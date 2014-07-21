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Гудков Евгений
СОБЫТИЯ
|21.07.2014
|«РЖДстрой» внедрил систему аналитической отчетности с помощью IBS 1
Гудков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Инталев - Intalev 275 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2878 1
|1С 9408 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 1
|IBM Cognos Express 11 1
|IBM Maximo Asset Management 58 1
|IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1184 1
|Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1763 1
|Фролов Игорь 6 1
|Саяпина Елена 46 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163510 2
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1643 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 1055 1
|Европа Восточная 3135 1
|Европа 24869 1
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