher Scientific - Invitrogen 6 1
РусГидро - Ленгидропроект 8 1
Газпром ПАО 1458 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 92 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 898 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 368 1
Boeing 1030 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 448 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
Bentley Motors 74 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпром трансгаз 157 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1396 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 4
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4107 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12597 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3042 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8629 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 240 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 552 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9737 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2326 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2542 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2617 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26972 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12657 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 181 1
IBM Maximo Asset Management 58 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1763 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1690 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 975 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1312 2
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 5 1
IBM Cognos Express 11 1
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 22 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1184 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1305 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 36 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3513 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Чимиричкина Мария 30 1
Саяпина Елена 46 1
Филиппов Антон 4 1
Ветчинкин Сергей 1 1
Гудков Евгений 2 1
Фролов Игорь 6 1
Малыхина Любовь 1 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Меркулов Сергей 48 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Баженов Михаил 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1643 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 393 3
Европа 24869 2
Европа Восточная 3135 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1888 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1261 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 821 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 1
Азия - Азиатский регион 5869 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4429 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3008 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3530 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2248 1
Украина 7895 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1055 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2795 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1685 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1657 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1755 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 922 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1070 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1288 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1634 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1286 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 456 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 595 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 110 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 402 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 90 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6530 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5402 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 2
Металлоконструкции - Металлические конструкции 42 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11218 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7977 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 305 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2717 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 435 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1001 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8706 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6111 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1178 1
Аренда 2639 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2814 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 712 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2671 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 429 1
Айсберг - Eisberg 198 1
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Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 679 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2373 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 656 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6936 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2420 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1628 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 249 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 958 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1049 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3352 1
IDC - International Data Corporation 4964 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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