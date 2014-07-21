Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195631
ИКТ 15062
Организации 11609
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3569
Системы 26913
Персоны 85344
География 3081
Статьи 1577
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2799
Мероприятия 895

Гудков Евгений

СОБЫТИЯ


21.07.2014 «РЖДстрой» внедрил систему аналитической отчетности с помощью IBS 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гудков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Инталев - Intalev 275 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2878 1
9408 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 1
РЖД строй 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6288 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 582 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26972 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17804 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10476 1
IBM Cognos Express 11 1
IBM Maximo Asset Management 58 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1184 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1763 1
Фролов Игорь 6 1
Саяпина Елена 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1643 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1055 1
Европа Восточная 3135 1
Европа 24869 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6530 1
Айсберг - Eisberg 198 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728584.
Создано именных указателей - 195631.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290