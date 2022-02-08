Гигантская «дочка» РЖД переводит управление строительством и матобеспечением с софта IBM на российское ПО

Строительная компания в составе РЖД, обладающая многомиллиардными финансовыми показателями, переводит с платформы IBM Maximo на российское решение «Аксиома» ИТ-системы управления материально-техническим обеспечением и строительно-монтажными работами. На проект выделено 32 млн руб. Опыт подобной миграции у компании уже имеется.

С IBM на «Аксиому»

Как выяснил CNews, специализирующаяся на строительных работах компания «РЖДстрой», дочерняя структура «РЖД» намерена перевести ИТ-системы управления материально-техническим обеспечением и строительно-монтажными работами с американского софта на российское ПО.

Управление этими процессами обеспечивают одноименные программные модули в составе автоматизированной системы управления предприятием «РЖДстроя» (АСУП). Она обеспечивает работу подразделений организации на всей сети железных дорог — от Калининграда до Южно-Сахалинска.

В настоящий момент упомянутые модули строятся на платформе управления активами IBM Maximo. На замену ей определена отечественная платформа «Аксиома». Она была разработана и развивается компанией «Интерпроком». В начале 2017 г. платформа была внесена в Реестр российского ПО при Минцифры.

«Дочка» РЖД переводит с IBM на российское ПО управление строительством и матобеспечением

Проекта помимо миграции модулей, также подразумевает интеграцию АСУП с Единой информсистемой управления строительным комплексом РЖД. Целью проекта заявлено импортозамещение и обеспечение возможности дальнейшего поэтапного перевода остальной функциональности АСУП на отечественное ПО, а также расширение функциональности системы по мере возникновения новых задач.

Выбор подрядчика

Осуществить миграцию программных модулей «РЖДстрой» рассчитывает силами привлеченного подрядчика, которого заказчик намерен выбрать на конкурсной основе. Тематический тендер в формате запроса котировок в электронной форме был объявлен им 7 февраля 2022 г. с начальной ценой договора в 32 млн руб.

Заявки от претендентов принимаются до 15 февраля. Подведение итогов намечено на 18 февраля. Заказчик рассчитывает, что работы начнутся в марте, а завершатся в декабре 2022 г.

Это уже не первый отказ «РЖДстроя» от IBM

Опыт перевода модулей АСУП с IBM Maximo на «Аксиому» у «РЖДстроя» уже имеется. Как ранее сообщал CNews, в апреле 2021 г. компания также провела тендер в формате запроса котировок на перевод на «Аксиому» функциональности блоков управления объектами строительства и договорами. Стартовая цена договора была выставлена на уровне 17,9 млн руб.

На тендер свои заявки подали три компании, иена двух из которых в документах не указаны. Победителем в итоге был признан вышеупомянутый «Интерпроком» с ценовым предложением в 17,6 млн.

Кроме того, в октябре 2020 г. «РЖДстрой» провел запрос котировок на перевод на «Аксиому» функциональности блока управления недвижимым имуществом. Стартовая цена договора была определена в 14,7 млн руб.

На тендер вышло два участника; имя одного из них в документах не указано. Победителем и в этот раз стал «Интерпроком» с ценой предложения в 14,2 млн руб.

Некоторые особенности «Аксиомы»

В марте 2017 г., после включения Аксиомы» в реестр российского ПО представители «Интерпрокома» отмечали, что эта платформа призвана помочь заказчикам оптимизировать управление физическими активами и сервисными службами, а также автоматизировать управление техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) и процессы эксплуатации имущества.

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«В основу решения положен опыт работы и проекты внедрения в крупных российских коммерческих и государственных предприятиях из многих отраслей производственной сферы, от транспортных до торговых и сервисных компаний, — сообщал “Интерпроком”. — «”Аксиома” позволяет предприятиям перейти к проактивному управлению активами, добиваясь снижения простоев и эксплуатационных затрат, высвобождения ресурсов, повышения производительности и уровня обслуживания, отложенных расходов на замену и ремонт активов, позволяющих высвободить и перераспределить инвестиции. Решение может быть интегрировано с прогнозной аналитикой на основе статистических данных по работе оборудования и системой управления надежностью».

На сайте «Интерпрокома» говорится, что специалисты компании имеют более 10 лет практического опыта внедрения «Аксиомы» в России.

Масштабы деятельности «РЖДстроя»

«РЖДстрой» представляет собой строительно-промышленное предприятие федерального масштаба, действующего по всей территории России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. В структуру организации входят 16 строительно-монтажных трестов, управляющих линейными предприятиями — строительно-монтажными поездами и строительными участками — и три специализированных филиала.

На сайте компании сообщается, что при ее участии было сдано в эксплуатацию свыше 3,7 тыс. км железнодорожных путей, а также построено либо восстановлено 734 моста, более 13,8 тыс. км высоковольтных линей электропередачи, 64,9 км линий связи, 2056 объектов вокзального хозяйства, 7,1 тыс. объектов капитального строительства.

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Компания производит сборные железобетонные изделия и конструкции, а также металлоконструкции различного назначения: шпалы и опоры контактной сети, плиты для покрытия дорог и пр. «Дочки» «РЖДстроя» производят так называемые нерудные строительные материалы: щебень и песок.

По данным «Контур.фокуса», АО «РЖДстрой» по итогам 2020 г. продемонстрировало выручку в 127,2 млрд руб. с приростом этого показателя на 15% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом составила 1,6 млрд руб. За компанией числится 1130 госконтрактов на общую сумму в 170,8 млрд руб. При этом она сама становилась госзаказчиком работ свыше 17 тыс. раз, заключив договоров на 1,1 трлн руб.